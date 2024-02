ALSO READ: Mohammed Shami To Miss Indian Premier League 2024, Undergo Ankle Surgery In UK

IPL 2024 Schedule for the first two weeks:

March 22: CSK vs RCB in Chennai at 7:30 PM IST

March 23: PBKS vs DC at 3:30 PM IST, KKR vs SRH at 7:30 PM IST

March 24: RR vs LSG at 3:30 PM IST in Jaipur and GT vs MI at 7:30 PM IST in Ahmedabad

March 25: RCB vs PBKS at 7:30 PM IST in Bengaluru

March 26: CSK vs GT at 7:30 PM IST in Chennai

March 27: SRH vs MI at 7:30 PM IST in Hyderabad

March 28: RR vs DC at 7:30 PM IST in Jaipur

March 29: RCB vs KKR at 7:30 PM in Bengaluru

March 30: LSG vs PBKS at 7:30 in Lucknow

March 31: GT vs SRH at 3:30 PM IST in Ahmedabad and DC vs CSK at 7:30 in Visakhapatnam

April 1: MI vs RR at 7:30 PM IST in Mumbai

April 2: RCB vs LSG at 7:30 PM IST in Bengaluru

April 3: DC vs KKR at 7:30 PM IST in Visakhapatnam

April 4: GT vs PBKS at 7:30 PM IST in Ahmedabad

April 5: SRH vs CSK at 7:30 PM IST in Hyderabad

April 6: RR vs RCB at 7:30 PM IST in Jaipur

April 7: MI vs DC at 3:30 PM IST in Mumbai and LSG vs GT at 7:30 PM IST in Lucknow