Luttes Silencieuses : Comment Identifier La Dépendance Au Jeu Avant Qu'il Ne Soit Trop Tard

Le jeu vidéo est un loisir en plein essor au Canada, notamment grâce à la légalisation des paris sportifs et à la généralisation des plateformes en ligne. Il s'agit d'un loisir pour la majorité des Canadiens. Cependant, le jeu problématique et la dépendance au jeu, qui ont des conséquences importantes sur le bien-être mental, financier et social, sont de plus en plus préoccupants.