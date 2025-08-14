BET365 완벽 가이드 - 벳365에 대한 모든 것

1. BET365는 합법인가요 불법인가요?
BET365는 런던 증권거래소에 상장된 합법적인 배팅 회사입니다. 다만 속인주의 체제인 대한민국에선 벳365를 포함한 모든 사이트는 불법이므로 '한국에선 벳365 역시 불법' 입니다. 이것을 반증하듯 본사 도메인인 bet365.com은 KCSC에서 유해 차단시켜 접속할 수 없게 만들었습니다.
2. BET365 개요
벳365는 전 세계에서 가장 큰 온라인 스포츠 배팅 업체 중 하나입니다. 이들은 2000년에 영국 맨섬의 UKGC 라이센스를 발급 받았으며, 8천만 명 이상의 누적 회원을 보유하고 있습니다.
이들은 스포츠 배팅부터 라이브 딜러, 슬롯, 포커, 빙고 등 다양한 제품들을 제공하지만, 회원의 65% 이상이 스포츠 배터일 만큼, 스포츠 배팅 전문 사이트라는 색깔이 강합니다.
3. 원화 입출금을 지원하는 BET365 같은 사이트 리스트
한국의 온라인 도박 시장은 인구 수에 비해 굴러가는 돈의 규모가 큰 시장인 만큼, 어떤 배팅 회사들이건 탐내고 있는 매력적인 시장입니다.
따라서 현재 한국엔 벳365 같은 해외 정식 업체들이 12곳 이상 진출해 있으며, 그중에서 한국 배터들이 가장 선호하는 사이트 상위 3곳은 다음과 같습니다.
4. BET365 가입방법
벳365는 아쉽게도 한국 IP 방문자에 대한 접속 자체를 차단하기 때문에 국내에서 이 사이트를 즐기는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 하지만 외국에 거주하고 계시거나, VPN을 통해 벳365를 이용하려고 하신다면 아래 가입 단계를 참고하시기 바랍니다. 가입은 매우 간단하고 쉽습니다.
4-1. 웹사이트 접속
BET365 공식 웹사이트에 접속한 후 ‘JOIN’ 버튼을 클릭해 가입페이지로 이동합니다.
4-2. 개인정보 입력
요구되는 개인 정보(이름, 주소, 연락처 등)를 정확히 입력합니다. 이 과정에서 본인 확인을 위한 문서 제출이 요구될 수 있습니다. 양식을 모두 작성하고 ‘계정 생성’을 클릭하세요.
4-3. 입금을 위한 KYC 인증
BET365는 1인 1계정을 원칙으로 하고 있으며, 미성년자의 이용을 엄격하게 금지하기 때문에, 첫 입금 시 무조건 본인 확인을 위한 KYC 인증을 진행해야 합니다. 인증은 2단계로 이루어져 있으며, 1단계에선 신분증 인증, 2단계에선 신분증과 종이에 자필로 당일 날짜를 적어 셀카 인증을 해야 합니다.
4-4. 입금하기
짜증나고 번거로운 KYC 인증을 모두 마치셨다면 입금 메뉴에서 원하는 결제 수단으로 입금하시면 됩니다. 이 사이트는 많은 결제 수단을 지원하지만, 보통 한국에서 BET365를 이용하는 배터들의 경우 넷텔러 또는 스크릴로 많이들 이용하시는 걸로 알고 있습니다.
5. BET365 실시간 배당흐름 확인하기
벳365는 전 세계 1등 사이트인 만큼, 많은 배터들이 해외 배당을 참고할 때, 이들의 배당을 주로 확인하곤 합니다. 하지만 굳이 이들의 실시간 배당흐름을 확인하겠다고 수고스럽게 VPN을 잡고 BET365 본 사이트에 접속할 필요는 없습니다.
라이브스코어 사이트 중 한 곳인 라이브맨에서는 벳365의 실시간 배당 흐름을 정리해 놓았기에, 배당을 참고하실 분들은 라이브맨을 통해 확인하시면 됩니다.
6. BET365 가상축구 보는 사이트
벳365 가상축구는 한국에서 가장 인기있는 가상스포츠 배팅 솔루션입니다. 굳이 광고를 해주긴 싫지만, 한국에서 벳365 가상축구 영상을 제공하는 커뮤니티는 두 곳이 있습니다.
그중에서 픽스코어라는 사이트가 가장 나아 보입니다. 다른 한 곳은 회원가입을 해야만 영상을 시청할 수 있고, 더러운 토토 배너 광고도 덕지덕지 붙어서 외관상 굉장히 더럽지만, 픽스코어는 모바일 버전에서 광고 배너가 보이지 않으며, 비회원으로도 가상축구 영상을 시청할 수 있습니다.
7. 벳365 가상축구 패턴 공략, 정말 가능할까
배당에 따른 규칙적인 패턴 공략은 가능합니다. 배당 공략이 아니더라도 자신이 개인적으로 잘 맞추는 라인이 있다면, 그 구간이 나올 때까지 존버하며 해당 구간만 배팅하는 공략 또한 당연히 적중 확률을 높이는 나만의 배팅 노하우라고 볼 수 있겠죠.
이건 승률 좋기로 유명한 어느 벳365 가상축구 배터의 패턴 공략법이라고 합니다.
8. BET365 코리아는 본사? OR 사칭?
당연히 본사가 아니며 연관도 없습니다. 일단 공식 BET365 사이트를 보면 아시겠지만 한국어도 제공하지 않습니다. 그리고 이들은 아시아 국가에는 라이센스가 없기 때문에, 그 어떤 아시아 국가에서도 온라인 서비스를 제공하고 있지 않습니다.
따라서 현재 활발하게 운영중인 벳365 코리아는 평범한 사설 토토 사이트 중 하나입니다. 시골 시내에서 흔히 볼 수 있는 ‘샤넬 노래방’이나 ‘구찌 수선’ 같은 업장들이 실제로 샤넬 구찌랑 연관된 곳은 아니잖아요. 그것과 같은 맥락입니다.
9. 자주 묻는 질문
다음은 BET365에 관심 있는 배터들이 자주 묻는 질문들에 대한 답변을 정리했습니다.
1. 벳365는 먹튀가 없나요?
네, 벳365는 플레이어를 위한 안전하고 공정한 배팅 환경을 제공합니다. 이 회사는 영국 정부의 규제를 받으며, 데이터 보안과 공정성을 위해 노력하고 있습니다. 또한 도박 중독 예방을 위한 자체 프로그램도 운영하고 있습니다.
2. 벳365는 졸업이 있나요?
네, 벳365는 고객이 계속해서 과도한 이득을 취하는 경우 계정을 제한할 수 있습니다. 이는 프로배터 또는 아비트리지 배터 등 회사에 피해를 줄 수 있는 고객을 방지하기 위함입니다. 단기간 내 과도한 승리 금액도 졸업을 당할 수 있는 이유가 될 수 있습니다.
3. 양방배팅이 가능한가요?
네, 가능합니다. 이들이 1XBET처럼 공식적으로 허용한다는 말은 하지 않았지만, 양방배터를 받지 않겠다는 말도 안했기 때문에, 어떠한 배팅이든 허락하는 이들의 회사 규정상 양방배터에게 어떠한 조취도 취하지 않습니다. 하지만 배당률이 양방을 할 만큼 높지는 않기 때문에, 한국의 많은 양방배터들은 BET365를 굳이 사용하지는 않습니다.
4. 벳365에서 보너스는 어떻게 받나요?
BET365는 신규 고객이 첫 입금 시 보너스를 제공합니다. 예를 들어 최초 입금 시 100% 보너스를 지급하는 프로모션을 자주 운영합니다. 또한 기존 고객을 위한 다양한 프로모션도 있습니다.
