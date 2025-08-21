Football

Seattle Sounders Vs Puebla, Leagues Cup 2025 QF: Penalty Shootout Win Sends Rave Greens To Semis

Seattle Sounders secured their place in the Leagues Cup 2025 semi-final after a nervy 4-3 win via penalty shootouts against Club Puebla in the quarter-final clash at Lumen Field on Thursday, 21 August 2025. Sounders and Puebla played out a goalless draw in regulation time, with neither side able to find the net across 90 minutes. The Rave Greens, reduced to ten men following Danny Musovski’s red card in the 77th minute, continued to control the tempo of the match, but could not break down Puebla’s defensive unit. However, Brian Schmetzer’s side prevailed in the shootout despite missing their opening kick, courtesy of a crunch save by Andrew Thomas.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Andrew Thomas
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Seattle Sounders goalkeeper Andrew Thomas, right, greets defender Yeimar Gómez after making the game-winning save in penalty kicks against Puebla defender Nicolás Diaz in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Andrew Thomas
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Seattle Sounders goalkeeper Andrew Thomas makes the game-winning save in penalty kicks against Puebla defender Nicolás Diaz in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Jesús Ferreira
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Seattle Sounders forward Jesús Ferreira, facing, greets goalkeeper Andrew Thomas after scoring against Puebla goalkeeper Julio González during penalty kicks in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Jesús Ferreira
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Seattle Sounders forward Jesús Ferreira, center, makes a shot on goal in between Puebla midfielder Fernando Monarrez, left, and midfielder Efraín Orona, right, during the second half in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Danny Musovski
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Seattle Sounders forward Danny Musovski, far left, is given a red card as Puebla goalkeeper Julio González holds defender Juan Fedorco (2) back during the second half in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Georgi Minoungou
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Seattle Sounders forward Georgi Minoungou (93) moves the ball against Puebla midfielder Fernando Monarrez, right, as goalkeeper Julio González (1) looks on during the second half in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Ricardo Marín
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Puebla forward Ricardo Marín, left, goes up against Seattle Sounders forward Pedro De La Vega during the second half in a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Yeimar Gómez
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Seattle Sounders defender Yeimar Gómez, front, redirects the ball against Puebla forward Ricardo Marín, back, during the first half of a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Emiliano Gomez
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Puebla forward Emiliano Gomez (11) moves the ball against Seattle Sounders midfielder Cristian Roldan, left and defender Yeimar Gómez, right, during the first half of a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

Leagues Cup 2025 Quarter-Final match Seattle Sounders FC Vs Club Puebla_Julio González
Leagues Cup 2025 Quarter-Final: Seattle Sounders FC Vs Club Puebla | Photo: AP/Lindsey Wasson

Puebla goalkeeper Julio González clears the ball during a corner kick against Seattle Sounders forward Pedro De La Vega, right, during the first half of a Leagues Cup quarterfinal soccer match in Seattle.

