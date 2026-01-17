India Vs Bangladesh LIVE Score, ICC U-19 World Cup 2026: IND To Bat First In Bulawayo - Check Playing XIs

IND vs BAN U19, India Vs Bangladesh Under 19 World Cup 2026 Match LIVE: India set to take on Bangladesh at the Queen Sports Club. Catch IND U-19 vs BAN U-19 live score and updates, here

Outlook Sports Desk
IND vs BAN, U-19 World Cup 2026
IND U19 vs BAN U19 LIVE Score Updates" India sealed a nervy win to kick start their Under-19 World Cup campaign. ICC
Welcome to today's live coverage of ICC U-19 Men's World Cup 2026 match between India and Bangladesh in Bulawayo. India edged out USA in their opening match, but face Bangladesh with the two countries embroiled in a political face-off off the field. With the senior Bangladesh team denying to play on Indian soil for the upcoming T20 World Cup, the U-19 side will have their work cut out against a formidable Indian side. Catch IND U-19 vs BAN U-19 live score and updates, here
LIVE UPDATES

India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Playing XIs

India U19: Ayush Mhatre(c), Vaibhav Suryavanshi, Vedant Trivedi, Vihaan Malhotra, Abhigyan Kundu(w), Kanishk Chouhan, Harvansh Pangalia, RS Ambrish, Henil Patel, Deepesh Devendran, Khilan Patel.

Bangladesh U19: MD Rifat Beg, Zawad Abrar, Md Azizul Hakim Tamim(c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Md Farid Hasan Faysal(w), Md Samiun Basir Ratul, Sheikh Paevez Jibon, Al Fahad, Saad Islam Razin, Iqbal Hossain Emon.

India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: IND Bat First In Bulawayo

Ayush Mhatre-led side will bat first against Bangladesh after the latter won the toss and elected to bowl first.

India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Toss Delayed

Uh-oh! Seems like the start has been delayed due to rain in Bulawayo. Stay tuned for further updates!

India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Political Face-off Between Two Countries

These two countries are embroiled in a political face-off with BAN senior team avoiding to play their T20 World Cup matches in India. Moreover, Bangladesh bowler Mustafizur Rahman was dropped by the KKR franchise amidst the furore.

Remains to be seen how both sets of players behave on the field.

India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Streaming Info

The India vs BAN U19 World Cup 2026 match series will be livestreamed on the JioHotstar app and telecast on the Star Sports Network.

India U19 Vs Bangladesh U19 Live Score: Squads

India U19: Ayush Mhatre(c), Vaibhav Suryavanshi, Vedant Trivedi, Vihaan Malhotra, Abhigyan Kundu(w), Kanishk Chouhan, Harvansh Pangalia, RS Ambrish, Henil Patel, Deepesh Devendran, Khilan Patel, Kishan Kumar Singh, Aaron George, Udhav Mohan, Mohamed Enaan

Bangladesh U19: Zawad Abrar, MD Rifat Beg, Md Azizul Hakim Tamim(c), Kalam Siddiki Aleen, Md Rizan Hossan, Md Farid Hasan Faysal(w), Iqbal Hossain Emon, Sheikh Paevez Jibon, Md Samiun Basir Ratul, Al Fahad, Saad Islam Razin, Shadhin Islam, Md Abdullah, Shahria Al-Amin, Shahriar Ahmed

