Pakistan Vs UAE Live Score, T20I Tri-Series, Match 5: UAE Eye First Win

Pakistan Vs UAE Live Score, T20I Tri-series, Match 5
It's a do-or-die for UAE and even a win can't secure their place in the final. They need to win by a huge margin.
Pakistan Vs UAE Live Score, T20I Tri-series, Match 5: Squads
UAE: Muhammad Zohaib, Muhammad Waseem(c), Ethan DSouza, Rahul Chopra(w), Asif Khan, Harshit Kaushik, Dhruv Parashar, Saghir Khan, Haider Ali, Junaid Siddique, Muhammad Rohid Khan, Muhammad Jawadullah, Aryansh Sharma, Muhammad Farooq, Alishan Sharafu
Pakistan: Sahibzada Farhan, Saim Ayub, Fakhar Zaman, Salman Agha(c), Hasan Nawaz, Mohammad Nawaz, Mohammad Haris(w), Faheem Ashraf, Shaheen Afridi, Haris Rauf, Sufiyan Muqeem, Hussain Talat, Hasan Ali, Abrar Ahmed, Khushdil Shah, Mohammad Wasim Jr, Salman Mirza
Pakistan Vs UAE Live Score, T20I Tri-series, Match 5: Hello!
Hello and welcome to the live coverage of the fifth match of the UAE Tri-series between Pakistan and UAE at Sharjah Cricket Stadium.