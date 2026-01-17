India Vs Bangladesh LIVE Score, ICC U-19 World Cup 2026: IND To Bat First In Bulawayo - Check Playing XIs

India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Playing XIs
India U19: Ayush Mhatre(c), Vaibhav Suryavanshi, Vedant Trivedi, Vihaan Malhotra, Abhigyan Kundu(w), Kanishk Chouhan, Harvansh Pangalia, RS Ambrish, Henil Patel, Deepesh Devendran, Khilan Patel.
Bangladesh U19: MD Rifat Beg, Zawad Abrar, Md Azizul Hakim Tamim(c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Md Farid Hasan Faysal(w), Md Samiun Basir Ratul, Sheikh Paevez Jibon, Al Fahad, Saad Islam Razin, Iqbal Hossain Emon.
India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: IND Bat First In Bulawayo
Ayush Mhatre-led side will bat first against Bangladesh after the latter won the toss and elected to bowl first.
India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Toss Delayed
Uh-oh! Seems like the start has been delayed due to rain in Bulawayo. Stay tuned for further updates!
India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Political Face-off Between Two Countries
These two countries are embroiled in a political face-off with BAN senior team avoiding to play their T20 World Cup matches in India. Moreover, Bangladesh bowler Mustafizur Rahman was dropped by the KKR franchise amidst the furore.
Remains to be seen how both sets of players behave on the field.
India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Streaming Info
The India vs BAN U19 World Cup 2026 match series will be livestreamed on the JioHotstar app and telecast on the Star Sports Network.
India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Squads
