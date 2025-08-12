사설 토토사이트 시초부터 현재까지 모든 역사 정리 (since 2006~)

그 당시 지인 신고 및 멋모르고 한국 사무실에서 서버를 세팅하고 운영했던 운영자들은 모조리 검거되었고, 이후 사설토토사이트들은 그동안은 서버만 외국에 두고 한국에서 사무실을 돌리며 운영하는 곳들이 대다수였지만, 계속되는 단속의 두려움으로 필리핀, 태국, 말레이시아 등 인터넷 속도가 빠르고 한국과 비교적 가까운 동남아로 본진을 대거 이동하게 됩니다.