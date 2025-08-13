W88 우회주소 및 가입 시 KYC 인증에 대해

이전에도 W88은 가상화폐 입출금을 제공했지만 당시엔 이체 수수료가 높고, 전송 속도가 늦고, 유동성이 높은 비트코인으로만 결제를 받아 암호화폐를 통해 결제하는 회원들이 거의 없었지만, 현재는 비트코인의 단점들을 모두 커버하는 테더(USDT) 코인을 제공하며, 한국을 포함한 여러 아시아 국가에서 테더 코인으로 결제해 배팅을 즐기는 사람들이 많아졌다고 합니다.