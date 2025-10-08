AUS-W vs PAK-W Live Cricket Score, Women's ODI World Cup 2025: Predicted XIs
Australia Women: Alyssa Healy (c & wk), Phoebe Litchfield, Ellyse Perry, Beth Mooney, Annabel Sutherland, Ashleigh Gardner, Tahlia McGrath, Sophie Molineux, Alana King, Kim Garth, Darcie Brown.
Pakistan Women: Muneeba Ali, Sadaf Shamas, Sidra Amin, Aliya Riaz, Natalia Pervaiz, Fatima Sana (c), Sidra Nawaz (wk), Rameen Shamim, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal.
AUS-W vs PAK-W Live Cricket Score, Women's ODI World Cup 2025: Head-to-head
Total matches played: 16
Australia Women won: 16
Pakistan Women won: 0
No result/tied: 0
AUS-W vs PAK-W Live Cricket Score, Women's ODI World Cup 2025: Squads
Australia Women’s squad: Alyssa Healy (c & wk), Phoebe Litchfield, Ellyse Perry, Beth Mooney, Annabel Sutherland, Ashleigh Gardner, Tahlia McGrath, Sophie Molineux, Alana King, Kim Garth, Darcie Brown, Georgia Voll, Georgia Wareham, Megan Schutt, Heather Graham.
Pakistan Women’s squad: Muneeba Ali, Sadaf Shamas, Sidra Amin, Aliya Riaz, Natalia Pervaiz, Fatima Sana (c), Sidra Nawaz (wk), Rameen Shamim, Diana Baig, Nashra Sandhu, Sadia Iqbal, Omaima Sohail, Shawaal Zulfiqar, Eyman Fatima, Syeda Aroob Shah.