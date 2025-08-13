W88 우회주소 및 가입 시 KYC 인증에 대해

W88 개요
W88은 Marquee Holdings LTD 회사 소유의 도박 업체로 필리핀 PAGCOR 라이선스를 보유하고 있습니다. 이들의 설립일은 2010년대 초반으로 그리 길지 않은 신생 업체이지만, 마라퀴 홀딩스 회사 자체는 1990년도에 설립되었으며, 아시아 시장부터 유럽 전역까지 뿌리 깊고 두터운 역사를 자랑하는 글로벌 기업이라 신생이라는 말이 무색하긴 합니다.
W88보다 한국에서 평판 높은 해외 배팅 업체 목록
W88 우회주소
2015년 이전의 W88은 한국인 상담원과 한국 계좌는 지원하지 않고, 사이트 내 한국 언어만 지원을 해가지고 머니부커스로만 W88의 이용이 가능했었지만 2015년에 본격적으로 한국 온라인 시장을 론칭하면서, 한국인 상담원과 한국 원화 입출금을 지원하기 시작했습니다.
처음에는 조선족 상담원을 고용해서 그런지 소통도 잘 안되고 아직 미숙한 모습을 보였지만, 시간이 지난 지금은 토종 한국인 상담원을 배치하며 완벽히 한국 시장 파악을 완료하고 적응을 마친 모습입니다.
최초 입금 시 필요한 본인인증 절차
W88은 신규 가입 후 계좌를 받으려는 유저에게 선 인증 후 계좌 제도로 운용되고 있는데요. 물론 이것은 가입 후 첫 입금 시에만 해당이 되고 인증이 완료되면 그 이후부터는 재차 인증을 할 필요는 없습니다.
라이브 채팅으로 입금계좌 문의하면 상담원이 “통장사본을 제출하라”라고 하는데 이건 어렵게 볼 필요 없이 가입 시 기재한 계좌 정보에 대한 모바일뱅킹 OR 온라인뱅킹을 스크린샷으로 캡처해서 채팅으로 보내주면 끝입니다.
사본이라는 말이 들어가 있어서 “설마 이것들이 팩스로 보내라는 건가, 프린트로 뽑으라는 건가?” 이 생각하시는 분들 많더라고요.
아무리 그렇다고 한들 본사가 필리핀에 있고 온라인 배팅 사이트가 우체국 국제 배송으로 사본을 정말 보내라고 하진 않죠.
그런 제도라면 W88이 레알마드리드 메인스폰서여도 한국 시장에선 망합니다.
KYC 본인인증 찝찝하게 왜 하나
유명 리그의 축구팀 스폰서이고 외국에선 당당한 합법 회사지만 엄연하게 국내에선 불법이고, 우리는 그동안 국내 사설의 양아치 문화에 적응이 돼있던 몸이기에, 번호 팔리는 것도 싫은데 이렇게 깐깐하게 구는 건 더 싫게만 느껴지는 게 너무 당연하죠.
하지만 이것은 W88을 이미 이용하고 있는 유저들을 악성 유저로부터 보호하기 위해서 하는 제도입니다. 본사는 당연히 이렇게 신규 유저한테 깐깐하게 굴어봤자 이탈하고 놓치는 유저만 늘어나서 당연히 안 좋지, 사실 누구 좋으라고 하겠나요.
동네 구멍가게 사설이 아닌 대형 회사로서 신규 유저를 통한 매출 증가도 중요하지만, 더 중요한 것은 이미 W88을 몇 년째 이용해 주고 있는 고객들한테 악성 유저로 인해 피해가 가지 않게 자신들이 최전방에서 방어선을 확실하게 해두는 게 기존 유저를 지키는 길임과 동시에 자신들의 브랜드 가치를 높이는 행동인 것이죠.
따라서 통장사본 본인인증(이하 KYC 인증)은 너무 불편하게 보시지 않으셨으면 좋겠습니다. 한번 껄끄러운 인증 절차 거쳐서 W88의 멤버가 된다면 악성 유저 유입으로 인해 통장이 막혀 경찰 조사받는 일은 현저하게 떨어질 테니까요. 좋은 게 좋은 거라 생각합니다.
KYC 본인인증이 싫다면 가상화폐 입출금이 유일한 해답
솔직히 필자가 가장 추천드리는 결제 방법은 가상화폐 입출금입니다. KYC 본인 인증도 필요 없고 보안성이 가장 높은 결제 수단이기 때문인데요.
이전에도 W88은 가상화폐 입출금을 제공했지만 당시엔 이체 수수료가 높고, 전송 속도가 늦고, 유동성이 높은 비트코인으로만 결제를 받아 암호화폐를 통해 결제하는 회원들이 거의 없었지만, 현재는 비트코인의 단점들을 모두 커버하는 테더(USDT) 코인을 제공하며, 한국을 포함한 여러 아시아 국가에서 테더 코인으로 결제해 배팅을 즐기는 사람들이 많아졌다고 합니다.
W88을 포함해 한국에 진출한 모든 해외 배팅 사이트들이 KYC 인증을 하는 이유는 제도권 안에 속하는 ‘은행 계좌‘로 인해 벌어질 수 있는 돈세탁 및 악성 유저에 의한 통장 잠김 상태를 방지하기 위해서인데요.
가상화폐의 경우 은행과 정부의 제도권 밖에 있고, 따로 계좌처럼 잠기지도 않아 따로 해당 결제에 대한 것은 KYC 인증을 시행하지 않고 있다고 합니다.
자주 묻는 질문
1. W88의 본인 인증 절차는 얼마나 복잡한가요?
솔직히 복잡하고 디테일한 개인 정보를 요구합니다. 가입 시 입력한 계좌 정보에 대한 모바일 뱅킹 또는 온라인 뱅킹 스크린샷을 제출하면 됩니다. 인증이 완료되면 이후에는 재인증할 필요가 없습니다. 2~3일간의 가입 심사 기간이 있습니다.
2. KYC 인증을 원치 않으면 어떻게 해야 하나요?
KYC 인증을 원치 않는 경우, 가상화폐를 이용한 입출금을 선택할 수 있습니다. 가상화폐는 KYC 인증이 필요 없으며, 보안성이 높은 결제 수단으로 많은 사용자에게 인기를 끌고 있습니다. 특히, 테더(USDT)와 같은 안정적인 암호화폐를 사용하면 빠르고 편리하게 배팅을 즐길 수 있습니다.
3. W88의 고객 지원은 어떻게 이루어지나요?
W88은 24시간 운영되는 라이브 채팅 및 이메일 지원 서비스를 제공합니다. 언제든지 문의 사항이나 문제가 발생할 경우, 빠르고 친절한 상담원을 통해 도움을 받을 수 있습니다. 또한, 자주 묻는 질문(FAQ) 섹션도 마련되어 있어, 기본적인 정보는 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
Disclaimer : Gambling involves financial risk and can be addictive. Participate responsibly and only if of legal age. Our editors are not involved, and we disclaim responsibility for your gambling outcomes.