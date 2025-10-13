Iceland Vs France LIVE Score: Starting XIs
Iceland: Elias Olafsson; Logi Tomasson, Sverrir Ingi Ingason, Daniel Gretarsson, Victor Palsson; Hakon Arnar Haladsson, Isak Bermann Johannesson, Mikael Ellertsson; Saevar Atli Magnusson, Daniel Tristan Gudjohnsen, Albert Gudmundsson
France: Mike Maignan; Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Kounde; Manu Kone, Eduardo Camavinga, Florian Thauvin; Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise
Ukraine Vs Azerbaijan LIVE Score: Starting XIs
Ukraine: Anatoliy Trubin; Vitaliy Mykolenko, Mykola Matviyenko, Ilya Zabarnyi, Yukhym Konoplia; Yehor Yarmolyuk; Nazar Voloshyn, Oleg Ocheretko, Ruslan Malinovskyi, Oleksii Hutsuliak; Artem Dovbyk
Azerbaijan: Sahrudin Mahammadaliev; Elvin Jafarguliyev, Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada, Anton Krivotsyuk, Abbas Huseynov; Anatoli Nuriev, Emin Makhmudov, Abdulakh Khaybulaev, Toral Bayramov; Nariman Akhundzade
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Group D LIVE Scores: Welcome!
Despite France having a five-point lead in the group, both Ukraine and Iceland are in the race for securing progression. Azerbaijan, too, have an outside chance if they win their remaining matches.
Stay tuned for pre-match updates and lineups as they are released.