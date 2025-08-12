오즈포탈 가입 및 해외 배당 흐름 보는법

1XBET은 많은 배터들에게 매력적인 베팅업체로 손꼽히고 있습니다. 그 이유는 바로 경쟁업체들에 비해 상대적으로 높은 배당률 때문입니다.

이것은 오즈포탈에서도 6년 연속 배당 1위라는 타이틀로도 증명되고 있고, 그 외 많은 베팅 옵션과 마켓 수 그리고 방대한 스포츠 프로모션을 제공하며 한국을 포함해 전 세계 배터들이 이 사이트를 주로 이용하고 있습니다.

오즈포탈 가입방법

오즈포탈은 비로그인 시 각 북메이커들의 배당 비교 및 기타 세부적인 기능 사용이 불가능하므로, 오즈포탈을 자주 사용하는 배터라면 가입을 해두는 것이 좋습니다.

1. 오즈포탈 가입 페이지 접속

해당 링크 또는 오즈포탈 공식 홈페이지의 우측 상단에 위치한 ‘register’를 클릭하여 가입 페이지에 접속합니다.

2. 가입 양식 작성