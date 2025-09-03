China Vs Malaysia Live, Super 4s Hockey Asia Cup: Live Starting XIs
Malaysia (Starting XI):
Syed Cholan, Marhan Jalil, Fitri Saari, Akhimullah Anuar, Shello Silverius, Faiz Jali, Hafizuddin Othman, Norsyafiq Sumantri, Aiman Rozemi, Muhajir Abdu Rauf, Amirul Azahar
Substitutes:
Najib Hassan, Syarman Mat, Andywalfian Jeffrynus, Mohamad Rafaizul, Ashran Hamsani, Shafiq Hassan, Faris Harizan
China (Starting XI):
Ao Xu, Chen Qijun, Chen Chengfu, Meng Yuanfeng, Chen Chongcong, Lu Yuanlin, Du Shihao, Meng Nan, Guo Xiaolong, Wang Caiyu, Chen Benhai
Substitutes:
Gao Jiesheng, Li Pengfei, Meng Dihao, Zhang Xiaojia, Ao Suozhu, Lin Changliang, Wang Weihao
China Vs Malaysia Live, Super 4s Hockey Asia Cup: Live Streaming
The China Vs Malaysia Super 4s Asia Cup 2025 hockey match will be broadcast on the Sony Sports Network and streamed live on the SonyLiv app and website.
China Vs Malaysia Live, Super 4s Hockey Asia Cup: Hello!
Hello everyone, we’re back with another live blog, and it’s hockey time! The China men take on Malaysia for the first match of Super 4s, stay tuned for live updates from the 5:00 PM IST clash.