Greece 0-3 Denmark, FIFA World Cup European Qualifiers: Danes Go Top Of Group C With First Win

Denmark thumped Greece 3-0 away in FIFA World Cup 2026 qualifying in Piraeus, Attica on Tuesday (September 9, 2025), going top of Group C ahead of Scotland on goal difference. Captain Pierre-Emile Hojbjerg led by example in his nation's 3-0 win away to Greece, picking up two assists for Mikkel Damsgaard and Andreas Christensen. Rasmus Hojlund too got himself on the scoresheet in the 81st minute to hand the Danes their first win of the campaign. The hosts, on the other hand, fell to third in the standings with the defeat.

FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Greece vs Denmark_1
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Greece vs Denmark | Photo: AP/Thanassis Stavrakis

Danish players celebrate after a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.

2/8
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Greece vs Denmark_Mikkel Damsgaard
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Greece vs Denmark | Photo: AP/Thanassis Stavrakis

Denmark's Mikkel Damsgaard, left, and Greece's Giorgos Masouras fight for the ball during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.

3/8
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Greece vs Denmark_Mikkel Damsgaard
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Greece vs Denmark | Photo: AP/Thanassis Stavrakis

Denmark's Mikkel Damsgaard scores during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.

4/8
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Greece vs Denmark_2
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Greece vs Denmark | Photo: AP/Thanassis Stavrakis

Danish players celebrate after a goal during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.

5/8
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Greece vs Denmark_Rasmus Hojlund
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Greece vs Denmark | Photo: AP/Thanassis Stavrakis

Denmark's Rasmus Hojlund scores during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.

6/8
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Greece vs Denmark_Joakim Maechle
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Greece vs Denmark | Photo: AP/Thanassis Stavrakis

Denmark's Joakim Maechle, front, and Greece's Giorgos Vagiannidis fight for the ball during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.

7/8
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Greece vs Denmark_3
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Greece vs Denmark | Photo: AP/Thanassis Stavrakis

Danish players celebrate after a goal during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.

8/8
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers Greece vs Denmark_Andreas Skov Olsen
FIFA World Cup 2026 European Qualifiers: Greece vs Denmark | Photo: AP/Thanassis Stavrakis

Denmark's Andreas Skov Olsen sends a cross by Greece's Kostas Tsimikas during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.

