South Africa Vs England, Women’s ODI World Cup 2025: Smith And Sciver-Brunt Shine As ENG-W Crush Proteas By 10 Wickets

England Women began their ODI World Cup 2025 campaign in style with a ruthless 10-wicket victory over South Africa in Guwahati. The Proteas were bundled out for just 69 in 20.4 overs, their second lowest total in World Cup history, with Linsey Smith starring with 3 for 14 and Nat Sciver-Brunt adding 2 for 8. Sinalo Jafta top-scored with 22, offering the only resistance. In reply, England chased down the target in just 14.3 overs as Amy Jones finished unbeaten on 40 and Tammy Beaumont contributed 21 not out, giving England their first World Cup opening win since the last three editions

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Tammy Beaumont
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Tammy Beaumont, left, and England's Amy Jones celebrate after winning the ICC Women's Cricket World Cup match against South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Amy Jones
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Amy Jones plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Tammy Beaumont
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Tammy Beaumont plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Amy Jones
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Amy Jones plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Nonkululeko Mlaba
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

South Africa's Nonkululeko Mlaba bowled out by England's Charlotte Dean during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Nadine de Klerk
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

South Africa's Nadine de Klerk plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Linsey Smith
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Linsey Smith, centre, celebrates the dismissal of South Africa's captain Laura Wolvaardt during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Sune Luus
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's players celebrate the dismissal of South Africa's Sune Luus during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Marizanne Kapp
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

South Africa's Marizanne Kapp bowled out by England's Linsey Smith during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

ICC Women’s ODI World Cup 2025 SA Women Vs ENG Women match photos_Linsey Smith
ICC ODI World Cup 2025: South Africa Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

South Africa's Tazmin Brits is bowled out by England's Linsey Smith during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

