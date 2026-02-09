Zimbabwe Vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Chevrons Begin Campaign Against Associates

Zimbabwe vs Oman Live Score, T20 World Cup 2026: Follow the play-by-play updates from the ZIM vs OMA Match 8 fixture at Sinhalese Sports Club, Colombo, on February 9, 2026

B
Bhuvan Gupta
Updated on:
Updated on:
Zimbabwe vs Oman live score ICC T20 World Cup 2026 Group B Match 8 ZIM vs OMA
Zimbabwe players celebrate a wicket during the ICC T20 World Cup warm-up match gainst Oman on February 5, 2026. | Photo: X/ZimCricketv
Welcome to the live coverage of the ICC Men’s T20 World Cup 2026 Group B Match 8 between Zimbabwe and Oman at the Sinhalese Sports Club in Colombo on Monday, February 9, 2026. Zimbabwe, led by Sikander Raza, are making their return after missing out on the 2024 edition. In 2022, the Chevrons famously upset Pakistan and will be looking for a similarly successful campaign. They will be heavy favourites against their associate nation opponents, Oman, who are making their second consecutive appearance at the World Cup. Follow the play-by-play updates from the Zimbabwe vs Oman cricket match right here.
LIVE UPDATES

Zimbabwe vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Full Squads

Zimbabwe: Brian Bennett, Tadiwanashe Marumani, Dion Myers, Brendan Taylor (wk), Sikandar Raza (c), Ryan Burl, Tashinga Musekiwa, Wellington Masakadza, Brad Evans, Tinotenda Maposa, Richard Ngarava, Blessing Muzarabani, Tony Munyonga, Clive Madande, Graeme Cremer.

Oman: Jatinder Singh (c), Aamir Kaleem, Hammad Mirza, Wasim Ali, Karan Sonavale, Vinayak Shukla (wk), Jiten Ramanandi, Nadeem Khan, Sufyan Mehmood, Shakeel Ahmed, Shah Faisal, Mohammad Nadeem, Jay Odedra, Ashish Odedara, Shafiq Jan.

Zimbabwe vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Match Details

  • Fixture: Zimbabwe vs Oman, Group B Match 8

  • Series: ICC Men's T20 World Cup 2026

  • Venue: Sinhalese Sports Club, Colombo

  • Date: Monday, February 9, 2026

  • Time: 3:00 PM IST

Zimbabwe vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Welcome!

Good afternoon, cricket fans! This is the start of our live blog covering Zimbabwe’s T20 Cricket World Cup match against Oman. Stay tuned for pre-match and toss updates as they take place.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. Italy Vs Scotland LIVE Score, T20 World Cup 2026: ITA Slip To 59/3 After Watt Strike

  2. Ranji Trophy LIVE Score, Quarter-Finals Day 4: MP Hold Edge Against J&K, KL Rahul Century Takes KAR Closer

  3. Zimbabwe Vs Oman LIVE Score, T20 World Cup 2026: Chevrons Begin Campaign Against Associates

  4. Scotland Vs Italy, T20 World Cup 2026: Azzurri Rocked As Skipper Wayne Madsen Hurts Shoulder In Opening Match – Video

  5. Pakistan Vs USA Preview, ICC T20 World Cup 2026: Unpredictable PAK Look To Avoid Upset Against Determined USA

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. India Vs Netherlands, Davis Cup 2026 Qualifiers Day 2 Highlights: Suresh’s Heroics Lead IND to 3-2 Upset Over NED

  2. India Vs Netherlands, Davis Cup Qualifiers: Dhakshineswar Levels Tie After Nagal's Loss

  3. India 1-1 Netherlands, Davis Cup Qualifiers: Dhakshineswar Steps Up Again As Hosts Draw Level In Tie

  4. India Vs Netherlands Highlights, Davis Cup Qualifiers: Dhakshineswar Pulls Off Stunning Win After Nagal Setback

  5. Alcaraz Joins Tennis Greats: From Kangaroo Tattoo To More Spanish Glory – Check Australian Open Champion's Wish List

Badminton

  1. Badminton Asia Team Championships 2026: India Men Lose 1-3 To Korea, Women Fail To Defend Title After 0-3 Defeat

  2. India Vs Korea Highlights, Badminton Asia Team C'ships: Srikanth Win Goes In Vain; Indian Challenge Ends In Quarters

  3. India-W Vs China-W Highlights, Badminton Asia Team C'ships 2026 QF: IND Go Down 0-3 To CHN

  4. India Vs Japan Highlights, Badminton Asia Team Championships 2026: JPN Secure 3-2 Comeback Victory Over IND

  5. India-W Vs Thailand-W Highlights, Badminton Asia Team C'ships 2026: Malvika Bansod Loses, IND Go Down 2-3 In Group Y

Trending Stories

National News

  1. Growth Without Workers: How India Engineered the Collapse of Trade Unions

  2. Faith And Politics Collide Again As Tirupati Laddu Row Rekindles In Andhra Pradesh

  3. From Backroom To BMC Mayor’s Chair: The Rise, Early Test Of Ritu Tawde

  4. BJP Will End TMC Rule In Bengal In 2026: Suvendu Adhikari

  5. Congress Protests Arrest Of Pappu Yadav In Patna

Entertainment News

  1. Seven Years Of Kumbalangi Nights | Of Lost Fathers And Found Families

  2. Trijya Review | A Sensitive Meditation On The Slow Orbit Of Becoming

  3. The 2016 Throwback: How Courage Has Drifted To The Margins Of Bollywood In 2026

  4. Rang De Basanti At 20 | An Emblem Of Dissent And Its Disquieting Afterlife

  5. Border 2 Review | Sunny Deol Works Overtime To Rescue A Film Burdened By Inheritance

US News

  1. Clintons Call For Epstein Testimony To Be Held Publicly

  2. US To Invest $1.3 Billion In Reko Diq Copper-Gold Mine In Pakistan’s Balochistan

  3. Xi Jinping Tells Trump Taiwan Is ‘Most Important Issue’ In China–US Relations

  4. Trump, Modi Seal Trade Deal: Tariff Reduced To 18%, Says US President

  5. Trump Announces Trade Deal With India, Tariffs Cut To 18% From 25%

World News

  1. Ripple Effect: Lasting Impacts Of Epstein Files

  2. Bangladesh Seeks UN Help To Probe Killing Of Student Leader Hadi

  3. Why The India–EU Trade Pact Matters More Than The Moment

  4. From Trump To Windsor: Epstein Files Highlight Global Web Of Influential Contacts

  5. India–US Interim Trade Deal: Key Takeaways From The Framework Agreement

Latest Stories

  1. Moolank 9 vs Bhagyank 9: Unveiling the Astrological Secrets of Number 9

  2. Bihar’s Ban On Obscene Bhojpuri Songs Returns — But Has Anything Changed?

  3. Directors Guild Awards 2026: Paul Thomas Anderson Wins Top Prize For One Battle After Another | Full Winners List

  4. 10 Delhi Schools Receive Bomb Threat Emails; Security Searches Underway

  5. Houses Torched In Manipur’s Ukhrul District Amid Tangkhul Naga And Kuki Tensions

  6. Arijit Singh Returns To Stage In Kolkata, Joins Anoushka Shankar For First Live Show After Playback Exit

  7. Ranji Trophy LIVE Score, Quarter-Finals Day 4: MP Hold Edge Against J&K, KL Rahul Century Takes KAR Closer

  8. Italy Vs Scotland LIVE Score, T20 World Cup 2026: ITA Slip To 59/3 After Watt Strike