India's captain Suryakumar Yadav, right, celebrates with batting partner Shivam Dube after their win in the Asia Cup cricket match against Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan players greet each other after their loss in the Asia Cup cricket match against India at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's captain Suryakumar Yadav plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's captain Suryakumar Yadav plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Tilak Varma plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Indian supporters react during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Saim Ayub bowls a delivery during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Shubman Gill bats during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Abhishek Sharma plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Shaheen Shah Afridi plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Axar Patel appeals unsuccessfully for the wicket of Pakistan's Sahibzada Farhan during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Kuldeep Yadav celebrates the dismissal of Pakistan's Mohammad Nawaz during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's wicketkeeper Sanju Samson breaks the stumps in an attempt to dismiss Pakistan's captain Salman Agha, left, during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Fakhar Zaman plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
India's Hardik Pandya, right, celebrates with teammate Shubman Gill after the dismissal of Pakistan's Saim Ayub during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan's Sahibzada Farhan plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.
Pakistan and Indian supporters wave flags to cheer for their teams ahead of the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.