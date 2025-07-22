International

Typhoon Wipha: Deadly Floods Slam Philippines As Vietnam Mobilizes 350,000 Troops Ahead Of Landfall

Rainfall and flooding continued to batter the Philippines following Typhoon Wipha, reportedly leaving five people dead. Floodwaters from torrential rains in the wake of the typhoon brought much of daily life in the Philippine capital, Manila, to a standstill on Tuesday. Tens of thousands were evacuated from their homes, and at least two people are reported missing. The storm is now tracking toward northern Vietnam, where it has been downgraded to a severe tropical storm. An estimated 350,000 Vietnamese soldiers have been placed on standby as the national weather agency warns of up to 500mm of rainfall.

Philippines Typhoon Wipha | Photo: AP/Aaron Favila

A man wades along chest-deep floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.

Philippines Typhoon Wipha | Photo: AP/Aaron Favila

A man wades along waist-deep floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains that bought flooding in Quezon city, Philippines.

Philippines Typhoon Wipha | Photo: AP/Aaron Favila

A man wades along waist-deep floods during a heavy downpour at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains, in Quezon city, Philippines.

Philippines Typhoon Wipha | Photo: AP/Aaron Favila

A man protects his face from downpour as he walks waist-deep floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.

Philippines Typhoon Wipha | Photo: AP/Aaron Favila

Students wade along waist-deep floods during a heavy downpour at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.

Philippines Typhoon Wipha | Photo: AP/Aaron Favila

Children swim along floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.

Philippines Typhoon Wipha | Photo: AP/Aaron Favila

A man wades along chest-deep floods during a heavy downpour at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.

Philippines Typhoon Wipha | Photo: AP/Aaron Favila

Children are evacuated to safer grounds during a heavy downpour at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.

Philippines Typhoon Wipha | Photo: AP/Aaron Favila

A man swims along floods at a residential area after Tropical Storm Wipha caused intensified monsoon rains in Quezon city, Philippines.

