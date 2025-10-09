Japan Vs Kuwait Live Score, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: JPN Bowl First - Check Playing XIs

Japan won the toss and elected to bowl first against Kuwait in the ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 at Al Amerat Cricket Ground. Get match details, squads, and live streaming information here

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Navneet Oberoi
Updated on:
Updated on:
Japan Vs Kuwait Live Score, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier
Japan National cricket Team. Photo: X | Japan Cricket Association
info_icon
Summary of this article

  • Japan captain Kendel Fleming has opted to bowl after winning the toss  

  • The match starts at 2:30 PM local time at Al Amerat Cricket Ground, Oman  

  • Live streaming available on FanCode app and website in India

Japan take on Kuwait in the 5th match of Group 2 at the ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 held at Al Amerat Cricket Ground in Oman. Scheduled to begin at 2:30 PM local time (10:30 AM GMT), Japan won the toss and chose to bowl first against Kuwait. The teams will look to build momentum and rack up points in this crucial qualifier stage.  

Japan’s squad features standouts like captain Kendel Fleming, Declan Suzuki, and Wataru Miyauchi (wicketkeeper). Kuwait’s side is led by Mohammed Aslam and includes important players such as Clinto Anto and Usman Patel (wicketkeeper).

Japan Vs Kuwait, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Toss Update

Japan have won the toss and chose to bowl first.

Japan Vs Kuwait, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Playing XIs

Japan (Playing XI): Kendel Fleming(c), Abhishek Anand, Sabaorish Ravichandran, Benjamin Ito Davis, Eesam Rahman, Alexander Patmore(w), Charles Hinze, Ibrahim Takahashi, Declan Suzuki, Shoma Slater, Abdul Samad

Kuwait (Playing XI): Ravija Sandaruwan, Clinto Anto, Meet Bhavsar(c), Ali Zaheer, Bilal Tahir, Mohammed Aslam(w), Shiraz Khan, Yasin Patel, Naveenraj Rajendran, Anudeep Chenthamara, Muhammad Aqif Farooq

Japan Vs Kuwait, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Live Score And Ball-By-Ball Commentary

Japan Vs Kuwait, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Squads

Japan Squad: Kendel Fleming(c), Declan Suzuki, Lachlan Lake, Sabaorish Ravichandran, Wataru Miyauchi(w), Charles Hinze, Alexander Patmore, Abdul Samad, Abhishek Anand, Benjamin Ito Davis, Shoma Slater, Makoto Taniyama, Ibrahim Takahashi, Reo Sakurano Thomas

Kuwait Squad: Clinto Anto, Meet Bhavsar, Usman Patel(w), Ali Zaheer, Mohammed Aslam(c), Bilal Tahir, Nimish Lathief, Yasin Patel, Naveenraj Rajendran, Anudeep Chenthamara, Mohammad Amin, Ravija Sandaruwan, Muhammad Umar, Mohamed Shafeeq, Shiraz Khan

Japan Vs Kuwait, ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025: Live Streaming Details

The ICC Men’s T20 World Cup East Asia Pacific Qualifier 2025 match between Japan and Kuwait will be live streamed on the FanCode app and website in India. Fans can follow the complete match coverage and ball-by-ball updates online.

Published At:
