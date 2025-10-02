Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: BAN-W Off To Dream Start | PAK-W 3/2 (2)

Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: PAK-W and BAN-W go head-to-head in the 3rd match of the tournament at the R.Premadasa Stadium, Colombo on Thursday

Navneet Oberoi
Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025
Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: BAN-W Look For Early Upset Against PAK-W X/ACC Cricket
Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: BAN-W and PAK-W are set to face off in the third match of the ICC Women's ODI World Cup 2025 at the R. Premadasa Stadium in Colombo on October 2. Both teams are eager to start their campaigns on a positive note, with Bangladesh aiming to improve upon their previous World Cup performance, where they finished second last. Pakistan, under the leadership of Fatima Sana, also look to bounce back from a disappointing last World Cup, where they won just one match out of seven and finished at the bottom of the table.
LIVE UPDATES

Bangladesh Women vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: PAK-W 2/2 (1)

Dream start for Bangladesh. Marufa is on fire in Colombo.

She swings one in first ball to trap Omaima Sohail for a golden duck and then follows it up with another peach that Amin drags on.

Two in two for Marufa and Pakistan Women are stunned early at 2 down inside the very first over!

She is on a hat-trick.

Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: Live Streaming!

The Bangladesh vs Pakistan Women’s ODI World Cup 2025 match will be broadcast on the Star Sports Network. The contest will also be live streamed on the JioHotstar platform.

Check out full live streaming details.

Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: Pitch Report!

61m and 65m side boundaries, 69m straight hit. They will play a lot of shots because you can hit through the line. It will not slow down, neither will it take turn. Very hard pitch.

Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: Playing XIs

Bangladesh Women (Playing XI): Fargana Hoque, Rubya Haider, Sharmin Akhter, Nigar Sultana(w/c), Sobhana Mostary, Shorna Akter, Fahima Khatun, Nahida Akter, Rabeya Khan, Marufa Akter, Nishita Akter Nishi

Pakistan Women (Playing XI): Muneeba Ali, Omaima Sohail, Sidra Amin, Aliya Riaz, Sidra Nawaz(w), Natalia Pervaiz, Fatima Sana(c), Rameen Shamim, Nashra Sandhu, Diana Baig, Sadia Iqbal

Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: Toss Update

Pakistan Women won the toss and opted to bat first.

"We will bat first. The pitch looks good for batting, hopefully we will play good cricket. Every team is tough to beat in World Cup. If we play good cricket we can beat any time. Three new faces for us." PAK-W captain Fatima Sana said.

Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: Squads!

Bangladesh Women Squad: Fargana Hoque, Rubya Haider, Sharmin Akhter, Sobhana Mostary, Nigar Sultana(w/c), Shorna Akter, Sumaiya Akter, Fahima Khatun, Nahida Akter, Rabeya Khan, Ritu Moni, Shanjida Akter Meghla, Marufa Akter, Nishita Akter Nishi, Fariha Trisna

Pakistan Women Squad: Muneeba Ali, Omaima Sohail, Sidra Amin, Sidra Nawaz(w), Natalia Pervaiz, Fatima Sana(c), Eyman Fatima, Rameen Shamim, Shawaal Zulfiqar, Syeda Aroob Shah, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal, Aliya Riaz, Sadaf Shamas

Bangladesh Women Vs Pakistan Women Live Score, ODI World Cup 2025: Welcome!

Hello and Welcome to the live coverage of the ICC Women's World Cup match 3 between Bangladesh and Pakistan from Colombo.

