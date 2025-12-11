Morocco Vs Syria LIVE Score, FIFA Arab Cup QF: Atlas Lions Begin Knockout Against Unbeaten Qasioun Eagles

Morocco vs Syria LIVE Score: Head-To-Head
Morocco and Syria have played three matches so far, and all three have been won by Morocco. The results are:
Morocco 2-0 Syria (Friendly, 1981)
Syria 0-2 Morocco (Friendly, 1977)
Morocco 1-0 Syria (Mediterranean Games, 1963)
Morocco vs Syria LIVE Score: SYR Playing XI
Starting XI: Elias Hadaya; Zakaria Hannan, Ahmad Faqa, Abd Al Razaq Al Mohammad, Khaled Kerdagli; Simon Amin, Elmar Abraham; Mohammad Alsalkhadi, Mahmoud Al Mawas (c), Mahmoud Al Aswad; Antonio Yakub.
Bench: Shaher Al Shakhir (gk), Maksim Sarraf (gk), Khaled Al-Hajjah, Abdullah Al Shami, Alan Aussi, Mahmoud Nayef, Hasan Dahan, Mohammad Anez, Anas Dahhan, Omar Kharbin, Yaseen Samia, Mohammad Al-Hallaq.
Morocco vs Syria LIVE Score: MAR Playing XI
Starting XI: El Mehdi Benabid; Mohamed Boulacsout, Soufiane Bouftini, Marwane Saadane, Hamza El Moussaoui; Ousamma Tannane, Mohamed Rabie Hrimat (c); Karim El Berkaoui, Walid Er Karti, Amine Zouhzouh; Tarik Tissoudali.
Bench: Rachid Ghanimi (gk), Salaheddine Chihab (gk), Anas Bach, Mahmoud Bentayg, Mohamed Moufid, Marouane Louadni, Sabir Bougrine, Mounir Chouair, Ashraf El Mahdioui, Walid Azarou.
Morocco vs Syria LIVE Score: Match Details
Fixture: Morocco vs Syria, Quarter-final 1
Venue: Khalifa International Stadium, Al Rayyan, Qatar
Date: Thursday, December 11, 2025
Time: 8:00 PM IST
Live Streaming: Alkass YouTube channel, Shoof