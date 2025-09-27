Cricket

India Vs Sri Lanka, Asia Cup T20: Suryakumar And Co Prevail In Super Over Thriller

Opener Pathum Nissanka's magnificent hundred went in vain as India defeated Sri Lanka via a Super Over in their inconsequential but thrilling Super 4s match of the Asia Cup in Dubai on Friday (September 26, 2025). In the Super Over, left-arm pacer Arshdeep Singh struck twice to restrict Sri Lanka to just two runs, which India skipper Suryakumar Yadav knocked off in the first ball. Earlier, sent into bat, India posted 202 for five, with in-form opener Abhishek Sharma slamming a 31-ball 61 laced with eight fours and two sixes. Tilak Varma (49 not out off 34 balls), Sanju Samson (39 off 23) and Axar Patel (21 not out off 15) also made useful contributions.

Asia Cup 2025: Sri Lanka vs India
Asia Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

India's captain Suryakumar Yadav, third left, and teammate Shubman Gill shake hands with Sri Lanka's players after winning the Asia Cup cricket match against Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: India vs Sri Lanka
Asia Cup 2025: Sri Lanka vs India | Photo: AP/Altaf Qadri

India's captain Suryakumar Yadav plays the winning shot of the Asia Cup cricket match against Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: Sri Lanka vs India
Men's T20 Asia Cup: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

India's captain Suryakumar Yadav, second left, tosses the ball in the air after Sri Lanka equalled India's score during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: India vs Sri Lanka
Men's T20 Asia Cup: Sri Lanka vs India | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Dasun Shanaka bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Sri Lanka vs India
India vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Pathum Nissanka plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

India vs Sri Lanka
Sri Lanka vs India | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Pathum Nissanka gestures as he celebrates his century during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: India vs Sri Lanka
Asia Cup T20: Sri Lanka vs India | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Kusal Perera bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: Sri Lanka vs India
Asia Cup T20: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Kusal Perera, right, celebrates his fifty runs during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: Sri Lanka vs India
Asia Cup T20: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Pathum Nissanka bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: India vs Sri Lanka
Men's T20 Asia Cup: Sri Lanka vs India | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Axar Patel bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates, Friday, Sept. 26, 2025. ()

Mens T20 Asia Cup: Sri Lanka vs India
Men's T20 Asia Cup: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Tilak Varma bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: India vs Sri Lanka
Asia Cup 2025: Sri Lanka vs India | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Sanju Samson bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: Sri Lanka vs India
Asia Cup 2025: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Abhishek Sharma, right, celebrates his fifty runs during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: India vs Sri Lanka
Asia Cup T20: Sri Lanka vs India | Photo: AP/Altaf Qadri

India's captain Suryakumar Yadav bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: Sri Lanka vs India
Asia Cup T20: India vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Abhishek Sharma bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

