India A Vs Bangladesh A LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: IND-A Chase Title, BAN-A Block Path

India A vs Bangladesh A Live Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: Get play-by-play updates of the Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final between India A Women and Bangladesh A Women on Sunday, 22 February, at Terdthai Cricket Ground in Bangkok

India A Vs Bangladesh A LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final Updates
Radha Yadav taking a beautiful catch. X/ @BCCIWomen
India A vs Bangladesh A Live Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: Hello and welcome to our live coverage of the Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 final between India A Women and Bangladesh A Women at Terdthai Cricket Ground in Bangkok on Sunday, 22 February. After a rocky start against UAE Women, India A Women have bounced back strongly with a series of convincing wins. Skipper Radha Yadav will be pleased as her side has shown impressive performances with both bat and ball, making them a formidable force in the final.
LIVE UPDATES

India A Vs Bangladesh A LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: Streaming Details

The final between India A and Bangladesh A will be telecast live on the Sony Sports Network. It will also be streamed live on the Sony Liv app in India. The action will begin from 12:30 PM IST.

India A Vs Bangladesh A LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: Squads

India A Women: Nandini Kashyap, Vrinda Dinesh, Anushka Sharma, Tejal Hasabnis, Radha Yadav(c), Mamatha Madiwala(w), Minnu Mani, Tanuja Kanwer, Prema Rawat, Saima Thakor, Jintimani Kalita, Sonia Mendhiya, Humairaa Kaazi, Nandni Sharma, Deeya Yadav

Bangladesh A Women: Ishma Tanjim, Shamima Sultana(w), Sarmin Sultana, Fahima Khatun(c), Lata Mondal, Farjana Easmin, Shorifa Khatun, Sadia Akter, Fatema Jahan Sonia, Sanjida Akter Meghla, Fariha Trisna, Jannatul Ferdus, Sumaiya Akter, Rubya Haider Jhelik, Taj Nehar

India A Vs Bangladesh A LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: Hello!

Hello, we’re back with another live blog as India A Women take on Bangladesh A Women. Stay tuned for live updates.

