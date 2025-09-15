Football

Man City Vs Man United, Premier League: Haaland’s Brace Fires Blues To 3-0 Win In Manchester Derby

Manchester City cruised to a 3-0 win over Manchester United at the Etihad, returning to winning ways in the Premier League. Phil Foden opened the scoring before Erling Haaland added a brace, with Jeremy Doku providing key assists for the first two goals. Gianluigi Donnarumma made an impressive debut save to keep United at bay, but the visitors struggled to threaten, leaving them 14th with just one win this season. City climb to eighth, and Foden and Haaland continued their fine record against United, as the home crowd celebrated another dominant Manchester derby display.