Copa America Femenina: Brazil Beat Uruguay In 2nd Semi-final To Book Final Spot

With three goals in the first half-hour, defending champion Brazil eased past Uruguay 5-1 on Tuesday to qualify for the Copa America Femenina final for the fifth straight tournament. Amanda Gutierres opened the scoring in the 11th minute, Giovana Queiroz doubled the lead two minutes later and six-time player of the year Marta converted on a penalty kick in the 27th for the Brazilians, who have won the past four editions of the Copa America. Gutierres added a goal in the 65th off a free kick, giving her five for the tournament. She’s behind only Paraguay’s Claudia Martinez, who has six. Dudinha finished off the scoring in the 86th. Brazil will play for the championship next Saturday against Colombia, which progressed to the final by edging Argentina 5-4 on penalty kicks on Monday. The match will be played at Estadio Rodrigo Paz Delgado, in the capital Quito.

Updated on:
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Brazil's players celebrate after winning a Women's Copa America semifinal soccer match against Uruguay at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

2/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Uruguay's players react after losing a Women's Copa America semifinal soccer match to Brazil at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

3/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Brazil's Marta, top, and Uruguay's goalkeeper Agustina Sanchez battle for the ball during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

4/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Brazil's Amanda Gutierres, left, celebrates scoring her side's fourth goal against Uruguay during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

5/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Referee Zulma Quinonez shows a yellow card to Uruguay's Daiana Farias during a Women's Copa America semifinal soccer match against Brazil at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

6/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Brazil's Dudinha, right, and Uruguay's Cinthia Gonzalez battle for the ball during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

7/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Uruguay's Esperanza Pizarro celebrates after Brazil's Isa Haas scored an own goal during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

8/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Uruguay's Juliana Viera, left, and Brazil's Luany go for a header during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

9/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Brazil's Gio celebrates scoring her side's second goal against Uruguay during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

10/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Brazil's Marta, left, and Uruguay's Alaides Bonilla battle for the ball during a Women's Copa America semifinal soccer match at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

11/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Uruguay's starting players pose for a photo prior to a Women's Copa America semifinal soccer match against Brazil at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

12/12
Copa America Femenina Sem-final Brazil vs Uruguay Soccer
Copa America Femenina 2nd Sem-final: Brazil vs Uruguay | Photo: AP/Dolores Ochoa

Brazil's starting players pose for a photo prior to a Women's Copa America semifinal soccer match against Uruguay at Rodrigo Paz Delgado stadium in Quito, Ecuador.

