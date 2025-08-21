Seattle Sounders goalkeeper Andrew Thomas, right, greets defender Yeimar Gómez after making the game-winning save in penalty kicks against Puebla defender Nicolás Diaz in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.
Seattle Sounders goalkeeper Andrew Thomas makes the game-winning save in penalty kicks against Puebla defender Nicolás Diaz in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.
Seattle Sounders forward Jesús Ferreira, facing, greets goalkeeper Andrew Thomas after scoring against Puebla goalkeeper Julio González during penalty kicks in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.
Seattle Sounders forward Jesús Ferreira, center, makes a shot on goal in between Puebla midfielder Fernando Monarrez, left, and midfielder Efraín Orona, right, during the second half in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.
Seattle Sounders forward Danny Musovski, far left, is given a red card as Puebla goalkeeper Julio González holds defender Juan Fedorco (2) back during the second half in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.
Seattle Sounders forward Georgi Minoungou (93) moves the ball against Puebla midfielder Fernando Monarrez, right, as goalkeeper Julio González (1) looks on during the second half in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.
Puebla forward Ricardo Marín, left, goes up against Seattle Sounders forward Pedro De La Vega during the second half in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.
Seattle Sounders defender Yeimar Gómez, front, redirects the ball against Puebla forward Ricardo Marín, back, during the first half of a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.
Puebla forward Emiliano Gomez (11) moves the ball against Seattle Sounders midfielder Cristian Roldan, left and defender Yeimar Gómez, right, during the first half of a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.
Puebla goalkeeper Julio González clears the ball during a corner kick against Seattle Sounders forward Pedro De La Vega, right, during the first half of a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.