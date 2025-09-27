India Vs Bangladesh LIVE Score, SAFF U17 Championship 2025 Final: Blue Colts Chase Glory Against Young Tigers

India Vs Bangladesh LIVE Score, SAFF U17 Championship 2025: Bangladesh Starting XI
Md Alif Rahman Imtiage (gk), Nazmul Huda Faysal (c), Md Sabbir Islam, Ihsan Habib Riduan, Md Azam Khan, Md Ikramul Islam, Md Kamal Merdha, Md Opu Rahman, Md Arif, Md Manik, Md Rifat Kazi
India Vs Bangladesh LIVE Score, SAFF U17 Championship 2025: India Starting XI
Manashjyoti Baruah (gk), Denny Singh Wangkhem (c), Indra Rana Magar, Shubham Poonia, Thonggoumang Touthang, Rahan Ahmed, Dallalmuon Gangte, Lawmsangzuala, Azlaan Shah Kh, Md Aimaan Bin, Gunleiba Wangkheirakpam
India Vs Bangladesh LIVE Score, SAFF U17 Championship 2025: Welcome!
Hello and welcome to the start of our live coverage of SAFF U17 Championship 2025 final at the Racecourse International Stadium in Colombo where the Blue Colts of India take on the unbeaten Young Tigers of Bangladesh in a mouth watering clash.
