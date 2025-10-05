India Women Vs Sri Lanka Women Highlights, ODI World Cup 2025: India Women sealed a 59-run victory over Sri Lanka Women in Guwahati to kick off their ODI World Cup 2025 campaign on a high. PTI/Swapan Mahapatra

IND-W vs PAK-W Live Score, Women's ODI World Cup 2025: All eyes will be on the weather as Harmanpreet Kaur’s India seek to continue their positive start to the showpiece 50-over event when they take on Fatima Sana’s Pakistan in their second match of the ICC Women's ODI World Cup 2025 today. India won their opening game comfortably whereas Pakistan endured a defeat against Bangladesh in a sluggish affair at the same venue three days ago. Check IND-W vs PAK-W live score and updates, right here LIVE UPDATES 5 Oct 2025, 12:35:23 pm IST IND-W vs PAK-W Live Cricket Score, Women's ODI World Cup 2025: Streaming Info Where to watch India Women vs Pakistan Women (Live Streaming) The match between India and Pakistan will be broadcast live on Star Sports Network channels in India. The IND-W vs PAK-W match of the Women’s World Cup 2025 will also be live-streamed on the JioHotstar app and website. 5 Oct 2025, 12:21:53 pm IST IND-W vs PAK-W Live Cricket Score, Women's ODI World Cup 2025: Squads Pakistan Women Squad: Muneeba Ali, Omaima Sohail, Sidra Amin, Rameen Shamim, Aliya Riaz, Sidra Nawaz(w), Fatima Sana(c), Natalia Pervaiz, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal, Shawaal Zulfiqar, Eyman Fatima, Syeda Aroob Shah, Sadaf Shamas India Women Squad: Pratika Rawal, Smriti Mandhana, Harleen Deol, Harmanpreet Kaur(c), Jemimah Rodrigues, Deepti Sharma, Richa Ghosh(w), Amanjot Kaur, Sneh Rana, Kranti Gaud, Shree Charani, Radha Yadav, Renuka Singh Thakur, Arundhati Reddy, Uma Chetry