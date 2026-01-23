Bangladesh U19 Vs USA U19 LIVE Score, World Cup: BAN Opt To Bowl In Harare - Check Playing XIs

Bangladesh U19 Vs USA U19 Live Score: Toss & Playing XIs
Bangladesh U19 have won the toss and have opted to field.
Bangladesh U19 (Playing XI): MD Rifat Beg, Zawad Abrar, Md Azizul Hakim Tamim(c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Md Abdullah(w), Md Samiun Basir Ratul, Shahriar Ahmed, Shadhin Islam, Al Fahad, Iqbal Hossain Emon
United States of America U19 (Playing XI): Amrinder Gill, Sahil Garg, Arjun Mahesh(w), Utkarsh Srivastava(c), Adnit Jhamb, Nitish Sudini, Shiv Shani, Amogh Arepally, Adit Kappa, Sahir Bhatia, Ritvik Appidi