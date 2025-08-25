Real Madrid's Vinicius Junior, back right, is congratulated after scoring his side's 3rd goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's Vinicius Junior reacts after assisting teammate Kylian Mbappe to score during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's Kylian Mbappe, center, is congratulated by teammates Vinicius Junior, right, and Aurelien Tchouameni after scoring his side's 2nd goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's Kylian Mbappe scores his side's 2nd goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's Vinicius Junior, center, dribbles the ball past Oviedo's Nacho Vidal, right, during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's Brahim Diaz, left, and Oviedo's Rahim Alhassane vie for the ball during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's Dani Carvajal grimaces in pain during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's Federico Valverde attempts a shot on goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's head coach Xabi Alonso reacts during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.
Real Madrid's Franco Mastantuono, center, is challenged by Oviedo's Dani Calvo, and David Costas during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.