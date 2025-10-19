Football

Barcelona 2-1 Girona, La Liga: Catalans Snatch Late Win Thanks To Araujo's Goal

Substitute Ronald Araújo snatched Barcelona a 2-1 victory over Girona in stoppage time in La Liga on Saturday and ended a mini losing streak before the clasico at Real Madrid next week. The central defender made the move of a striker when he slid in front of his marker as they raced to the near post and skilfully redirected a low pass from Frenkie de Jong and ignited the home crowd. Araújo’s last-gasp goal came moments after Barcelona coach Hansi Flick was sent off with two quick yellow cards apparently for complaining that the referee had not added more than four minutes of injury time. The sending off means Flick won’t be on the sideline for the first clasico of the season.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_1
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort

Barcelona players celebrate after a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_Hansi Flick
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort
Barcelona's head coach Hansi Flick reacts during a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_Hugo Rincon
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort
Girona's Hugo Rincon, left, and Barcelona's Fermin Lopez fight for the ball during a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_Marcus Rashford
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort
Barcelona's Marcus Rashford shoots during a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_Marcus Rashford
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort
Barcelona's Marcus Rashford misses during a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_Arnau Martinez
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort
Girona's Arnau Martinez guards Barcelona's Marcus Rashford during a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_Lamine Yamal
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort
Barcelona's Lamine Yamal, left, and Girona's Alex Moreno run for the ball during a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_Frenkie de Jong
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort
Barcelona's Frenkie de Jong shoots during a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_ Lamine Yamal
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort
Barcelona's Lamine Yamal and Pedri acelebrate fter a goal during a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

Spain soccer La liga Barcelona vs Girona match photos_Arnau Martinez
La Liga 2025-26: FC Barcelona vs Girona | Photo: AP/Joan Monfort
Girona's Arnau Martinez guards Barcelona's Pedri during a La Liga soccer match between Barcelona and Girona in Barcelona, Spain.

