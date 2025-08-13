피나클 스포츠 가입 및 입출금 방법

이것은 한국에서만 적용되는 것이 아닌, 피나클이 운영하는 모든 국가를 대상으로 적용되는 계좌이체 출금 수수료라고 한다. 가상화폐 출금 수수료는 없는 것으로 봤을 때, 돈 세탁 방지 목적으로 보이기는 하는데, 그렇다 해도 너무 비싸게 받는 것 같긴 하다.