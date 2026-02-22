India A Vs Bangladesh A LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: IND-A Chase Title, BAN-A Block Path

India A Vs Bangladesh A LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: Streaming Details
The final between India A and Bangladesh A will be telecast live on the Sony Sports Network. It will also be streamed live on the Sony Liv app in India. The action will begin from 12:30 PM IST.
India A Vs Bangladesh A LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: Squads
India A Women: Nandini Kashyap, Vrinda Dinesh, Anushka Sharma, Tejal Hasabnis, Radha Yadav(c), Mamatha Madiwala(w), Minnu Mani, Tanuja Kanwer, Prema Rawat, Saima Thakor, Jintimani Kalita, Sonia Mendhiya, Humairaa Kaazi, Nandni Sharma, Deeya Yadav
Bangladesh A Women: Ishma Tanjim, Shamima Sultana(w), Sarmin Sultana, Fahima Khatun(c), Lata Mondal, Farjana Easmin, Shorifa Khatun, Sadia Akter, Fatema Jahan Sonia, Sanjida Akter Meghla, Fariha Trisna, Jannatul Ferdus, Sumaiya Akter, Rubya Haider Jhelik, Taj Nehar
India A Vs Bangladesh A LIVE Score, Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 Final: Hello!
Hello, we’re back with another live blog as India A Women take on Bangladesh A Women. Stay tuned for live updates.