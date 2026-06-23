England Vs Ghana LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Crucial Three Points On Offer In Group L Encounter

England Vs Ghana LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Match Details
Competition: FIFA World Cup 2026™
Group: Group L
Kick-off Time: June 24, 2026, at 1:30 AM IST (local time in Boston is 4:00 PM on June 23)
Referee: Said Martinez
England Vs Ghana LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Squads
England: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guéhi, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jarell Quansah, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Noni Madueke, Ivan Toney.
Ghana: Lawrence Ati Zigi, Joseph Anang, Benjamin Asare, Alidu Seidu, Jonas Adjetey, Abdul Mumin, Gideon Mensah, Abdul Rahman Baba, Jerome Opoku, Kojo Peprah Oppong, Derrick Luckassen, Marvin Senaya, Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, Kwasi Sibo, Elisha Owusu, Augustine Boakye, Abdul Fatawu, Jordan Ayew, Brandon Thomas-Asante, Antoine Semenyo, Christopher Bonsu Baah, Iñaki Williams, Kamaldeen Sulemana, Ernest Nuamah, Prince Adu.