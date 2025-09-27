India's captain Suryakumar Yadav, third left, and teammate Shubman Gill shake hands with Sri Lanka's players after winning the Asia Cup cricket match against Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
India's captain Suryakumar Yadav plays the winning shot of the Asia Cup cricket match against Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
India's captain Suryakumar Yadav, second left, tosses the ball in the air after Sri Lanka equalled India's score during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Sri Lanka's Dasun Shanaka bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Sri Lanka's Pathum Nissanka plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Sri Lanka's Pathum Nissanka gestures as he celebrates his century during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Sri Lanka's Kusal Perera bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Sri Lanka's Kusal Perera, right, celebrates his fifty runs during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Sri Lanka's Pathum Nissanka bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
India's Axar Patel bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates, Friday, Sept. 26, 2025. ()
India's Tilak Varma bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
India's Sanju Samson bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
India's Abhishek Sharma, right, celebrates his fifty runs during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
India's captain Suryakumar Yadav bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
India's Abhishek Sharma bats during the Asia Cup cricket match between India and Sri Lanka at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.