Quetta Gladiators Vs Rawalpindiz LIVE Cricket Score, PSL 2026: RWP Eye First Win As QTG Seek Consistency In Karachi

Quetta Gladiators vs Rawalpindiz LIVE Score, PSL 2026: National Stadium Pitch Report
The National Stadium track has not been kind to the batters. The captain who wins the toss would want to bowl first. Keeping wickets in hand could be a fruitful ploy at this venue.
Quetta Gladiators vs Rawalpindiz LIVE Score, PSL 2026: Match Info
Match: Quetta Gladiators vs Rawalpindiz, Match 18, PSL 2026
Date & Time (IST): Friday, April 10, 7:30 PM
Venue: National Stadium, Karachi
Broadcast and Live-Streaming: Not available in India
Quetta Gladiators vs Rawalpindiz LIVE Score, PSL 2026: Predicted Playing XIs
Quetta Gladiators
Saud Shakeel (C), Shamyl Hussain, Khawaja Nafay (WK), Rilee Rossouw, Hasan Nawaz, Bevon Jacobs, Tom Curran, Ahmed Daniyal, Alzarri Joseph, Abrar Ahmed, Usman Tariq.
Rawalpindiz
Mohammad Rizwan (C & WK), Yasir Khan, Kamran Ghulam, Abdullah Fazal, Sam Billings, Daryl Mitchell, Dian Forrester, Amir Khan, Rishad Hossain, Asif Afridi, Mohammad Amir.
Quetta Gladiators vs Rawalpindiz LIVE Score, PSL 2026: Squads
Rawalpindiz Squad: Mohammad Rizwan(w/c), Yasir Khan, Kamran Ghulam, Abdullah Fazal, Daryl Mitchell, Sam Billings, Dian Forrester, Rishad Hossain, Asif Afridi, Mohammad Amir Khan, Mohammad Amir, Usman Khawaja, Amad Butt, Cole McConchie, Naseem Shah, Jalat Khan, Saad Masood, Shahzaib Khan, Fawad Ali, Razaullah
Quetta Gladiators Squad: Khawaja Nafay(w), Shamyl Hussain, Saud Shakeel(c), Hasan Nawaz, Rilee Rossouw, Bevon Jacobs, Tom Curran, Ahmed Daniyal, Alzarri Joseph, Abrar Ahmed, Usman Tariq, Ben McDermott, Brett Hampton, Sam Harper, Bismillah Khan, Ahsan Ali, Jahanzaib Sultan, Wasim Akram, Jahandad Khan, Khan Zaib, Saqib Khan