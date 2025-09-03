China Vs Malaysia Live Score, Super 4s Hockey Asia Cup: MYS Look To Keep Winning Streak Alive Hockey India

China Vs Malaysia Live, Super 4s Hockey Asia Cup: After dominating Pool B undefeated and recording decisive victories, including a 15-0 thumping of Chinese Taipei and a decisive 4-1 triumph over reigning champions South Korea, Malaysia enters the Super 4s full of confidence. The two-time finalists will try to maintain their momentum because they are good at both ends of the field. After a 2-2 draw with Japan, China managed to advance from Pool A on goal differential thanks to a dominating 13-1 victory over Kazakhstan. In what should be an exciting match, the two-time semi-finalists will need to be resilient and disciplined to counter Malaysia's unrestrained attack.

China Vs Malaysia Live, Super 4s Hockey Asia Cup: Live Starting XIs

Malaysia (Starting XI):

Syed Cholan, Marhan Jalil, Fitri Saari, Akhimullah Anuar, Shello Silverius, Faiz Jali, Hafizuddin Othman, Norsyafiq Sumantri, Aiman Rozemi, Muhajir Abdu Rauf, Amirul Azahar Substitutes:

Najib Hassan, Syarman Mat, Andywalfian Jeffrynus, Mohamad Rafaizul, Ashran Hamsani, Shafiq Hassan, Faris Harizan China (Starting XI):

Ao Xu, Chen Qijun, Chen Chengfu, Meng Yuanfeng, Chen Chongcong, Lu Yuanlin, Du Shihao, Meng Nan, Guo Xiaolong, Wang Caiyu, Chen Benhai Substitutes:

Gao Jiesheng, Li Pengfei, Meng Dihao, Zhang Xiaojia, Ao Suozhu, Lin Changliang, Wang Weihao

China Vs Malaysia Live, Super 4s Hockey Asia Cup: Live Streaming

The China Vs Malaysia Super 4s Asia Cup 2025 hockey match will be broadcast on the Sony Sports Network and streamed live on the SonyLiv app and website.

Malaysia 🇲🇾 vs 🇨🇳 China

Who will take a crucial step towards the final? pic.twitter.com/pbxbQxmxKX — Asian Hockey Federation (@asia_hockey) September 3, 2025