Football

Man City Vs Man United, Premier League: Haaland’s Brace Fires Blues To 3-0 Win In Manchester Derby

Manchester City cruised to a 3-0 win over Manchester United at the Etihad, returning to winning ways in the Premier League. Phil Foden opened the scoring before Erling Haaland added a brace, with Jeremy Doku providing key assists for the first two goals. Gianluigi Donnarumma made an impressive debut save to keep United at bay, but the visitors struggled to threaten, leaving them 14th with just one win this season. City climb to eighth, and Foden and Haaland continued their fine record against United, as the home crowd celebrated another dominant Manchester derby display.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
EPL: Manchester United vs Manchester City
EPL: Manchester City vs Manchester United | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester City players walk off the pitch after the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

2/10
EPL: Manchester City vs Manchester United
EPL: Manchester United vs Manchester City | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester United playrs walk off the pitch after the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

3/10
Premier League: Manchester United vs Manchester City
Premier League: Manchester City vs Manchester United | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester City's Erling Haaland celebrates after scoring during the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

4/10
Premier League: Manchester City vs Manchester United
Premier League: Manchester United vs Manchester City | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester City's Erling Haaland scores during the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

5/10
Premier League 2025-26: Manchester United vs Manchester City
Premier League 2025-26: Manchester City vs Manchester United | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester City's Phil Foden, second right, scores during the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

6/10
Premier League 2025-26: Manchester City vs Manchester United
Premier League 2025-26: Manchester United vs Manchester City | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester United's goalkeeper Altay Bayindir clareas the ball in front of Manchester City's Erling Haaland during the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

7/10
Britain Soccer Premier League: Manchester United vs Manchester City
Britain Soccer Premier League: Manchester City vs Manchester United | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester City players celebrate after a goal during the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

8/10
Britain Soccer Premier League: Manchester City vs Manchester United
Britain Soccer Premier League: Manchester United vs Manchester City | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester City's Bernardo Silva receives the ball in front of Manchester United's Manuel Ugarte during the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

9/10
Manchester United vs Manchester City
Manchester City vs Manchester United | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester City's Tijjani Reijnders sens a pass in front of Manchester United's Bruno Fernandes during the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

10/10
Manchester City vs Manchester United
Manchester United vs Manchester City | Photo: AP/Dave Thompson

Manchester United's Leny Yoro, left, and Manchester City's Jeremy Doku fight for the ball during the Premier League soccer match between Manchester City and Manchester United in Manchester, England.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. IND Vs PAK Handshake Row: Pakistan Management Lodge Protest Against India In Dubai - Report

  2. IND Vs PAK, Asia Cup 2025: Suryakumar Yadav 'Dedicates' Win Over Pakistan To Pahalgam Victims – Watch

  3. IND Vs PAK, Asia Cup: Pakistan Face Awkward Start As DJ Plays 'Jalebi Baby' Instead Of Anthem – Video

  4. India Vs Australia, 1st Women's ODI: Lacklustre Women In Blue Suffer Eight-Wicket Defeat In Opener

  5. India A Squad For Australia A One-Day Series: Abhishek, Arshdeep, Tilak, Harshit Included For 2nd, 3rd Games

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Beatriz Haddad Maia Stunned In Sao Paolo; Jelena Ostapenko Suffers Shock Exits At Guadalajara Open

  2. India Vs Switzerland, Davis Cup: Debutant Dhakshineshwar Suresh, Sumit Nagal Hand IND 2-0 Lead

  3. Sao Paolo Open: Beatriz Haddad Maia Sees Off Laura Pigossi To Enter Quarter-finals

  4. Carlos Alcaraz Dating Brooks Nader? Supermodel's Sister Gives Major Hint In US Open 2025 Champion's Romance

  5. Jack Draper Vows To Come Back Stronger As Arm Injury Ends 2025 Season Early

Badminton News

  1. Satwik-Chirag Vs Liang-Wang, Hong Kong Open 2025: Indian Duo Finish Runners-Up In BWF 500 Final

  2. Lakshya Sen Vs Li Shi Feng Live Streaming, Hong Kong Open 2025 Final: When, Where To Watch Match

  3. Lakshya Sen Vs Chou Tien Chen, Hong Kong Open: Indian Wins In Straight Games To Storm Into Final

  4. Satwik-Chirag Vs Liang-Wang Live Streaming, Hong Kong Open 2025: When, Where To Watch BWF 500 Final On Tv And Online

  5. Hong Kong Open 2025: Satwik-Chirag Reach Final, Beat Lin And Chen Of Chinese Taipei

Trending Stories

National News

  1. Hazratbal: Shrine, Politics And The Soul Of Kashmir

  2. The Forests Are Alive With The Sound Of Learning

  3. Hail Mary: Book Review Of Arundhati Roy's 'Mother Mary Comes To Me'

  4. India Proving Global Predictions Wrong, Says RSS Chief Mohan Bhagwat

  5. Day In Pics: September 14, 2025

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Charlie Kirk Shooting Suspect: Ammo Engraved With Antifascist Symbols, Gamer Codes, And Meme References

  2. Trump’s 'Last Warning' to Hamas: Accept Hostage Deal or Face Consequences

  3. Trump Mulls South Korea Visit; Possible Meeting With Xi Jinping Ahead Of APEC Summit

  4. Trump Slashes Tariffs on Metals, Medicines and More to Countries With U.S. Trade Deals

  5. Trump Asks SC To Quickly Take Up Tariffs Case

World News

  1. Ukrainian Drone Strike Hits Bashneft Refinery In Russia, Operations Continue Unaffected

  2. Taliban Claim Meeting With US Diplomats To Discuss Bilateral Relations

  3. China Responds To Trump’s Tariff Threats: 'We Don’t Engage In Wars'

  4. Nepal PM Honors Gen Z Protestors As Martyrs, Pledges Reform

  5. PM Modi Congratulates Nepal’s First Woman Interim PM, Calls It a Milestone for Women’s Empowerment

Latest Stories

  1. Waqf Amendment Act Supreme Court LIVE : SC Temporarily Suspends Key Provisions Of the Waqf (Amendment) Act, 2025

  2. Horoscope Today, September 15, 2025: Predictions for Gemini, Scorpio, Pisces, and All Zodiac Signs

  3. Trump Blames Immigration Policy After Indian-Origin Man Killed In Dallas

  4. Nepal PM Karki Vows Justice For Gen Z Protest Violence

  5. Maharashtra Government’s Maratha Quota GR Raises Concerns Among OBC, SC, ST Communities

  6. United Arab Emirates Vs Oman, Asia Cup 2025 Match 7: Three Key Battles To Watch Out For In UAE Vs OMA Game

  7. Four Pilgrims Killed, Nine Injured As Bus Collides With Truck In Jaunpur

  8. Mumbai Rain Alert: Heavy Showers Continue, Orange Alert Issued