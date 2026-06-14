Bangladesh Vs Netherlands LIVE Score, Women's T20 World Cup: BAN-W Lock Horns Against NED-W In Birmingham

Bangladesh Vs Netherlands, ICC Women's T20 World Cup 2026: Check the play-by-play updates of match 5 of Group A clash between BAN-W and NED-W at the ICC Women's T20 World Cup in Edgbaston, Birmingham

Tejas Rane
Tejas Rane
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ICC Womens Cricket World Cup 2025 Australia women vs Bangladesh women_Sobhana Mostary
ICC Women's World Cup 2025: Australia vs Bangladesh | Photo: AP/Mahesh Kumar A.
Hello and welcome to the live coverage of today's match at the ICC Women's T20 World Cup 2026 featuring Bangladesh women and Netherlands women at Edgbaston, Birmingham. The Group A match will also be the official curtain-raiser for the ICC Women’s T20 World Cup 2026 for both teams. Veteran wicket-keeper batter Nigar Sultana’s side will start as favourites against the Dutch. The Netherlands outfit, led by young Babette de Leede, will be keen pull off a massive upset in their historic maiden global T20 mega tournament. Check the play-by-play updates of match 5 of Group A clash between BAN-W and NED-W at the ICC Women's T20 World Cup in Edgbaston, Birmingham
LIVE UPDATES

Bangladesh Vs Netherlands LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup 2026: H2H Record

  • Total Matches Played: 5

  • Matches Won By Bangladesh Women: 4

  • Matches Won By Netherlands Women: 1

  • Tied Matches: 0

  • No Result Fixtures: 0

Bangladesh Vs Netherlands LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup 2026: Squads

Bangladesh Women Squad: Dilara Akter(w), Juairiya Ferdous, Sharmin Akhter, Nigar Sultana(c), Sobhana Mostary, Shorna Akter, Ritu Moni, Nahida Akter, Fahima Khatun, Shanjida Akter Meghla, Marufa Akter, Rabeya Khan, Sultana Khatun, Fariha Trisna, Taj Nehar

Netherlands Women Squad: Heather Siegers, Phebe Molkenboer, Sterre Kalis, Babette de Leede(w/c), Robine Rijke, Sanya Khurana, Frederique Overdijk, Iris Zwilling, Silver Siegers, Isabel Woning, Caroline de Lange, Myrthe van den Raad, Hannah Landheer, Lara Leemhuis, Rosalie Lawrence

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