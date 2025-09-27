Cricket

India Vs Sri Lanka, Asia Cup T20: Suryakumar And Co Prevail In Super Over Thriller

Opener Pathum Nissanka's magnificent hundred went in vain as India defeated Sri Lanka via a Super Over in their inconsequential but thrilling Super 4s match of the Asia Cup in Dubai on Friday (September 26, 2025). In the Super Over, left-arm pacer Arshdeep Singh struck twice to restrict Sri Lanka to just two runs, which India skipper Suryakumar Yadav knocked off in the first ball. Earlier, sent into bat, India posted 202 for five, with in-form opener Abhishek Sharma slamming a 31-ball 61 laced with eight fours and two sixes. Tilak Varma (49 not out off 34 balls), Sanju Samson (39 off 23) and Axar Patel (21 not out off 15) also made useful contributions.