South Africa Vs England, Women’s ODI World Cup 2025: Smith And Sciver-Brunt Shine As ENG-W Crush Proteas By 10 Wickets

England's Tammy Beaumont, left, and England's Amy Jones celebrate after winning the ICC Women's Cricket World Cup match against South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
England's Tammy Beaumont plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
England's Amy Jones plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
South Africa's Nonkululeko Mlaba bowled out by England's Charlotte Dean during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
South Africa's Nadine de Klerk plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
England's Linsey Smith, centre, celebrates the dismissal of South Africa's captain Laura Wolvaardt during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
England's players celebrate the dismissal of South Africa's Sune Luus during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
South Africa's Marizanne Kapp bowled out by England's Linsey Smith during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
South Africa's Tazmin Brits is bowled out by England's Linsey Smith during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and South Africa at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.