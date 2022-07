WI Vs IND: Avesh Khan Becomes India's 244th ODI Cricketer - Here's Full List Of Players

India pacer Avesh Khan on Sunday made his ODI debut in the second ODI cricket match against the West Indies at Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad. He replaced Prasidh Krishna in the playing XI. (Scorecard | Cricket News)

Avesh Khan thus became the 244th Indian ODI player. The West Indies won the match and opted to bat first. India are looking for a 12th successive bilateral ODI cricket series against the West Indies.

The 25-year-old from Indore in Madhya Pradesh had made his T20I debut on February 20 earlier this year against the same opponents at Eden Gardens, Kolkata.

All smiles in the huddle as @Avesh_6 receives his ODI cap from Captain @SDhawan25 🇮🇳👏💪



Go well, Avesh!#WIvIND pic.twitter.com/fFUeyQ3pYS — BCCI (@BCCI) July 24, 2022

For the record, India played their first ODI designated match on July 13, 1974 against England at Headingley, Leeds. And on Sunday, they took the field for the 1007th time.

Sachin Tendulkar, who made his ODI debut in 1989, has played the match 50-over matches for India -- a whopping 463 matches. Mahendra Singh Dhoni is second, with 347, ahead of Rahul Dravid (340). Six Indians have so far played 300+ ODI matches.

Here's the complete list of players, along with their cap numbers, who have represented India in ODI cricket.

1 - Syed Abid Ali; 2 - Bishan Singh Bedi; 3 - Farokh Engineer; 4 - Sunil Gavaskar; 5 - Madan Lal; 6 - Sudhir Naik; 7 - Brijesh Patel; 8 - Eknath Solkar; 9 - Srinivasaraghavan Venkataraghavan; 10 - Gundappa Viswanath; 11 - Ajit Wadekar; 12 - Gopal Bose; 13 - Ashok Mankad; 14 - Mohinder Amarnath; 15 - Anshuman Gaekwad; 16 - Karsan Ghavri; 17 - Syed Kirmani; 18 - Parthasarathy Sharma; 19 - Dilip Vengsarkar; 20 - BS Chandrasekhar; 21 - Pochiah Krishnamurthy; 22 - Sudhakar Rao; 23 - Surinder Amarnath; 24 - Chetan Chauhan; 25 - Kapil Dev; 26 - Yashpal Sharma; 27 - Bharath Reddy; 28 - Surinder Khanna; 29 - Kirti Azad; 30 - Roger Binny; 31 - Dilip Doshi; 32 - Sandeep Patil; 33 - TE Srinivasan; 34 - Yograj Singh; 35 - Randhir Singh; 36 - Ravi Shastri; 37 - Krishnamachari Srikkanth; 38 - Suru Nayak; 39 - Arun Lal; 40 - Ashok Malhotra; 41 - Ghulam Parkar; 42 - Balwinder Sandhu; 43 - Maninder Singh; 44 - TA Sekhar; 45 - Chetan Sharma; 46 - Raju Kulkarni; 47 - Manoj Prabhakar; 48 - Ashok Patel; 49 - Rajinder Ghai; 50 - Kiran More; 51 - Mohammad Azharuddin; 52 - Sadanand Viswanath; 53 - Lalchand Rajput; 54 - Laxman Sivaramakrishnan; 55 - Gopal Sharma; 56 - Shivlal Yadav; 57 - Chandrakant Pandit; 58 - Raman Lamba; 59 - RP Singh; 60 - Bharat Arun; 61 - Navjot Singh Sidhu; 62 - Arshad Ayub; 63 - Woorkeri Raman; 64 - Ajay Sharma; 65 - Sanjeev Sharma; 66 - Sanjay Manjrekar; 67 - Narendra Hirwani; 68 - V. B. Chandrasekhar; 69 - Rashid Patel; 70 - M. Venkataramana; 71 - Robin Singh; 72 - Salil Ankola; 73 - Vivek Razdan; 74 - Sachin Tendulkar; 75 - Venkatapathy Raju; 76 - Atul Wassan; 77 - Gursharan Singh; 78 - Anil Kumble; 79 - Saradindu Mukherjee; 80 - Vinod Kambli; 81 - Javagal Srinath; 82 - Pravin Amre; 83 - Subroto Banerjee; 84 - Sourav Ganguly; 85 - Ajay Jadeja; 86 - Vijay Yadav; 87 - Rajesh Chauhan; 88 - Nayan Mongia; 89 - Venkatesh Prasad; 90 - Atul Bedade; 91 - Bhupinder Singh, Sr.; 92 - Aashish Kapoor; 93 - Prashant Vaidya; 94 - Utpal Chatterjee; 95 - Rahul Dravid; 96 - Vikram Rathour; 97 - Paras Mhambrey; 98 - Sunil Joshi; 99 - Sujith Somasunder; 100 - Pankaj Dharmani; 101 - Saba Karim; 102 - Dodda Ganesh; 103 - Abey Kuruvilla; 104 - Noel David; 105 - Nilesh Kulkarni; 106 - Harvinder Singh; 107 - Debashish Mohanty; 108 - Sairaj Bahutule; 109 - Hrishikesh Kanitkar; 110 - Rahul Sanghvi; 111 - Ajit Agarkar; 112 - VVS Laxman; 113 -Harbhajan Singh; 114 - Gagan Khoda; 115 - MSK Prasad; 116 - Nikhil Chopra; 117 - Jatin Paranjpe; 118 - Sanjay Raul; 119 - Laxmi Ratan Shukla; 120 - Gyanendra Pandey; 121 - Amay Khurasiya; 122 - Sadagoppan Ramesh; 123 - Virender Sehwag; 124 - Jacob Martin; 125 - Vijay Bharadwaj; 126 - Thirunavukkarasu Kumaran; 127 - Devang Gandhi; 128 - Sameer Dighe; 129 - Sridharan Sriram; 130 - Hemang Badani; 131 - Amit Bhandari; 132 - Vijay Dahiya; 133 - Zaheer Khan; 134 - Yuvraj Singh; 135 - Reetinder Singh Sodhi; 136 - Dinesh Mongia; 137 - Ashish Nehra; 138 - Shiv Sunder Das; 139 - Deep Dasgupta; 140 - Ajay Ratra; 141 - Sanjay Bangar; 142 - Mohammad Kaif; 143 - Sarandeep Singh; 144 - Murali Kartik; 145 - Tinu Yohannan; 146 - Jai Yadav; 147 - Lakshmipathy Balaji; 148 - Parthiv Patel; 149 - Gautam Gambhir; 150 - Aavishkar Salvi; 151 - Amit Mishra; 152 - Abhijit Kale; 153 - Irfan Pathan; 154 - Rohan Gavaskar; 155 - Ramesh Powar; 156 - Dinesh Karthik; 157 - MS Dhoni; 158 - Joginder Sharma; 159 - Suresh Raina; 160 - Yalaka Venugopal Rao; 161 - RP Singh; 162 - S Sreesanth; 163 - Munaf Patel; 164 - VRV Singh; 165 - Robin Uthappa; 166 - Wasim Jaffer; 167 - Piyush Chawla; 168 - Rohit Sharma; 169 - Ishant Sharma; 170 - Praveen Kumar; 171 - Manoj Tiwary; 172 - Yusuf Pathan; 173 - Manpreet Gony; 174 - Pragyan Ojha; 175 - Virat Kohli; 176 - Subramaniam Badrinath; 177 - Ravindra Jadeja; 178 - Abhishek Nayar; 179 - Sudeep Tyagi; 180 - Abhimanyu Mithun; 181 - Murali Vijay; 182 - Ashok Dinda; 183 - Vinay Kumar; 184 - Umesh Yadav; 185 - Ravichandran Ashwin; 186 - Naman Ojha; 187 - Pankaj Singh; 188 - Shikhar Dhawan; 189 - Saurabh Tiwary; 190 - Wriddhiman Saha; 191 - Ajinkya Rahane; 192 - Varun Aaron; 193 - Rahul Sharma; 194 - Bhuvneshwar Kumar; 195 - Mohammed Shami; 196 - Ambati Rayudu; 197 - Jaydev Unadkat; 198 - Cheteshwar Pujara; 199 - Mohit Sharma; 200 - Stuart Binny; 201 - Parvez Rasool; 202 - Axar Patel; 203 - Dhawal Kulkarni; 204 - Karn Sharma; 205 - Kedar Jadhav; 206 - Manish Pandey; 207 - Barinder Sran; 208 - Rishi Dhawan; 209 - Gurkeerat Singh; 210 - Jasprit Bumrah; 211 - Yuzvendra Chahal; 212 - Karun Nair; 213 - KL Rahul; 214 - Faiz Fazal; 215 - Hardik Pandya; 216 - Jayant Yadav; 217 - Kuldeep Yadav; 218 - Shardul Thakur; 219 - Shreyas Iyer; 220 - Washington Sundar; 221 - Siddarth Kaul; 222 - Khaleel Ahmed; 223 - Deepak Chahar; 224 - Rishabh Pant; 225 - Mohammed Siraj; 226 - Vijay Shankar; 227 - Shubman Gill; 228 - Shivam Dube; 229 - Navdeep Saini; 230 - Mayank Agarwal; 231 - Prithvi Shaw; 232 - T Natarajan; 233 - Krunal Pandya; 234 - Prasidh Krishna; 235 - Ishan Kishan; 236 - Suryakumar Yadav; 237 - Rahul Chahar; 238 - Krishnappa Gowtham; 239 - Nitish Rana; 240 - Chetan Sakariya; 241 - Sanju Samson; 242 - Venkatesh Iyer; 243 - Deepak Hooda; 244 - Avesh Khan.