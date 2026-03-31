India Vs Hong Kong LIVE Score, AFC Asian Cup Qualifiers: All Eyes On Ryan Williams As Blue Tigers Seek First Win

Starting XI: Pong Cheuk Hei (gk), Jojo Alexander, Oliver Gerbig, Tan Chun Lok (c), Manuel Bleda, Wong Wai, Everton Camargo, Leung Nok Hang, Chan Shinichi, Braunshtain Barak, Sun Ming Him.
Bench: Tse Ka Wing (gk), Yip Ka Yu (gk), Jason Kam, Luis Eduardo, Lau Ka Kiu, Ngan Cheuk Pan, Lam Jordan Lok Kan, Lau Chi Lok, Lam Hin Ting, Chan Siu Kwan Philip, Wu Chun Ming, Ng Yu Hei.
Starting XI: Gupreet Singh Sandhu (gk) (c), Rahul Bheke, Anwar Ali, Sadnesh Jhingan, Akash Mishra, Lallianzuala Chhangte, Lalengmawia Apuia, Manvir Singh, Ryan Williams, Abhishek Singh Tekcham, Liston Colaco.
Bench: Vishal Kaith (gk), Albino Gomes (gk), Roshan Singh Naorem, Rahim Ali, Farukh Choudhary, Jeakson Singh, Bijoy Varghese, Sahal Abdul Samad, Danish Farooq, Edmund Lalrindika, Nikhil Poojary, Ashique Kuruniyan.
Fixture: India vs Hong Kong
Series: AFC Asian Cup 2027 Qualifiers
Venue: Jawaharlal Nehru Stadium, Korchi
Date: Tuesday, March 31, 2026
Time: 7:00 PM IST
Welcome to the start of our live blog covering India’s AFC Asian Cup 2027 Qualifiers fixture against Hong Kong. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.