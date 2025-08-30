UAE Vs Pakistan, T20I Tri-Series 2025, Match 2: PAK Opt To Bat – Check Playing XIs

Pakistan won the toss and elected to bat first against United Arab Emirates in second match of T20I Tri-Series 2025 at the Sharjah International Cricket Stadium.
UAE Vs Pakistan, T20I Tri-Series 2025, Match 2: Playing XIs
Pakistan Playing XI : Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Ali Agha (c), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Mohammad Haris (wk), Faheem Ashraf, Hasan Ali, Salman Mirza, Sufiyan Muqeem
United Arab Emirates Playing XI : Muhammad Waseem (c), Mohammad Zuhaib Khan, Asif Khan, Alishan Sharafu, Rahul Chopra (wk), Ethan Carl D'Souza, Dhruv Parashar, Muhammad Saghir Khan, Haider Ali I, Muhammad Jawadullah, Junaid Siddique
UAE Vs Pakistan, T20I Tri-Series 2025, Match 2: Squads
Pakistan Squad: Agha Salman (c), Abrar Ahmed, Faheem Ashraf, Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, Hasan Nawaz, Hussain Talat, Khushdil Shah, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz, Mohammad Waseem Jnr, Sahibzada Farhan (wk), Saim Ayub, Salman Mirza, Shaheen Shah Afridi, Sufiyan Muqeem
United Arab Emirates Squad: Muhammad Waseem (c), Alishan Sharafu, Aryansh Sharma (wk), Asif Khan, Dhruv Parashar, Ethan Carl D'Souza, Haider Ali, Harshit Kaushik, Junaid Siddique, Muhammad Farooq, Muhammad Jawadullah, Mohammad Zuhaib, Rahul Chopra (wk), Muhammad Rohid Khan, Muhammad Saghir Khan