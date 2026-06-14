Bangladesh Vs Netherlands LIVE Score, Women's T20 World Cup: BAN-W Lock Horns Against NED-W In Birmingham

Bangladesh Vs Netherlands LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup 2026: H2H Record
Total Matches Played: 5
Matches Won By Bangladesh Women: 4
Matches Won By Netherlands Women: 1
Tied Matches: 0
No Result Fixtures: 0
Bangladesh Vs Netherlands LIVE Score, ICC Women's T20 World Cup 2026: Squads
Bangladesh Women Squad: Dilara Akter(w), Juairiya Ferdous, Sharmin Akhter, Nigar Sultana(c), Sobhana Mostary, Shorna Akter, Ritu Moni, Nahida Akter, Fahima Khatun, Shanjida Akter Meghla, Marufa Akter, Rabeya Khan, Sultana Khatun, Fariha Trisna, Taj Nehar
Netherlands Women Squad: Heather Siegers, Phebe Molkenboer, Sterre Kalis, Babette de Leede(w/c), Robine Rijke, Sanya Khurana, Frederique Overdijk, Iris Zwilling, Silver Siegers, Isabel Woning, Caroline de Lange, Myrthe van den Raad, Hannah Landheer, Lara Leemhuis, Rosalie Lawrence