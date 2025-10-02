Uganda Vs Malawi Live Streaming, ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: UGA Bat First - Check Playing XIs

Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Get live streaming, ball-by-ball commentary, and updates for the ICC Men’s T20 World Cup Africa Regional Final 2025, 5th Place Play-off 2nd Semi-Final between Uganda and Malawi on Thursday, 2 October, at Takashinga Sports Club, Harare

O
Outlook Sports Desk
Curated by: Navneet Oberoi
Updated on:
Updated on:
Uganda Vs Malawi Live Score ICC Mens T20 World Cup Africa Regional Final 2025 5th place playoff
Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Get live streaming, ball-by-ball commentary, and updates for the ICC Men’s T20 World Cup Africa Regional Final 2025, 5th Place Play-off 2nd Semi-Final between Uganda and Malawi on Thursday, 2 October, at Takashinga Sports Club, Harare. Photo: X | ICC Africa
info_icon

Uganda take on Malawi in the 5th Place Play-off 2nd Semi-Final of the ongoing ICC Men’s T20 World Cup Africa Regional Final 2025 on Thursday, October 2 at Takashinga Sports Club, Harare, Zimbabwe.

Both teams look to end their campaign with a win after contrasting group stage results. Uganda will hope to lean on the experience of Riazat Ali Shah, while Malawi aim to impress with captain Moazzam Baig leading their young side.

Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Toss Update

Uganda have won the toss and chose to bat first.

Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Playing XIs

Uganda Playing XI: Riazat Ali Shah (c), Robinson Obuya, Dinesh Nakrani, Cyrus Kakuru (wk), Alpesh Ramjani, Frank Nsubuga, Henry Ssenyondo, Sumeet Verma, Ronald Lutaaya, Raghav Dhawan, Innocent Mwebaze

Malawi Playing XI: Aaftab Limdawala, Salim Nihute (wk), Gift Kansonkho, Moazzam Baig (c), Muhammad Somani, Mike Choamba, Sami Sohail, Suhail Vayani, Bright Balala, Daniel Jakiel, Kelvin Thuchila

Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Live Score

Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Squads

Uganda Squad: Raghav Dhawan, Ronald Lutaaya, Robinson Obuya, Sumeet Verma, Riazat Ali Shah (c), Dinesh Nakrani, Cyrus Kakuru (w), Alpesh Ramjani, Frank Nsubuga, Cosmas Kyewuta, Henry Ssenyondo, Joseph Baguma, Juma Miyagi, Innocent Mwebaze, Gaurav Tomar, Shrideep Mangela

Related Content
Related Content

Malawi Squad: Aaftab Limdawala, Sami Sohail, Gift Kansonkho, Salim Nihute (w), Moazzam Baig (c), Kazim Somani, Suhail Zahid Vayani, Mike Choamba, Daniel Jakiel, Bright Balala, Kelvin Thuchila, Chisomo Tchale, Trust Makaya, Donnex Kansonkho, Chisomo Chete

Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Live Streaming Info

The ICC Men’s T20 World Cup Africa Regional Final 2025 won’t be available for telecast on any channels in India. However, live streaming is available on the FanCode app and website.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

Published At:
SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

×

Today Sports News

Cricket News

  1. Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup: BAN-W Chase Underway

  2. Ravichandran Ashwin Commits To Full Big Bash League Season After ILT20 Auction Snub - Report

  3. Shakib Al Hasan Shut Out of BAN Cricket: Check Key Career Stats After Advisor Declines Future Return

  4. India Vs West Indies Tests: When Did WI Last Beat IND In The Longest Format?

  5. Jasprit Bumrah’s Unplayable Yorker Sends Justin Greaves Back During IND Vs WI 1st Test, Watch Video

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. China Open 2025: Coco Gauff Advances To Semi-Finals With Straight-Set Win Over Eva Lys

  2. China Open: Jannik Sinner Recovers From US Open Disappointment With Beijing Title

  3. Amanda Anisimova Vs Karolina Muchova, China Open: American Sets Up Jasmine Paolini Quarter-Final Date

  4. China Open 2025: Coco Gauff Rallies Past Belinda Bencic To Progress In Beijing

  5. Japan Open 2025: Carlos Alcaraz Clinches Crown With Straight Sets Win Over Taylor Fritz

Badminton News

  1. India At Korea Open Super 500 Preview: HS Prannoy, Ayush Shetty To Spearhead Challenge

  2. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Match Report, China Masters Final: Heartbreak For Sat-Chi Who Went Down In Straight Sets

  3. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Highlights, China Masters Final: Indian Pair Goes Down In Straight Games

  4. China Masters 2025: Satwik-Chirag Sail Into The Final With Win Over Aaron Chia-Soh Wooi

  5. Satwik-Chirag Vs Ren-Xie, China Masters 2025: Indian Duo Breezes Into Semi-Finals

Trending Stories

National News

  1. Eyeing Vanishing Voter Base In Ladakh, BJP Joins Political Demand For A Probe On Leh Violence

  2. India Invokes MLAT with Singapore in Probe into Singer Zubeen Garg’s Death

  3. Buddhists, Muslims Close Ranks In Ladakh Over Sixth Schedule, Statehood Demand

  4. The Online Generation That Governments Can’t Ignore

  5. Ladakh LG Urges LAB, KDA to Resume Talks with Centre Amid Ongoing Curfew

Entertainment News

  1. 15 Years Of The Social Network | Revisiting Anxieties Around The Internet & Human Connection

  2. Bhagat Singh’s Many Rebirths On Screen: The Man, The Myth, The Moving Image

  3. Korean Actor Song Kang Completes Military Service; Considering Musical Drama Four Hands

  4. Alzheimer’s On Screen: Cinema’s Favourite Shortcut To Tears

  5. Ghaati Review | Jejamma Meets Sheelavathi In This New Anushka Shetty Starrer

US News

  1. Trump Threatens Mass Layoffs, Targets Democrat Programs Amid Government Shutdown

  2. White House Says Layoffs ‘Imminent’ As Plan To Reopen U.S. Government Collapses

  3. The US Government Shuts Down Over Funding Plan Impasse

  4. Trump Threatens 100 per cent Tariff on Foreign Films, Alarming Hollywood

  5. Epstein Files Link Elon Musk, Prince Andrew to Financier’s Circle

World News

  1. Nepal Crowns 2-Year-Old Aryatara Shakya As New Living Goddess

  2. The US Government Shuts Down Over Funding Plan Impasse

  3. China backs Trump’s Gaza Peace Plan Calling for Ceasefire, Prisoner release

  4. Canada Names Bishnoi Gang as Terrorist Entity

  5. Peace Deal For Gaza? Hamas Unlikely To Sign Peace Deal That Is In Israel’s Favour, Experts Say

Latest Stories

  1. Sagittarius October 2025 Horoscope: Fortunate Month With Opportunities In Career, Finances, And Love

  2. Bengaluru Weather Forecast: Pleasant Monsoon End with Light Showers Continuing

  3. Pakistan, IMF Begin Review Talks On $7 Billion Loan

  4. Deadly Car Bombing Rocks Quetta, Pakistan

  5. India Invokes MLAT with Singapore in Probe into Singer Zubeen Garg’s Death

  6. Patent Cliff Drives Pharma To China While EquitiesFirst Unlocks Capital

  7. Pawan Kalyan Condemns Kantara Chapter 1 Boycott Calls From Telugu Audience: Let Us Support Good Films

  8. ‘Significant’ Changes Coming to H-1B Visa Process Before 2026 Rollout: U.S. Commerce Secretary Lutnick