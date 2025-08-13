피나클 스포츠 가입 및 입출금 방법

피나클 스포츠 개요
해외 스포츠 배팅의 꽃이라고 할 수 있는 피나클 스포츠, 2020년까진 사이트에선 한국어만 지원했지만, 현재는 1XBET처럼 원화 입출금을 지원하고 한국어 라이브 채팅을 지원하는 등 본격적으로 한국 시장에 뛰어들어 활발하게 활동하고 있다.
피나클 스포츠는 7년 전 리버풀의 메인 스폰서 광고를 진행한 뒤 현재는 브라질 E스포츠 팀 중 하나인 산토스를 후원하는 것 말고는 특별한 대외적인 홍보 활동을 하고 있지는 않다.
왜 그런 걸까? 이유는 바로 해외 베팅업체들 중에서도 손에 꼽히는 높은 배당과 함께 양방배팅을 허락하기 때문이다.
따라서 현재 국내 배터들 중 피나클에서 배팅하는 사람들은 사실상 거의 양방배터일 확률이 높다.
주요 입금 수단
피나클 스포츠 코리아의 주요 입금 수단은 다음과 같다.
● 계좌이체
● 비트코인
● 넷텔러
● 스크릴
● 페이팔
● 웹머니
● 신용카드
이 외에도 많은 결제 수단이 있지만, 그중에서 가장 일반적인 입출금 수단은 위와 같다.
신용카드는 외국에선 좋은 결제 수단 중 하나이지만, 아쉽게도 한국인은 국내 은행들에서 배팅사들의 신용카드 결제를 단속하고 차단하는 상황이라 사실상 이용이 불가능하다고 보면 된다.
가장 추천하는 입출금 수단은 비트코인이다. 1XBET처럼 모네로나 제트캐시 같이 익명성이 뛰어난 다크 코인의 입출금이 가능하다면 더 좋았겠지만, 그렇다고 비트코인 결제가 안전하지 않다는 것은 아니다.
가상화폐 자체가 은행을 제껴두는 탈중앙화 시스템이기에 거래 기록은 남지만 출처를 제대로 파악할 수 없고 사건사고가 생기지 않는 이상, 조사가 불가능한 구조라 현재 피나클 스포츠에서 제공하는 지불수단 중 가장 안전한 입출금 수단이다.
두 번째로 추천하는 입출금 수단은 계좌이체이다. 다만 계좌이체의 경우 출금 시 월 1회만 수수료 없이 무료 출금이 가능하며, 두 번째부턴 건당 5만 원의 수수료가 차감되는 치명적인 단점이 있다.
이것은 한국에서만 적용되는 것이 아닌, 피나클이 운영하는 모든 국가를 대상으로 적용되는 계좌이체 출금 수수료라고 한다. 가상화폐 출금 수수료는 없는 것으로 봤을 때, 돈 세탁 방지 목적으로 보이기는 하는데, 그렇다 해도 너무 비싸게 받는 것 같긴 하다.
피나클 스포츠가 양방을 허용하는 이유
피나클의 특징은 환수율 95~97% 수준의 고배당과 두폴양방이던 한폴양방이던 관계없이 모든 양방을 허용한다는 것인데, 굉장히 회사 마인드가 프리하다고 느낄 수 있다.
사실 피나클이 배당 높게 주고 양방 열어주는 데는 다 이유가 있는데, 바로 주식에 있다.
배팅 회사는 원래 주식 상장이 어려운 업종이라. 증권거래소에 주식이 상장된 배팅 회사는 수백 개의 업체 중 벳365, 윌리엄 힐, 벳페어, 패디파워 정도이다.
그런데 주식을 상장한 다른 업체들과 비교해 인지도가 부족했던 피나클이 어떤 이유에서인지 주식이 상장되었고, 그 이후 피나클은 고배당을 제공하고 양방배팅을 허용하고 있다.
왜 고배당을 주고 양방을 허용할까? 이것에 대한 이유는 당연히 주식에 있다. 배팅사가 주식의 가치를 상승시키고 시가총액을 올리는 방법은 스포츠 팀과의 파트너쉽이 아니라면 회사 매출 밖엔 없다.
회전율이 높은 배팅 회사일수록 회사의 가치는 올라간다. 따라서 하루에 1인당 1만 불(1360만 원) 이상은 우습게 입금하는 양방배터들이 피나클 입장에선 제격인 회원들이라 볼 수 있는 것이다.
피나클 가입방법
해외 배팅 사이트라도 가입은 매우 간단하다. 먼저, 피나클 스포츠 공식 홈페이지로 접속한다.
접속 후 나온 화면에서 ‘가입하기’를 클릭해 준다.
다음은 어려워 보이지만 알고 보면 쉬운? 피나클 가입 양식 작성창인데, 주의할 양식창들 몇 가지만 아래 체크해 보았다.
이름과 성: 꼭 자신이 입출금에 사용할(넷텔러, 스크릴 등등) 카드에 기재된 영문명으로 적어줘야 함
이메일 주소: 가입 링크를 받아야만 승인이 가능한데, 네이버나 다음 같은 국내 포털사이트 메일은 스팸 차단이 되어 있어, 반드시 구글이나 아웃룩 같은 외국 메일로 기입을 해야 함
영문 주소: ‘네이버 영문 주소 번역’에서 자신의 주소를 번역하면 영문 주소와 우편번호를 확인할 수 있다.
통화: 미국 달러(USD 체크)
※통화에 한국 원화(KRW)도 있지만, 원화 입출금이 가능하다는 뜻이 아니고 수수료만 더 나가니 미국 달러로 체크하는 것이 좋음※
보안 질문: 자신이 질문하고 자신이 답변하는 건데, 한국어가 아니라 영문으로 질문하고 답해야 한다.
필자처럼 간단히 Your name? 같은 질문을 던져도 되고, 구체적인 질문을 던져도 된다.
영문 질문은 메모장에 메모를 해놓는 것이 좋다. 나중에 계정에 문제가 생길 시 보안 답변을 입력하지 못한다면, 계정을 뚫기 위해 팩스로 여권 사본을 보내고 셀카까지 찍어서 본인 인증을 받아야 하는데, 이게 진짜 자괴감 든다.
자주 묻는 질문
아래에서 피나클 스포츠 코리아에 대한 3가지 자주 묻는 질문을 확인해 보시기 바랍니다.
1. 피나클 스포츠란 무엇인가요?
피나클 스포츠는 축구, 농구, 야구 등 다양한 스포츠 이벤트에 대한 베팅 옵션을 제공하는 온라인 스포츠 베팅 플랫폼입니다. 경쟁력 있는 배당률과 사용자 친화적인 인터페이스로 한국에서도 많은 배터들에게 알려져 있습니다.
2. 피나클 스포츠 코리아는 합법인가요?
합법성은 특정 국가나 지역의 규제에 따라 다릅니다. 한국에서는 온라인 도박이 엄격하게 규제되어 있으며 한 곳을 제외하고는 모든 온라인 스포츠 베팅은 불법입니다. 따라서 피나클은 한국에서 불법이 맞습니다.
3. 보너스나 프로모션이 있나요?
피나클은 라이브 카지노 및 슬롯 유저들에겐 보너스와 프로모션을 제공하지만. 스포츠 배팅 유저들에게는 이런 것을 제공하지 않습니다. 그러나 시즌에 따라 특별 프로모션을 종종 열고 있습니다.
Disclaimer: Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Outlook editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.