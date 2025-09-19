Cricket

Sri Lanka Vs Afghanistan, Asia Cup T20: SL Knock Out AFG; Bangladesh Qualify For Super Fours

Sri Lanka roared to six-wicket victory to eliminate 2024 T20 World Cup semi-finalists Afghanistan from the Asia Cup on Thursday (September 18, 2025). Sri Lanka topped Group B with their third straight win as Bangladesh also qualified for the Super 4 ahead of Afghanistan with two wins and a loss. Opening batter Kusal Mendis’ unbeaten 74 off 52 balls anchored Sri Lanka’s authoritative run-chase of 171-4 against spin-heavy Afghanistan with more than an over to spare. Mohammad Nabi’s (60 off 22) five big sixes against spinner Dunith Wellalage in the final over provided Afghanistan went in vain as they posted 169-8 after captain Rashid Khan won the toss and elected to bat.

Asia Cup T20: Afghanistan vs Sri Lanka
Asia Cup T20: Sri Lanka vs Afghanistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Kusal Mendis, foreground, reacts after winning the Asia Cup cricket match against Afghanistan at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: Afghanistan vs Sri Lanka
Asia Cup T20: Sri Lanka vs Afghanistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Afghanistan's players leave the ground after losing the Asia Cup cricket match against Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: Sri Lanka vs Afghanistan
Asia Cup 2025: Afghanistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Kamindu Mendis hits a six during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: Sri Lanka vs Afghanistan
Men's T20 Asia Cup: Afghanistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Kusal Mendis celebrates his fifty runs during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: Afghanistan vs Sri Lanka
Men's T20 Asia Cup: Sri Lanka vs Afghanistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's captain Charith Asalanka runs between the wickets during the Asia Cup cricket match between Bangladesh and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Sri Lanka vs Afghanistan
Afghanistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Kusal Perera plays a shot during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: Sri Lanka vs Afghanistan
Asia Cup T20: Afghanistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Kusal Mendis plays a shot during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Afghanistan vs Sri Lanka 11th Match
Sri Lanka vs Afghanistan 11th Match | Photo: AP/Altaf Qadri

Afghanistan's Mohammad Nabi reacts after completing his fifty runs during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Sri Lanka vs Afghanistan 11th Match
Afghanistan vs Sri Lanka 11th Match | AP Photo/Altaf Qadri

Sri Lanka's Nuwan Thushara bowls a delivery during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: Afghanistan vs Sri Lanka
Men's T20 Asia Cup: Sri Lanka vs Afghanistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Afghanistan's Mohammad Nabi bats during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Mens T20 Asia Cup: Sri Lanka vs Afghanistan
Men's T20 Asia Cup: Afghanistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Afghanistan's Rashid Khan bats during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: Afghanistan vs Sri Lanka
Asia Cup 2025: Sri Lanka vs Afghanistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Afghanistan's Azmatullah Omarzai is bowled out by Sri Lanka's Dasun Shanaka during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Asia Cup 2025: Sri Lanka vs Afghanistan
Asia Cup 2025: Afghanistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Sri Lanka's Kusal Perera leaps in the air to catch Afghanistan's Darwish Rasooli out during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: Afghanistan vs Sri Lanka
Asia Cup T20: Sri Lanka vs Afghanistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Afghanistan's Darwish Rasooli plays a shot during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Asia Cup T20: Sri Lanka vs Afghanistan
Asia Cup T20: Afghanistan vs Sri Lanka | Photo: AP/Altaf Qadri

Afghanistan's Sediqullah Atal is bowled out by Sri Lanka's Nuwan Thushara during the Asia Cup cricket match between Afghanistan and Sri Lanka at Zayed Cricket Stadium in Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

PHOTOS

