Morocco players celebrate defeating France in a penalty shootout during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.
France players walk off the field after losing to Morocco in a penalty shootout during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.
Morocco's Fouad Zahouani celebrates with fans after defeating France in a penalty shootout during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.
Teammates celebrate with Morocco's goalkeeper Abdelhakim Mesbahi after defeating France in a penalty shootout during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.
France's Gady-Pierre Beyuku, left, and Morocco's Othmane Maamma vie for the ball during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.
Morocco's Gessime Yassine dribbles challenged by France's Ilane Toure during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.
France's goalkeeper Lisandru Olmeta blocks an attack by Morocco's Yassir Zabiri during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.
France's Fode Sylla jumps over Morocco's Yassine Khalifi during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.
Morocco's Yassir Zabiri celebrates his side's opening goal against France during a FIFA U-20 World Cup semifinal soccer match at Elias Figueroa Brander Stadium in Valparaiso, Chile.