Farmers Begin Protest In Delhi’s Jantar Mantar For Kisan Mahapanchayat’

A farmer during a ‘Kisan Mahapanchayat’ organised by the Samyukt Kisan Morcha, at Jantar Mantar, in New Delhi.
Farmer leader Jagjit Singh Dallewal addresses farmers during a 'Kisan Mahapanchayat' organised by the Samyukt Kisan Morcha, at Jantar Mantar, in New Delhi.
A farmer holds a miniature bullock cart during a 'Kisan Mahapanchayat' organised by the Samyukt Kisan Morcha, at Jantar Mantar, in New Delhi.
Farmers attend a ‘Kisan Mahapanchayat’ organised by the Samyukt Kisan Morcha, at Jantar Mantar, in New Delhi.
Farmers attend a ‘Kisan Mahapanchayat’ organised by the Samyukt Kisan Morcha, amid rain, at Jantar Mantar, in New Delhi.
A farmer during a ‘Kisan Mahapanchayat’ organised by the Samyukt Kisan Morcha, at Jantar Mantar, in New Delhi.
Farmers attend a ‘Kisan Mahapanchayat’ organised by the Samyukt Kisan Morcha, at Jantar Mantar, in New Delhi.
Farmers attend a ‘Kisan Mahapanchayat’ organised by the Samyukt Kisan Morcha, amid rain, at Jantar Mantar, in New Delhi. It has been organised to deliberate on a legal guarantee to minimum support price (MSP) for all crops, exclusion of agriculture, dairy, poultry and fisheries sectors from any proposed India-U.S. trade deal, and withdrawal of police cases filed against farmers during the past agitation.