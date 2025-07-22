A man wades along chest-deep floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.
A man wades along waist-deep floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains that bought flooding in Quezon city, Philippines.
A man wades along waist-deep floods during a heavy downpour at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains, in Quezon city, Philippines.
A man protects his face from downpour as he walks waist-deep floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.
Students wade along waist-deep floods during a heavy downpour at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.
Children swim along floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.
A man wades along chest-deep floods during a heavy downpour at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.
Children are evacuated to safer grounds during a heavy downpour at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.
A man swims along floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.