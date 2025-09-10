India Vs UAE T20 Asia Cup 2025: IND Begin Title Defence With Thumping Nine-wicket Victory In Pics

United Arab Emirates players greets India's captain Suryakumar Yadav, second right, and India's Shubman Gill, left, after India won the match during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's captain Suryakumar Yadav plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Abhishek Sharma plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Shubman Gill plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Kuldeep Yadav bowls a delivery during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Shivam Dube bowls a delivery during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's captain Muhammad Waseem plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's Alishan Sharafu, left, and United Arab Emirates's captain Muhammad Waseem run between the wickets during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's Alishan Sharafu plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.