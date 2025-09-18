Cricket

Pakistan Vs UAE, Asia Cup T20: PAK Knock Out Hosts, Set Up Super 4 Clash With India

Pakistan set aside their handshake dispute with arch-rival rivals India and thumped the United Arab Emirates by 41 runs to qualify for Super 4 of the Asia Cup on Wednesday (September 17, 2025). The Group A game was delayed by an hour before Pakistan proceeded when they claimed match referee Andy Pycroft had apologized for the “miscommunication”. The UAE seemed to have made the right call and fielded first as Pakistan batters struggled before Shaheen Afridi’s rapid unbeaten 29 off 14 balls took them to 146-9. UAE batters got squeezed against Pakistan spinners Abrar Ahmed (2-13) and Saim Ayub (1-18) before they eventually got bowled out for 105 in 17.4 overs and got knocked out of the tournament. India are now scheduled to meet Pakistan again in a Super 4 game Sunday.

Asia Cup T20: Pakistan vs United Arab Emirates
Asia Cup T20: United Arab Emirates vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistani players celebrate after defeating United Arab Emirates during the Asia Cup cricket match at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: United Arab Emirates vs Pakistan
Asia Cup 2025: Pakistan vs United Arab Emirates | Photo: AP/Altaf Qadri

United Arab Emirates's Simranjeet Singh dives unsuccessfully to reach the crease losing his wicket during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: Pakistan vs United Arab Emirates
Asia Cup 2025: United Arab Emirates vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

United Arab Emirates's Rahul Chopra plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: United Arab Emirates vs Pakistan
Men's T20 Asia Cup: Pakistan vs United Arab Emirates | Photo: AP/Altaf Qadri

United Arab Emirates's Dhruv Parashar plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: Pakistan vs United Arab Emirates
Men's T20 Asia Cup: United Arab Emirates vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

United Arab Emirates's Muhammad Zohaib plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Pakistan vs United Arab Emirates
United Arab Emirates vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

United Arab Emirates's captain Mumahhad Waseem plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

United Arab Emirates vs Pakistan
Pakistan vs United Arab Emirates | Photo: AP/Altaf Qadri

United Arab Emirates's Alishan Sharafu plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Pakistan vs United Arab Emirates 10th Match
United Arab Emirates vs Pakistan 10th Match | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Shaheen Shah Afridi plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: United Arab Emirates vs Pakistan
Asia Cup T20: Pakistan vs United Arab Emirates Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's wicketkeeper Mohammad Haris plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

United Arab Emirates vs Pakistan 10th Match
Pakistan vs United Arab Emirates 10th Match | Photo: AP/Altaf Qadri

United Arab Emirates's Simranjeet Singh celebrates the dismissal of Pakistan's Khushdil Shah during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: Pakistan vs United Arab Emirates
Men's T20 Asia Cup: United Arab Emirates vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Fakhar Zaman celebrates his fifty runs during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: United Arab Emirates vs Pakistan
Men's T20 Asia Cup: Pakistan vs United Arab Emirates | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's captain Salman Agha plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: Pakistan vs United Arab Emirates
Asia Cup 2025: United Arab Emirates vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Fakhar Zaman plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: United Arab Emirates vs Pakistan
Asia Cup 2025: Pakistan vs United Arab Emirates | Photo: AP/Altaf Qadri

United Arab Emirates's Junaid Siddique celebrates the dismissal of Pakistan's Saim Ayub during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: Pakistan vs United Arab Emirates
Asia Cup T20: United Arab Emirates vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Sahibzada Farhan plays a shot during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: United Arab Emirates vs Pakistan
Asia Cup T20: Pakistan vs United Arab Emirates | Photo: AP/Altaf Qadri

Match referee Andy Pycroft walks back after the toss during the Asia Cup cricket match between Pakistan and United Arab Emirates at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates.

