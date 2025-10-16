Football

Morocco Vs France, FIFA U-20 World Cup SF: Mesbahi’s Heroics Send Atlas Cubs To Historic Final

Morocco edged past France 5-4 on penalties after a 1-1 draw in regulation and extra time to reach their first FIFA U-20 World Cup Chile 2025 final, where they will face Argentina. Yassir Zabiri’s early penalty, which clipped the post and deflected off French keeper Lisandru Olmeta for an own goal, gave Morocco the lead, but France fought back through Lucas Michal’s equalizer. The match saw drama in extra time with France reduced to 10 men, and Morocco’s substitute goalkeeper Abdelhakim Mesbahi emerged as the hero in the shootout, saving Djylian N’Guessan’s penalty to seal the victory. Morocco also set a tournament record, scoring via an own goal for the third consecutive knockout match.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
FIFA U-20 World Cup: France vs Morocco
FIFA U-20 World Cup: Morocco vs France | Photo: AP/Matias Delacroix

Morocco players celebrate defeating France in a penalty shootout during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.

2/9
FIFA U-20 World Cup: Morocco vs France
FIFA U-20 World Cup: France vs Morocco | Photo: AP/Andre Penner

France players walk off the field after losing to Morocco in a penalty shootout during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.

3/9
FIFA U-20 World Cup SF: France vs Morocco
FIFA U-20 World Cup SF: Morocco vs France | Photo: AP/Matias Delacroix

Morocco's Fouad Zahouani celebrates with fans after defeating France in a penalty shootout during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.

4/9
FIFA U-20 World Cup SF: Morocco vs France
FIFA U-20 World Cup SF: France vs Morocco | Photo: AP/Andre Penner

Teammates celebrate with Morocco's goalkeeper Abdelhakim Mesbahi after defeating France in a penalty shootout during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.

5/9
FIFA U-20 World Cup Semifinal Soccer Match: France vs Morocco
FIFA U-20 World Cup Semifinal Soccer Match: Morocco vs France | Photo: AP/Matias Delacroix

France's Gady-Pierre Beyuku, left, and Morocco's Othmane Maamma vie for the ball during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.

6/9
FIFA U-20 World Cup Semifinal Soccer Match: Morocco vs France
FIFA U-20 World Cup Semifinal Soccer Match: France vs Morocco | Photo: AP/Andre Penner

Morocco's Gessime Yassine dribbles challenged by France's Ilane Toure during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.

7/9
France Morocco U20 WCup Soccer
Morocco France U20 WCup Soccer | Photo: AP/Andre Penner

France's goalkeeper Lisandru Olmeta blocks an attack by Morocco's Yassir Zabiri during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.

8/9
Morocco France U20 WCup Soccer
France Morocco U20 WCup Soccer | Photo: AP/Andre Penner

France's Fode Sylla jumps over Morocco's Yassine Khalifi during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.

9/9
France vs Morocco
Morocco vs France | Photo: AP/Matias Delacroix

Morocco's Yassir Zabiri celebrates his side's opening goal against France during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. Ranji Trophy 2025-26 Live Score, Round One Day 2 Updates: Ishan Kishan Crosses 150, Jharkhand On Charge

  2. India Tour Of Australia: Shubman Gill-Led Side Land Late In Perth Due To Flight Delay - Video

  3. Gill Hugging Rohit, Kohli's Thumbs-Up And More: Best Moments From Indian Team's Australia Departure

  4. ICC World Test Championship 2025-2027 Points Table: What Is India's Position After Pakistan's Win Over South Africa?

  5. Ranji Trophy 2025-26, Elite Group A Day 1 Report: Siddhesh Lad’s 116, Ajay Mandal Delivers Rescue Ton

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Naomi Osaka Battles Past Suzan Lamens To Reach Japan Open Quarter-Finals

  2. Naomi Osaka Vs Wakana Sonobe: Top Seed Launches Japan Open Campaign With Dominant Win

  3. Jessica Pegula Vs Coco Gauff, Wuhan Open 2025 Final: Gauff Seals Comfortable Win In All-American Clash

  4. Valentin Vacherot Vs Arthur Rinderknech, Shanghai Masters 2025 Final: Underdog Beats Cousin In Stunning Comeback Win

  5. Shanghai Masters: Arthur Rinderknech Upsets Daniil Medvedev, Sets Up Final With Cousin Vacherot

Badminton News

  1. Arctic Open 2025: Lakshya Sen Exits, Tharun Mannepalli Keeps Indian Hopes Alive

  2. Pramod Bhagat Wins Three Gold Medals At Abia Para Badminton International

  3. India At Korea Open Super 500 Preview: HS Prannoy, Ayush Shetty To Spearhead Challenge

  4. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Match Report, China Masters Final: Heartbreak For Sat-Chi Who Went Down In Straight Sets

  5. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Highlights, China Masters Final: Indian Pair Goes Down In Straight Games

Trending Stories

National News

  1. Women In RSS: A Paradoxical Puzzle

  2. Not Against Hindi, But Imposition’: DMK Reaffirms Tamil Priority Amid Rumours Of Ban

  3. Ashley Tellis Arrest By FBI Triggers Political Debate In India

  4. Day In Pics: October 15, 2025

  5. Prashant Kishor Opts Out Of Contesting From Raghopur: A Strategic Retreat Or Political Realism?

Entertainment News

  1. A Stitch in a Lifetime

  2. Eight Films That Look Beyond The Saffron Facade

  3. Amma’s Pride Review | Unflinching Parental Love That Moves Mountains

  4. Jhumkewali: A Flirty & Audacious Peek Into The Secret Havens Of Sapphic Love In 70s Bombay

  5. Talvar at 10 | Between Fact, Fiction & The Hungry Eye Of Public Storytelling

US News

  1. Trump Says Gaza Hostages Should Be Released Monday Or Tuesday As Israeli Government Approves Peace Plan

  2. Trump Administration Labels Certain U.S. Cities As ’War Zones’

  3. Trump Threatens Mass Layoffs, Targets Democrat Programs Amid Government Shutdown

  4. White House Says Layoffs ‘Imminent’ As Plan To Reopen U.S. Government Collapses

  5. The US Government Shuts Down Over Funding Plan Impasse

World News

  1. Former Kenyan PM Raila Odinga Dies in Kerala During Ayurvedic Visit

  2. Australia’s High Court Upholds Visa Ban On Candace Owens

  3. Pakistan, Afghanistan Agree To 48-Hour Ceasefire: Pakistani Government

  4. Russia Pushes Back Against Trump Warning That The Russian Economy Is Near Collapse

  5. Feds Arrest Indian-American Defence Analyst Ashley Tellis

Latest Stories

  1. Will PM Modi Convince His 'good friend' In US To Not Withdraw From Paris Agreement: Jairam Ramesh

  2. Daily Horoscope For October 16, 2025: Big Changes Ahead For Libra, Scorpio, And Pisces

  3. Man City Vs Everton Preview, Premier League 2025-26: Prediction, Players To Watch – All You Need To Know

  4. After A 100 Years, Can The RSS Sing A Different Tune?

  5. Student Crackdown In TISS Raises Alarm

  6. Bihar’s Ballot: Where Castes Collide And Dreams Hang By A Thread

  7. 100 Per Cent Increase In Witch-Hunting & Honour Killings In Jharkhand

  8. Trump Says Modi Pledged To End India’s Russian Oil Imports