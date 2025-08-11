Cricket

Tim David, Josh Hazlewood Hand Australia Win Over South Africa In 1st T20I

Australia defeated South Africa by 17 runs to take the first T20I of the three-match series in Darwin on Sunday. When just 60 were needed in six overs for South Africa to win with two set batters at crease, Josh Hazlewood delivered a stunning one-run over and picked up two wickets to turn the game which eventually Australia won. Earlier, Tim David slammed a 52-ball 83 to take Australia to 178 all out. Kwena Maphaka picked up four wickets for South Africa but their batting could not stand up to the task.

P
Photo Webdesk
Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Josh Hazlewood
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Josh Hazlewood and Glenn Maxwell of Australia celebrate a wicket during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Ryan Rickelton
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Ryan Rickelton of South Africa bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Adam Zampa
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Adam Zampa, right, of Australia celebrates after taking the wicket of South Africa's Senuran Muthusamy during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Tristan Stubbs
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Tristan Stubbs of South Africa bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Ryan Rickelton
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Ryan Rickelton of South Africa bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Ben Dwarshuis
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Australia's Ben Dwarshuis, centre, celebrates after taking the wicket of South Africa's Dewald Brevis during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Tim David
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Australia's Tim David bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Senuran Muthusamy
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Senuran Muthusamy of South Africa celebrates after taking the wicket of Australia's Glenn Maxwell during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Kagiso Rabada
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

South Africa's Kagiso Rabada gestures to Australia's Mitchell Marsh, right, after dismissing him during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Cameron Green
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Australia's Cameron Green bats during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

Australia vs South Africa 1st T20I Cricket photos from Darwin, Australia_Mitchell Marsh
Australia vs South Africa 1st T20I | Photo: Jono Searle/AAPImage via AP

Mitchell Marsh of Australia his a six during the T20 international cricket match between Australia and South Africa in Darwin, Australia.

