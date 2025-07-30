Copa America Femenina: Brazil Beat Uruguay In 2nd Semi-final To Book Final Spot

Brazil's players celebrate after winning a Women's Copa America semifinal soccer match against Uruguay at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Uruguay's players react after losing a Women's Copa America semifinal soccer match to Brazil at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Brazil's Marta, top, and Uruguay's goalkeeper Agustina Sanchez battle for the ball during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Brazil's Amanda Gutierres, left, celebrates scoring her side's fourth goal against Uruguay during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Referee Zulma Quinonez shows a yellow card to Uruguay's Daiana Farias during a Women's Copa America semifinal soccer match against Brazil at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Brazil's Dudinha, right, and Uruguay's Cinthia Gonzalez battle for the ball during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Uruguay's Esperanza Pizarro celebrates after Brazil's Isa Haas scored an own goal during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Uruguay's Juliana Viera, left, and Brazil's Luany go for a header during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Brazil's Gio celebrates scoring her side's second goal against Uruguay during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Brazil's Marta, left, and Uruguay's Alaides Bonilla battle for the ball during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Uruguay's starting players pose for a photo prior to a Women's Copa America semifinal soccer match against Brazil at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.
Brazil's starting players pose for a photo prior to a Women's Copa America semifinal soccer match against Uruguay at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.