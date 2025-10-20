Women's World Cup: India Lose By Four Runs After Late Choke

India's players shake hands with England's players after England won the match during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
India's Smriti Mandhana plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
India's captain Harmanpreet Kaur plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
India's Smriti Mandhana celebrates her fifty runs during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
India's captain Harmanpreet Kaur, right, plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
India's Harleen Deol plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
England's Heather Knight celebrates her century during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
India's Deepti Sharma, right, bowls a delivery during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
England's Heather Knight, center, plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
England's captain Nat Sciver-Brunt plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
England's Amy Jones celebrates her fifty runs during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
England's Amy Jones plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
England's Tammy Beaumont, right, plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.
A fan waves India's national flag during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.