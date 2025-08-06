Comment Le Canada Soutient-il Le Jeu Responsable Grâce Aux Outils Numériques ?

Soutien réglementaire et mandats provinciaux

Le modèle canadien de réglementation décentralisée des jeux de hasard laisse aux gouvernements provinciaux le soin de prendre des décisions. Par conséquent, la diversité des instruments de jeu plus sûrs et leur application varient d'une province à l'autre. Cependant, les normes fédérales et les pratiques de coopération ont nécessité une uniformisation croissante au cours des dernières années. La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO), par exemple, exige un système de jeu plus sûr et solide pour tous les exploitants de jeux en ligne de la province. À l'échelle internationale, le Canada suit également la tendance mondiale en matière de jeu responsable et a tendance à se référer aux normes et certifications mondiales. Cela a encouragé les exploitants à mettre en œuvre des outils non seulement pour se conformer à la législation, mais aussi pour s'adapter à l'évolution des exigences en matière d'interaction éthique avec les consommateurs.