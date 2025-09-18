Pakistani players celebrate after defeating United Arab Emirates during the Asia Cup cricket match at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's Simranjeet Singh dives unsuccessfully to reach the crease losing his wicket during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's Rahul Chopra plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's Dhruv Parashar plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's Muhammad Zohaib plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's captain Mumahhad Waseem plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's Alishan Sharafu plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Pakistan's Shaheen Shah Afridi plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Pakistan's wicketkeeper Mohammad Haris plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's Simranjeet Singh celebrates the dismissal of Pakistan's Khushdil Shah during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Pakistan's Fakhar Zaman celebrates his fifty runs during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Pakistan's captain Salman Agha plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Pakistan's Fakhar Zaman plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
United Arab Emirates's Junaid Siddique celebrates the dismissal of Pakistan's Saim Ayub during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Pakistan's Sahibzada Farhan plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.
Match referee Andy Pycroft walks back after the toss during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.