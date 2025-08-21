Football

Seattle Sounders Vs Puebla, Leagues Cup 2025 QF: Penalty Shootout Win Sends Rave Greens To Semis

Seattle Sounders secured their place in the Leagues Cup 2025 semi-final after a nervy 4-3 win via penalty shootouts against Club Puebla in the quarter-final clash at Lumen Field on Thursday, 21 August 2025. Sounders and Puebla played out a goalless draw in regulation time, with neither side able to find the net across 90 minutes. The Rave Greens, reduced to ten men following Danny Musovski’s red card in the 77th minute, continued to control the tempo of the match, but could not break down Puebla’s defensive unit. However, Brian Schmetzer’s side prevailed in the shootout despite missing their opening kick, courtesy of a crunch save by Andrew Thomas.