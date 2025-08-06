Qu’est-Ce Qui Alimente La Hausse Du Jeu Problématique Au Canada?

Au Canada, le jeu n'est plus un loisir de divertissement, mais une industrie de plusieurs milliards de dollars qui fait partie intégrante du paysage économique et social du pays. Pour la plupart des gens, le jeu est un loisir ; en coulisses, cependant, se pose de plus en plus le problème de la propagation du jeu problématique. Sans une politique rigoureuse jeu responsable Malgré les cadres en place, le jeu problématique, s’il n’est pas reconnu ou sous-estimé, constitue un problème important qui a des répercussions sur la santé mentale, les finances et la cohésion sociale de milliers de Canadiens chaque année.