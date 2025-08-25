Football

Real Oviedo 3-0 Real Madrid, La Liga: Mbappe's Brace Hands RMA Victory

Kylian Mbappe scored two goals whereas Vinicius Jr too got on the scoresheet as Real Madrid beat Real Oviedo on matchday 2 of the ongoing La Liga 2025-26 season. Kylian Mbappe scored twice to make it three goals in the space of two league matches under new coach Xabi Alonso, before Vinicius Junior added further gloss with the final kick of the game at Estadio Municipal Carlos Tartiere. The hosts did their best to pressure Madrid throughout the second half, and Kwasi Sibo might have done better with an attempt from the edge of the box in the 81st minute

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Vinicius Junior
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Vinicius Junior, back right, is congratulated after scoring his side's 3rd goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Vinicius Junior
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Vinicius Junior reacts after assisting teammate Kylian Mbappe to score during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Kylian Mbappe
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Kylian Mbappe, center, is congratulated by teammates Vinicius Junior, right, and Aurelien Tchouameni after scoring his side's 2nd goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Kylian Mbappe
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Kylian Mbappe scores his side's 2nd goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Vinicius Junior
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Vinicius Junior, center, dribbles the ball past Oviedo's Nacho Vidal, right, during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Brahim Diaz
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Brahim Diaz, left, and Oviedo's Rahim Alhassane vie for the ball during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Dani Carvajal
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Dani Carvajal grimaces in pain during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Federico Valverde
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Federico Valverde attempts a shot on goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_ coach Xabi Alonso
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's head coach Xabi Alonso reacts during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Kylian Mbappe
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Kylian Mbappe celebrates scoring his side's opening goal during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

Spain soccer La liga Real Oviedo vs Real Madrid match photos_Franco Mastantuono
La Liga 2025-26: Real Oviedo vs Real Madrid | Photo: AP/Miguel Oses

Real Madrid's Franco Mastantuono, center, is challenged by Oviedo's Dani Calvo, and David Costas during a Spanish La Liga soccer match between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium in Oviedo, Spain.

