Uganda take on Malawi in the 5th Place Play-off 2nd Semi-Final of the ongoing ICC Men’s T20 World Cup Africa Regional Final 2025 on Thursday, October 2 at Takashinga Sports Club, Harare, Zimbabwe.
Both teams look to end their campaign with a win after contrasting group stage results. Uganda will hope to lean on the experience of Riazat Ali Shah, while Malawi aim to impress with captain Moazzam Baig leading their young side.
Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Toss Update
Uganda have won the toss and chose to bat first.
Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Playing XIs
Uganda Playing XI: Riazat Ali Shah (c), Robinson Obuya, Dinesh Nakrani, Cyrus Kakuru (wk), Alpesh Ramjani, Frank Nsubuga, Henry Ssenyondo, Sumeet Verma, Ronald Lutaaya, Raghav Dhawan, Innocent Mwebaze
Malawi Playing XI: Aaftab Limdawala, Salim Nihute (wk), Gift Kansonkho, Moazzam Baig (c), Muhammad Somani, Mike Choamba, Sami Sohail, Suhail Vayani, Bright Balala, Daniel Jakiel, Kelvin Thuchila
Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Squads
Uganda Squad: Raghav Dhawan, Ronald Lutaaya, Robinson Obuya, Sumeet Verma, Riazat Ali Shah (c), Dinesh Nakrani, Cyrus Kakuru (w), Alpesh Ramjani, Frank Nsubuga, Cosmas Kyewuta, Henry Ssenyondo, Joseph Baguma, Juma Miyagi, Innocent Mwebaze, Gaurav Tomar, Shrideep Mangela
Malawi Squad: Aaftab Limdawala, Sami Sohail, Gift Kansonkho, Salim Nihute (w), Moazzam Baig (c), Kazim Somani, Suhail Zahid Vayani, Mike Choamba, Daniel Jakiel, Bright Balala, Kelvin Thuchila, Chisomo Tchale, Trust Makaya, Donnex Kansonkho, Chisomo Chete
Uganda Vs Malawi ICC Men's T20 World Cup Africa Regional Final 2025: Live Streaming Info
The ICC Men’s T20 World Cup Africa Regional Final 2025 won’t be available for telecast on any channels in India. However, live streaming is available on the FanCode app and website.