Zimbabwe Vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Chevrons Begin Campaign Against Associates

Zimbabwe vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Full Squads
Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani, Dion Myers, Brendan Taylor (wk), Sikandar Raza (c), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Wellington Masakadza, Brad Evans, Tinotenda Maposa, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani, Tony Munyonga, Clive Madande, Graeme Cremer.
Oman: Jatinder Singh (c), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Vinayak Shukla (wk), Jiten Ramanandi, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Shah Faisal, Mohammad Nadeem, Jay Odedra, Ashish Odedara, Shafiq Jan.
Zimbabwe vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Match Details
Fixture: Zimbabwe vs Oman, Group B Match 8
Series: ICC Men's T20 World Cup 2026
Venue: Sinhalese Sports Club, Colombo
Date: Monday, February 9, 2026
Time: 3:00 PM IST
Zimbabwe vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Welcome!
Good afternoon, cricket fans! This is the start of our live blog covering Zimbabwe’s T20 Cricket World Cup match against Oman. Stay tuned for pre-match and toss updates as they take place.