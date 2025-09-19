Cricket

Sri Lanka Vs Afghanistan, Asia Cup T20: SL Knock Out AFG; Bangladesh Qualify For Super Fours

Sri Lanka roared to six-wicket victory to eliminate 2024 T20 World Cup semi-finalists Afghanistan from the Asia Cup on Thursday (September 18, 2025). Sri Lanka topped Group B with their third straight win as Bangladesh also qualified for the Super 4 ahead of Afghanistan with two wins and a loss. Opening batter Kusal Mendis’ unbeaten 74 off 52 balls anchored Sri Lanka’s authoritative run-chase of 171-4 against spin-heavy Afghanistan with more than an over to spare. Mohammad Nabi’s (60 off 22) five big sixes against spinner Dunith Wellalage in the final over provided Afghanistan went in vain as they posted 169-8 after captain Rashid Khan won the toss and elected to bat.