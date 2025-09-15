Cricket

India Vs Pakistan, Asia Cup 2025: Suryakumar, Kuldeep Star As IND Thrash PAK By 7 Wickets

India outclassed Pakistan with a commanding 7-wicket win in Dubai, wrapping up the chase with 25 balls to spare after bowling the Men in Green out of the contest early. Put in to bat, Pakistan collapsed from the outset as Hardik Pandya struck with the first legal delivery and Jasprit Bumrah dismissed Mohammad Haris soon after. Despite a gritty 40 from Sahibzada Farhan and a late flourish by Shaheen Shah Afridi (33 off 16), Pakistan limped to 127/9, with Kuldeep Yadav starring for India with 3/18, while Bumrah and Axar Patel took two apiece. In reply, Abhishek Sharma’s explosive 31 off 13 set the tone, supported by Tilak Varma’s steady 31, before captain Suryakumar Yadav, celebrating his birthday, anchored the chase with an unbeaten 47 off 37. Fittingly, SKY finished the game in style with a towering six, sealing India’s second straight win of the Asia Cup and yet another dominant performance over Pakistan in T20Is.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
Asia Cup T20: Pakistan vs India
Asia Cup T20: India vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

India's captain Suryakumar Yadav, right, celebrates with batting partner Shivam Dube after their win in the Asia Cup cricket match against Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

2/17
Asia Cup T20: India vs Pakistan
Asia Cup T20: Pakistan vs India | Photo: AP/Fatima Shbair

Pakistan players greet each other after their loss in the Asia Cup cricket match against India at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

3/17
Asia Cup 2025: Pakistan vs India
Asia Cup 2025: India vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

India's captain Suryakumar Yadav plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

4/17
Mens T20 Asia Cup: India vs Pakistan
Men's T20 Asia Cup: Pakistan vs India | Photo: AP/Fatima Shbair

India's captain Suryakumar Yadav plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

5/17
Mens T20 Asia Cup: Pakistan vs India
Men's T20 Asia Cup: India vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Tilak Varma plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

6/17
Asia Cup 2025: India vs Pakistan
Asia Cup 2025: Pakistan vs India | Photo: AP/Fatima Shbair

Indian supporters react during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

7/17
Asia Cup 2025: Pakistan vs India Saim Ayub
Asia Cup 2025: India vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Saim Ayub bowls a delivery during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

8/17
Asia Cup T20: India vs Pakistan
Asia Cup T20: Pakistan vs India | Photo: AP /Altaf Qadri

India's Shubman Gill bats during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

9/17
Mens T20 Asia Cup: India vs Pakistan
Men's T20 Asia Cup: Pakistan vs India Photo: AP /Altaf Qadri

India's Abhishek Sharma plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

10/17
Pakistan vs India 6th Match
India vs Pakistan 6th Match Photo: AP /Altaf Qadri

Pakistan's Shaheen Shah Afridi plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

11/17
India vs Pakistan 6th Match Axar Patel
Pakistan vs India 6th Match | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Axar Patel appeals unsuccessfully for the wicket of Pakistan's Sahibzada Farhan during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

12/17
Asia Cup T20: Pakistan vs India Kuldeep Yadav
Asia Cup T20: India vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Kuldeep Yadav celebrates the dismissal of Pakistan's Mohammad Nawaz during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

13/17
Mens T20 Asia Cup: Pakistan vs India
Men's T20 Asia Cup: India vs Pakistan | Photo: AP/Fatima Shbair

India's wicketkeeper Sanju Samson breaks the stumps in an attempt to dismiss Pakistan's captain Salman Agha, left, during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

14/17
Asia Cup 2025: India vs Pakistan
Asia Cup 2025: Pakistan vs India Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Fakhar Zaman plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

15/17
Asia Cup 2025: Pakistan vs India
Asia Cup 2025: India vs Pakistan | Photo: AP/Altaf Qadri

India's Hardik Pandya, right, celebrates with teammate Shubman Gill after the dismissal of Pakistan's Saim Ayub during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

16/17
Asia Cup T20: India vs Pakistan
Asia Cup T20: Pakistan vs India | Photo: AP/Altaf Qadri

Pakistan's Sahibzada Farhan plays a shot during the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

17/17
Asia Cup T20: Pakistan vs India
Asia Cup T20: India vs Pakistan | Photo: AP/Fatima Shbair

Pakistan and Indian supporters wave flags to cheer for their teams ahead of the Asia Cup cricket match between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium in Dubai, United Arab Emirates.

