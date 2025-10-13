Ukraine players celebrate a goal during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers match against Iceland. | Photo: Instagram/uafukraine

Welcome to the live coverage of the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Group D matchday 8 fixtures on Monday, October 13, 2025. We have two fixtures kicking off simultaneously – Ukraine vs Azerbaijan and Iceland vs France. France lead the group with nine points and are in a prime position to seal the automatic qualification spot. Ukraine, currently in second spot with four points, can put further pressure on Les Bleus with a win against bottom-placed Azerbaijan. Meanwhile, Iceland can ruin France’s parade with a win and potentially climb to the playoff place if the results in the other fixture go their way. Follow the live scores and match updates from Ukraine vs Azerbaijan and Iceland vs France clashes right here.

LIVE UPDATES

13 Oct 2025, 11:17:19 pm IST Iceland Vs France LIVE Score: Starting XIs Iceland: Elias Olafsson; Logi Tomasson, Sverrir Ingi Ingason, Daniel Gretarsson, Victor Palsson; Hakon Arnar Haladsson, Isak Bermann Johannesson, Mikael Ellertsson; Saevar Atli Magnusson, Daniel Tristan Gudjohnsen, Albert Gudmundsson France: Mike Maignan; Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano, Jules Kounde; Manu Kone, Eduardo Camavinga, Florian Thauvin; Christopher Nkunku, Jean-Philippe Mateta, Michael Olise

13 Oct 2025, 11:12:43 pm IST Ukraine Vs Azerbaijan LIVE Score: Starting XIs Ukraine: Anatoliy Trubin; Vitaliy Mykolenko, Mykola Matviyenko, Ilya Zabarnyi, Yukhym Konoplia; Yehor Yarmolyuk; Nazar Voloshyn, Oleg Ocheretko, Ruslan Malinovskyi, Oleksii Hutsuliak; Artem Dovbyk Azerbaijan: Sahrudin Mahammadaliev; Elvin Jafarguliyev, Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada, Anton Krivotsyuk, Abbas Huseynov; Anatoli Nuriev, Emin Makhmudov, Abdulakh Khaybulaev, Toral Bayramov; Nariman Akhundzade