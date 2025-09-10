Cricket

India Vs UAE T20 Asia Cup 2025: IND Begin Title Defence With Thumping Nine-wicket Victory

India launched their Asia Cup T20 campaign in emphatic fashion, crushing UAE by nine wickets with a staggering 93 balls to spare after a dominant all-round display in Dubai. Opting to bowl first, the defending champions dismantled UAE for just 57, with Kuldeep Yadav (4/7), Shivam Dube (3/4) and Varun Chakaravarthy (1/4) leading the charge. Apart from Alishan Sharafu (22) and skipper Muhammad Waseem (19), no UAE batter managed double figures as the innings folded in 13.1 overs. In reply, openers Abhishek Sharma (30 off 16) and Shubman Gill set the tone early, before Gill and skipper Suryakumar Yadav finished the job in the fifth over. With a record win under their belt, India now gear up for a high-voltage clash against Pakistan on Sunday, while UAE will meet Oman on Monday.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
India Vs UAE T20 Asia Cup 2025: IND Begin Title Defence With Thumping Nine-wicket Victory In Pics
Asia Cup T20: United Arab Emirates vs India | Photo: AP/Fatima Shbair

United Arab Emirates players greets India's captain Suryakumar Yadav, second right, and India's Shubman Gill, left, after India won the match during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

1/8
Ind vs UAE 2nd Match - Indias captain Suryakumar Yadav
UAE vs India 2nd Match | Photo: AP/Fatima Shbair

India's captain Suryakumar Yadav plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

2/8
Asia Cup T20: UAE vs India - Abhishek Sharma
Asia Cup T20: India vs UAE | Photo: AP/Fatima Shbair

India's Abhishek Sharma plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

3/8
Asia Cup T20: India vs UAE- Shubman Gill
Asia Cup T20: UAE vs India | Photo: AP/Fatima Shbair

India's Shubman Gill plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

4/8
Asia Cup 2025: UAE vs India - Kuldeep Yadav
Asia Cup 2025: India vs UAE | Photo: AP/Fatima Shbair

India's Kuldeep Yadav bowls a delivery during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

5/8
Asia Cup 2025: India vs UAE - Shivam Dube
Asia Cup 2025: UAE vs India | Photo: AP/Fatima Shbair

India's Shivam Dube bowls a delivery during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

6/8
Mens T20 Asia Cup: UAE vs India - captain Muhammad Waseem
Men's T20 Asia Cup: India vs UAE | Photo: AP/Fatima Shbair

United Arab Emirates's captain Muhammad Waseem plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

7/8
Mens T20 Asia Cup: India vs UAE - United Arab Emiratess
Men's T20 Asia Cup: UAE vs India | Photo: AP/Fatima Shbair

United Arab Emirates's Alishan Sharafu, left, and United Arab Emirates's captain Muhammad Waseem run between the wickets during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

8/8
UAE vs India 2nd Match - Alishan Sharafu
India vs UAE 2nd Match | Photo: AP/Fatima Shbair

United Arab Emirates's Alishan Sharafu plays a shot during the Asia Cup Cricket match between United Arab Emirates and India at Dubai International Cricket stadium in Dubai, United Arab Emirates.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. India Vs United Arab Emirates, Asia Cup 2025 Match 2: IND Thrash UAE By Nine Wickets In Record-breaking Opener

  2. India Vs UAE, Asia Cup 2025: Suryakumar Yadav Withdraws Appeal After Bizarre Run Out

  3. IND Vs UAE, Asia Cup 2025 Stats: India Fly Over Emirates In Massive Win - Record Check

  4. Bangladesh Vs Hong Kong Preview, Asia Cup 2025: Litton Das’ Side Eye Strong Star Against Struggling Opponents

  5. SA20 2026: Dewald Brevis, Aiden Markram Fetch Record Sums At Player Auctions

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Jack Draper Vows To Come Back Stronger As Arm Injury Ends 2025 Season Early

  2. Carlos Alcaraz Vs Jannik Sinner Rivalry: Italian Aims To Become Unpredictable After US Open Final Defeat

  3. US Open 2025: Carlos Alcaraz Revels In Regaining World Number One Title

  4. US Open 2025 Final: Donald Trump's Courtside Reactions Made Headlines Worldwide

  5. Carlos Alcaraz Outplays Jannik Sinner In Final To Win US Open 2025

Badminton News

  1. Hong Kong Open: HS Prannoy, Lakshya Sen Advance After PV Sindhu's Shocking Loss

  2. PV Sindhu Vs Line Christophersen, Hong Kong Open 2025: Indian Shuttler Bows Out After Loss To Unseeded Dane

  3. New Delhi To Host 2026 Badminton World C'ships As India Continues To Shine On Global Stage

  4. Satwik-Chirag Vs Chen-Liu, BWF World Championships 2025: Indian Pair Settle For Bronze After Semi-Final Defeat

  5. Satwik-Chirag Vs Chia-Soh, BWF World Championships 2025 QF: Indian Pair Stun Nemesis, Assure Medal

Trending Stories

National News

  1. 'My Very Good Friend Modi': Trump Signals Warming Ties Amid Trade Negotiations

  2. Nepal Army Seizes Control over Kathmandu Airport; Airlines Cancel Flights to Kathmandu

  3. PM Modi Visits Mandi’s Miracle— 11-Month-Old Baby Girl Who Is Sole Survivor Of Flood-hit Seraj family

  4. Jaishankar Warns BRICS Against Linking Trade Policies To Political Issues

  5. Left’s Ayyappa Gamble: Decoding CPIM’s Political Calculus On Sabarimala

Entertainment News

  1. Are We Really Free? | 11 Films To Watch This Independence Day

  2. 96 Years Of Kishore Kumar & His Evergreen Freedom In Comic Despair

  3. A Decade Of Masaan: Transgressive Love Amidst The Crumbling Facade Of Culture

  4. Watch | Can Met Gala Truly Celebrate Black Style Without Reckoning With Fashion's Past?

  5. Met Gala Through The Years: A Visual History Of Fashion’s Biggest Night

US News

  1. Trump Asks SC To Quickly Take Up Tariffs Case

  2. US Bars Palestinian Leader Mahmoud Abbas From UN Assembly

  3. US Court Finds Trump’s Global Tariffs Illegal

  4. Trump Administration Planning To Limit Duration Of Visas for Students, Media

  5. Trump To Chair Meeting On Gaza, Says US Envoy Witkoff

World News

  1. 'My Very Good Friend Modi': Trump Signals Warming Ties Amid Trade Negotiations

  2. Nepal Army Seizes Control over Kathmandu Airport; Airlines Cancel Flights to Kathmandu

  3. Ground Report On Nepal Gen-Z Protests: Why 'Nepo Babies' Are Under Fire 

  4. US Condemns Israel’s Airstrike on Hamas Leaders in Qatar, Warns It Threatens Peace Efforts

  5. India Says It Is Closely Monitoring The Situation In Nepal, Asks Indian Nationals In Nepal To Exercise Caution

Latest Stories

  1. Umar Khalid Moves SC After HC Denies Bail In Riots Conspiracy Case

  2. Who Is Gout Gout? 17-Year-Old Prodigy Drawing Usain Bolt Comparisons Ahead Of World Athletics Championships 2025

  3. Lokah Chapter 1: Chandra Box Office Collection Day 13: Kalyani Priyadarshan's Film Crosses Rs 200 Crore Mark Worldwide

  4. India At Women's Asia Cup 2025 Super 4s Preview: Fixtures, Head To Head, Live Streaming Details

  5. Gujarat Heavy Rain Alert: IMD Issues Red Warning for Kutch and North Gujarat

  6. India Says It Is Closely Monitoring The Situation In Nepal, Asks Indian Nationals In Nepal To Exercise Caution

  7. Asia Cup 2025 Know Your Captains: Full List Of Skippers For India, Pakistan, And Others

  8. Switzerland 3-0 Slovenia, FIFA World Cup European Qualifiers: SUI Stay On Top Of Group B