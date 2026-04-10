Quetta Gladiators Vs Rawalpindiz LIVE Cricket Score, PSL 2026: RWP Eye First Win As QTG Seek Consistency In Karachi

Quetta Gladiators Vs Rawalpindiz, PSL 2026: Quetta Gladiators will look to move up the table when they take on a winless Rawalpindiz in match 18 of the ongoing Pakistan Super League (PSL) 2026 in Karachi

Outlook Sports Desk
Hello and welcome to today's Pakistan Super League (PSL) match 18 featuring Quetta Gladiators (QTG) and Rawalpindiz (RWP) at the National Stadium in Karachi on Friday, April 10. The Gladiators have won just one game so far in the tournament, whereas the Pindiz have lost all four matches they have played. Quetta Gladiators will look to move up the table when they take on a winless Rawalpindiz in match 18 of the ongoing Pakistan Super League (PSL) 2026 in Karachi
Quetta Gladiators vs Rawalpindiz LIVE Score, PSL 2026: National Stadium Pitch Report

The National Stadium track has not been kind to the batters. The captain who wins the toss would want to bowl first. Keeping wickets in hand could be a fruitful ploy at this venue.

Quetta Gladiators vs Rawalpindiz LIVE Score, PSL 2026: Match Info

  • Match: Quetta Gladiators vs Rawalpindiz, Match 18, PSL 2026

  • Date & Time (IST): Friday, April 10, 7:30 PM

  • Venue: National Stadium, Karachi

  • Broadcast and Live-Streaming: Not available in India

Quetta Gladiators vs Rawalpindiz LIVE Score, PSL 2026: Predicted Playing XIs

Quetta Gladiators

Saud Shakeel (C), Shamyl Hussain, Khawaja Nafay (WK), Rilee Rossouw, Hasan Nawaz, Bevon Jacobs, Tom Curran, Ahmed Daniyal, Alzarri Joseph, Abrar Ahmed, Usman Tariq.

Rawalpindiz

Mohammad Rizwan (C & WK), Yasir Khan, Kamran Ghulam, Abdullah Fazal, Sam Billings, Daryl Mitchell, Dian Forrester, Amir Khan, Rishad Hossain, Asif Afridi, Mohammad Amir.

Quetta Gladiators vs Rawalpindiz LIVE Score, PSL 2026: Squads

Rawalpindiz Squad: Mohammad Rizwan(w/c), Yasir Khan, Kamran Ghulam, Abdullah Fazal, Daryl Mitchell, Sam Billings, Dian Forrester, Rishad Hossain, Asif Afridi, Mohammad Amir Khan, Mohammad Amir, Usman Khawaja, Amad Butt, Cole McConchie, Naseem Shah, Jalat Khan, Saad Masood, Shahzaib Khan, Fawad Ali, Razaullah

Quetta Gladiators Squad: Khawaja Nafay(w), Shamyl Hussain, Saud Shakeel(c), Hasan Nawaz, Rilee Rossouw, Bevon Jacobs, Tom Curran, Ahmed Daniyal, Alzarri Joseph, Abrar Ahmed, Usman Tariq, Ben McDermott, Brett Hampton, Sam Harper, Bismillah Khan, Ahsan Ali, Jahanzaib Sultan, Wasim Akram, Jahandad Khan, Khan Zaib, Saqib Khan

