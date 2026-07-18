Shekhar Suman Backs Sonam Wangchuk's Hunger Strike, Slams Government Silence

Satirical take on democracy

Earlier, he humorously called out the administration's silence. Suman had said, "Haali hi mein Sonam Wanghcuk saab sarkar ke khilaaf bhookh hartaal par baith gaye, jismein unhone Dharmendra Pradhan ke istife ki maang uthai hai. Main sabse pehle un logon se sawaal karna chahta hoon jo bolte the ki loktantra khatre mein hai. Kahaan hai khatre mein? Aapko sarkar Twitter par trend karne de rahi hai, bhookh hartaal par baithne de rahi hai, aandolan karne de rahi hai, jail jaane de rahi hai, aur kya chahiye? Bachche ki jaan loge kya? Itni saari suvidhayein milne ke baad bhi log chahte hain ki sarkar ab unki baat bhi sune? Loktantra ka matlab sunna hi to hota hai, maanna kab se ho gaya? Wanghcuk ji bhi bade ajeeb hain. Itni si baat par istifa maang rahe hain. Aisa kya ho gaya? Kuch lakh bachchon ka bhavishya hi to daav par laga. Kisi ne coaching ke liye ghar hi to girvi rakh diya, kisi ke maata-pita ne zevar hi to bech diye, kisi ne poora ek saal band kamre mein hi to guzaara, aur kuch bees-ikkees bachchon ne aatmahatya hi to kar li. Bas, ab itni si baat par agar mantri istifa dene lage, to phir har saal naya mantri shapath leta dikhega. Uska aadha samay shapath lene mein jaayega, aur aadha istifa dene mein. To vikas kahaan se aayega, bataiye? Kuch bhi mat poochhiye. Just shut up."