England Vs Ghana LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Crucial Three Points On Offer In Group L Encounter

England's Jude Bellingham (10), left, celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup Group L soccer match between England and Croatia in Arlington, Texas, near Dallas. AP Photo

England will vie for a spot in the Round of 32 as they are set to face Ghana in a pivotal Group L match at the Boston Stadium in Foxborough, Massachusetts, this Wednesday. Both teams come into this game with three points from their first matches, but their paths to victory were quite different. England secured a solid 4-2 win with captain Harry Kane scoring twice, giving the Three Lions a strong start to their campaign. On the other hand, Ghana had to work hard for their win against Panama. The match was scoreless until the end of regulation, but Caleb Yirenkyi stepped up as the hero, scoring a dramatic winner in stoppage time at the 95th minute to clinch all three points for Ghana against a struggling Panama side. Catch the ENG vs GHA updates right here

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24 Jun 2026, 12:16:14 am IST England Vs Ghana LIVE Score, FIFA World Cup 2026: Match Details Competition: FIFA World Cup 2026™ Group: Group L Kick-off Time: June 24, 2026, at 1:30 AM IST (local time in Boston is 4:00 PM on June 23) Referee: Said Martinez