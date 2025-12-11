Morocco Vs Syria LIVE Score, FIFA Arab Cup QF: Atlas Lions Begin Knockout Against Unbeaten Qasioun Eagles

Morocco vs Syria Live Score, FIFA Arab Cup 2025 Quarter-final: Follow the play-by-play updates from the MAR vs SYR quarter-final fixture at Khalifa International Stadium on December 11, 2025

Sushruta Bhattacharjee
Updated on:
Morocco vs Syria Live Score FIFA Arab Cup 2025 Quarter-final updates Khalifa International Stadium
Morocco vs Syria Live Score, FIFA Arab Cup 2025 Quarter-final. | Photo: X/Instagram
Welcome to the live coverage of the FIFA Arab Cup 2025 quarter-final between Morocco and Syria at the Khalifa International Stadium in Al Rayyan, Qatar, on Thursday, December 11, 2025. Morocco topped Group B with seven points after a 3-1 win over Comoros, a goalless draw against Oman, and a narrow 1-0 victory over Saudi Arabia. Syria, meanwhile, progressed as runners-up from Group A after drawing with Egypt, beating Lebanon 1-0, and holding Algeria to a 1-1 stalemate. Follow the live scores and updates from the Morocco vs Syria football match right here.
LIVE UPDATES

Morocco vs Syria LIVE Score: Head-To-Head

Morocco and Syria have played three matches so far, and all three have been won by Morocco. The results are:

  • Morocco 2-0 Syria (Friendly, 1981)

  • Syria 0-2 Morocco (Friendly, 1977)

  • Morocco 1-0 Syria (Mediterranean Games, 1963)

Morocco vs Syria LIVE Score: SYR Playing XI

Starting XI: Elias Hadaya; Zakaria Hannan, Ahmad Faqa, Abd Al Razaq Al Mohammad, Khaled Kerdagli; Simon Amin, Elmar Abraham; Mohammad Alsalkhadi, Mahmoud Al Mawas (c), Mahmoud Al Aswad; Antonio Yakub.

Bench: Shaher Al Shakhir (gk), Maksim Sarraf (gk), Khaled Al-Hajjah, Abdullah Al Shami, Alan Aussi, Mahmoud Nayef, Hasan Dahan, Mohammad Anez, Anas Dahhan, Omar Kharbin, Yaseen Samia, Mohammad Al-Hallaq.

Morocco vs Syria LIVE Score: MAR Playing XI

Starting XI: El Mehdi Benabid; Mohamed Boulacsout, Soufiane Bouftini, Marwane Saadane, Hamza El Moussaoui; Ousamma Tannane, Mohamed Rabie Hrimat (c); Karim El Berkaoui, Walid Er Karti, Amine Zouhzouh; Tarik Tissoudali.

Bench: Rachid Ghanimi (gk), Salaheddine Chihab (gk), Anas Bach, Mahmoud Bentayg, Mohamed Moufid, Marouane Louadni, Sabir Bougrine, Mounir Chouair, Ashraf El Mahdioui, Walid Azarou.

Morocco vs Syria LIVE Score: Match Details

  • Fixture: Morocco vs Syria, Quarter-final 1

  • Venue: Khalifa International Stadium, Al Rayyan, Qatar

  • Date: Thursday, December 11, 2025

  • Time: 8:00 PM IST

  • Live Streaming: Alkass YouTube channel, Shoof

Morocco vs Syria LIVE Score: Welcome!

Hello, football fans! We are ready with our live blog covering the first FIFA Arab Cup 2025 quarter-final between Morocco and Syria. Stay tuned for pre-match updates and line-ups as they are released.

Published At:
