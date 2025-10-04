Cricket

South Africa Vs England, Women’s ODI World Cup 2025: Smith And Sciver-Brunt Shine As ENG-W Crush Proteas By 10 Wickets

England Women began their ODI World Cup 2025 campaign in style with a ruthless 10-wicket victory over South Africa in Guwahati. The Proteas were bundled out for just 69 in 20.4 overs, their second lowest total in World Cup history, with Linsey Smith starring with 3 for 14 and Nat Sciver-Brunt adding 2 for 8. Sinalo Jafta top-scored with 22, offering the only resistance. In reply, England chased down the target in just 14.3 overs as Amy Jones finished unbeaten on 40 and Tammy Beaumont contributed 21 not out, giving England their first World Cup opening win since the last three editions