Quelles Lois Régissent Les Pratiques De Jeu Responsable Au Canada?

Fondements juridiques fédéraux et provinciaux

Au Canada, les jeux de hasard sont principalement réglementés par les provinces, en vertu du Code criminel du Canada. Bien que les activités de jeu soient interdites par le gouvernement fédéral, à l'exception de celles légalement autorisées dans les provinces, celles-ci sont autorisées à réglementer et à contrôler l'exercice de ces activités sur leur territoire. Chaque province dispose d'une commission de réglementation et d'un cadre législatif régissant l'exploitation des entreprises de jeux de hasard. Tous les exploitants sont légalement tenus d'être réglementés en vertu de ces cadres afin de respecter les meilleures pratiques en matière de jeu responsable.