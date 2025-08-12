오즈포탈 가입 및 해외 배당 흐름 보는법

Goalkeeper diving to save the ball
오즈포탈 가입 및 해외 배당 흐름 보는법
오즈포탈 개요

오즈포탈은 전 세계 주요 경기의 실시간 배당 변화를 가장 빠르게 확인할 수 있고, 1XBET 같은 배팅 회사의 동일 경기 배당 비교도 가장 손쉽게 할 수 있는 곳으로서, 일 평균 60만 명 이상의 사람들이 방문하는 가장 큰 해외 배당률 사이트입니다.

오즈포탈은 한국 전업배터들도 필수로 이용하는 곳으로, 오프라인 토토방에만 가더라도 컴퓨터에 앉아 오즈포탈과 라이브스코어를 화면에 띄워놓고 경기 분석을 하는 사람들을 쉽게 목격할 수 있습니다.

이렇듯 한국에서도 오즈포탈을 통한 해외배당 흐름 관찰은 이제 라이브스코어의 경기 데이터 분석과 함께 많은 배터들의 필수적인 분석 요소로 자리를 잡은 것 같습니다.

오즈포탈 6년 연속 배당률 1위 사이트 원엑스벳

1Xbet banner
info_icon

오즈포탈은 24개 국가에서 트래픽 1위를 차지하는 해외 배당률 사이트로, 글로벌 북메이커들의 실시간 경기 배당률 정보를 제공하며, 배터들의 편의를 맞추는 베팅 포럼입니다.

portugal vs poland betting odds table on oddsportal
info_icon

1XBET은 많은 배터들에게 매력적인 베팅업체로 손꼽히고 있습니다. 그 이유는 바로 경쟁업체들에 비해 상대적으로 높은 배당률 때문입니다.

이것은 오즈포탈에서도 6년 연속 배당 1위라는 타이틀로도 증명되고 있고, 그 외 많은 베팅 옵션과 마켓 수 그리고 방대한 스포츠 프로모션을 제공하며 한국을 포함해 전 세계 배터들이 이 사이트를 주로 이용하고 있습니다.

오즈포탈 가입방법

오즈포탈은 비로그인 시 각 북메이커들의 배당 비교 및 기타 세부적인 기능 사용이 불가능하므로, 오즈포탈을 자주 사용하는 배터라면 가입을 해두는 것이 좋습니다.

1. 오즈포탈 가입 페이지 접속

해당 링크 또는 오즈포탈 공식 홈페이지의 우측 상단에 위치한 ‘register’를 클릭하여 가입 페이지에 접속합니다.

2. 가입 양식 작성

New account registration form details and benefits
info_icon

가입 페이지에서 요구하는 양식에 맞게 모두 작성 후 ‘계정 생성’ 버튼을 클릭하세요.

주의: 네이버나 다음 같은 국내 메일은 오즈포탈 메일을 스팸으로 분류하여 인증메일이 안올 수 있으니 반드시 외국 메일로 가입하시기 바랍니다.

3. 이메일 승인

‘계정 생성’ 버튼을 클릭해 가입을 완료했다면, 가입 시 작성한 이메일로 오즈포탈의 인증 링크가 도착해 있을겁니다. 링크를 클릭하여 가입을 완료하세요.

4. 로그인

이제 로그인 시 오즈포탈에서 제공하는 여러 회원제 기능들을 사용할 수 있습니다. 커뮤니티부터 북메이커 배당률 더보기 등 많은 기능들이 있지만, 우선 먼저 해외 배당을 쉽게 체크하기 위한 배당률 세팅을 아래에서 먼저 해보도록 합시다.

시간, 배당툴 세팅방법

오즈포탈은 해외사이트로 배당률 인터페이스가 미국식으로 되어있어 초기에 배당툴 및 시간 설정을 하지 않는다면, 한국인들은 도저히 이것을 받아들이기 쉽지 않습니다. 이것을 세팅하는 방법은 아래와 같습니다.

1. Setting 메뉴 클릭

로그인 시 우측 상단에 보이는 톱니 바퀴 모양의 ‘Setting’ 버튼을 클릭합니다.

2. 세팅 옵션 설정

Setting options
info_icon

위 이미지와 동일하게 세팅을 시작하세요.

  • Time zone: GMT+9 Seoul

  • Odds format: EU Odds(1.50)

  • Primary type of odds: Sports Default

  • Betfair Exchange: 5.0%

  • Matchbook: 1.0%

  • Hide LAY odds for betting exchanges: YES

  • Automatically deduct standard exchange commissions: YES

오즈포탈 해외 배당률 보는법

여러 해외 북메이커들의 배당률을 보려면 먼저 원하는 경기를 클릭해 줍니다.

sports betting odds comparison
info_icon

저는 국내 야구 경기를 클릭했고, 이렇게 여러 배팅 회사들의 각 팀별 승패 배당 현황이 나오는 것을 확인할 수 있었습니다. 여기에는 우리에게 친숙한 1XBET과 188BET도 보이네요.

오즈포탈은 각 해외 배팅 업체들의 실시간 배당 현황들이 나오며, 가장 아래에는 평균 배당값이 나오기에 비교 분석이 쉽습니다.

Baseball game betting odds
info_icon

위 사진은 롯데 자이언츠 vs 기아 타이거즈 핸디캡 베팅 배당 현황입니다. Compare odds 중 가장 숫자가 많은 배당을 보시면 편합니다.

이처럼 배팅을 하기 전 오즈포탈에서 해외 배당 및 실시간 흐름 확인을 해주는 것은 분석에 있어 가장 중요한 요소 중 하나이며, 자신의 베팅 승률을 올릴 수 있는 가장 확실한 방법 중 하나입니다.

오즈포탈 같은 해외 배당률 사이트 목록

오즈포탈은 전 세계 110개 이상의 주요 북메이커들의 배당률 및 스포츠 베팅 정보를 제공하는 사이트입니다. 사용자들은 이 사이트에서 다양한 스포츠 경기의 최신 배당률을 비교할 수 있습니다. 이와 유사한 기능을 제공하는 다른 사이트들도 있습니다.

1. 오즈체커

오즈포탈과 마찬가지로 다양한 해외 북메이커들의 배당률을 비교할 수 있습니다. 영국에서 인기 있는 사이트입니다.

2. 벳익스플로어

광범위한 스포츠 경기에 대한 배당률 정보를 제공합니다. 사용자 인터페이스가 직관적이고 정보가 잘 정리되어 있습니다.

3. 오즈피디아

다양한 북메이커에서 제공하는 배당률을 비교할 수 있습니다. 유용한 분석 도구도 함께 제공됩니다.

4. 벳모니터

스포츠 배팅 가이드 및 통계, 팁 등을 제공하며 배당률 비교 기능도 갖추고 있습니다.

5. 오즈 익스플로어

북메이커 배당률 외에도 팁, 분석, 뉴스 등의 콘텐츠를 제공하는 스포츠북 포털입니다.

마치며

이러한 사이트들을 활용하면 다양한 북메이커들의 해외 배당률을 한 곳에서 쉽게 비교할 수 있으며, 최고의 배당률을 찾아 더 많은 수익을 내는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 통계, 분석, 뉴스 등 부가 정보도 함께 제공되므로 보다 현명한 배팅 판단을 내릴 수 있을 것입니다.

Disclaimer : Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Our editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.

