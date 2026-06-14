Bangladesh Vs Netherlands LIVE Score, Women's T20 World Cup: BAN-W Lock Horns Against NED-W In Birmingham

ICC Women's World Cup 2025: Australia vs Bangladesh | Photo: AP/Mahesh Kumar A.

Hello and welcome to the live coverage of today's match at the ICC Women's T20 World Cup 2026 featuring Bangladesh women and Netherlands women at Edgbaston, Birmingham. The Group A match will also be the official curtain-raiser for the ICC Women’s T20 World Cup 2026 for both teams. Veteran wicket-keeper batter Nigar Sultana’s side will start as favourites against the Dutch. The Netherlands outfit, led by young Babette de Leede, will be keen pull off a massive upset in their historic maiden global T20 mega tournament. Check the play-by-play updates of match 5 of Group A clash between BAN-W and NED-W at the ICC Women's T20 World Cup in Edgbaston, Birmingham

LIVE UPDATES

14 Jun 2026, 01:30:16 pm IST Bangladesh Vs Netherlands LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup 2026: H2H Record Total Matches Played: 5

Matches Won By Bangladesh Women: 4

Matches Won By Netherlands Women: 1

Tied Matches: 0

No Result Fixtures: 0