England Vs Ghana LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Crucial Three Points On Offer In Group L Encounter

England Vs Ghana LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Harry Kane's England will look to seal their spot in the Round of 32 when they take on Ghana at the at the Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts, on Wednesday. Catch the ENG vs GHA updates right here

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Outlook Sports Desk
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England Vs Croatia LIVE Score, FIFA World Cup 2026
England's Jude Bellingham (10), left, celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup Group L soccer match between England and Croatia in Arlington, Texas, near Dallas. AP Photo
England will vie for a spot in the Round of 32 as they are set to face Ghana in a pivotal Group L match at the Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts, this Wednesday. Both teams come into this game with three points from their first matches, but their paths to victory were quite different. England secured a solid 4-2 win with captain Harry Kane scoring twice, giving the Three Lions a strong start to their campaign. On the other hand, Ghana had to work hard for their win against Panama. The match was scoreless until the end of regulation, but Caleb Yirenkyi stepped up as the hero, scoring a dramatic winner in stoppage time at the 95th minute to clinch all three points for Ghana against a struggling Panama side. Catch the ENG vs GHA updates right here
LIVE UPDATES

England Vs Ghana LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Match Details

Competition: FIFA World Cup 2026™

Group: Group L

Kick-off Time: June 24, 2026, at 1:30 AM IST (local time in Boston is 4:00 PM on June 23)

Referee: Said Martinez

England Vs Ghana LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Squads

England: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guéhi, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jarell Quansah, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Noni Madueke, Ivan Toney.

Ghana: Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang, Benjamin Asare, Alidu Seidu, Jonas Adjetey, Abdul Mumin, Gideon Mensah, Abdul Rahman Baba, Jerome Opoku, Kojo Peprah Oppong, Derrick Luckassen, Marvin Senaya, Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Elisha Owusu, Augustine Boakye, Abdul Fatawu, Jordan Ayew, Brandon Thomas-Asante, Antoine Semenyo, Christopher Bonsu Baah, Iñaki Williams, Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Prince Adu.

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