Zimbabwe Vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Chevrons Begin Campaign Against Associates

Zimbabwe players celebrate a wicket during the ICC T20 World Cup warm-up match gainst Oman on February 5, 2026. | Photo: X/ZimCricketv

Welcome to the live coverage of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 Group B Match 8 between Zimbabwe and Oman at the Sinhalese Sports Club in Colombo on Monday, February 9, 2026. Zimbabwe, led by Sikander Raza, are making their return after missing out on the 2024 edition. In 2022, the Chevrons famously upset Pakistan and will be looking for a similarly successful campaign. They will be heavy favourites against their associate nation opponents, Oman, who are making their second consecutive appearance at the World Cup. Follow the play-by-play updates from the Zimbabwe vs Oman cricket match right here.

LIVE UPDATES

9 Feb 2026, 01:27:26 pm IST Zimbabwe vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Full Squads Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani, Dion Myers, Brendan Taylor (wk), Sikandar Raza (c), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Wellington Masakadza, Brad Evans, Tinotenda Maposa, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani, Tony Munyonga, Clive Madande, Graeme Cremer. Oman: Jatinder Singh (c), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Vinayak Shukla (wk), Jiten Ramanandi, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Shah Faisal, Mohammad Nadeem, Jay Odedra, Ashish Odedara, Shafiq Jan.

9 Feb 2026, 01:20:08 pm IST Zimbabwe vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Match Details Fixture: Zimbabwe vs Oman, Group B Match 8

Series: ICC Men's T20 World Cup 2026

Venue: Sinhalese Sports Club, Colombo

Date: Monday, February 9, 2026

Time: 3:00 PM IST