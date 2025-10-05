IND-W vs PAK-W Live Cricket Score, Women's ODI World Cup 2025: Streaming Info
Where to watch India Women vs Pakistan Women (Live Streaming)
The match between India and Pakistan will be broadcast live on Star Sports Network channels in India. The IND-W vs PAK-W match of the Women’s World Cup 2025 will also be live-streamed on the JioHotstar app and website.
IND-W vs PAK-W Live Cricket Score, Women's ODI World Cup 2025: Squads
Pakistan Women Squad: Muneeba Ali, Omaima Sohail, Sidra Amin, Rameen Shamim, Aliya Riaz, Sidra Nawaz(w), Fatima Sana(c), Natalia Pervaiz, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Eyman Fatima, Syeda Aroob Shah, Sadaf Shamas
India Women Squad: Pratika Rawal, Smriti Mandhana, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur(c), Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Richa Ghosh(w), Amanjot Kaur, Sneh Rana, Kranti Gaud, Shree Charani, Radha Yadav, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Uma Chetry