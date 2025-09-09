Danish players celebrate after a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.
Denmark's Mikkel Damsgaard, left, and Greece's Giorgos Masouras fight for the ball during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.
Denmark's Mikkel Damsgaard scores during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.
Danish players celebrate after a goal during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.
Denmark's Rasmus Hojlund scores during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.
Denmark's Joakim Maechle, front, and Greece's Giorgos Vagiannidis fight for the ball during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.
Danish players celebrate after a goal during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.
Denmark's Andreas Skov Olsen sends a cross by Greece's Kostas Tsimikas during a World Cup qualifying soccer match between Greece and Denmark at Georgios Karaiskakis stadium in Piraeus port, near Athens.