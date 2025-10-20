Cricket

Women's World Cup: India Lose By Four Runs After Late Choke

India suffered a late momentum loss against England to lose their Women's World Cup match by four runs. Despite needing only almost a run-a-ball required run rate in the last 10 overs, India could not find regular boundaries and fell 10  runs short. Heather Knight scored a century to set up a 289-run target for India. Harmanpreet Kaur, Smriti Mandhana and Deepti Sharma scored fifties but India still fell short to suffer a hat-trick of defeats in the competiiton.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
ICC Women's Cricket World Cup: IND Women vs ENG Women
ICC Women's Cricket World Cup: ENG Women vs IND Women | Photo: AP/Ajit Solanki

India's players shake hands with England's players after England won the match during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

2/15
ICC Womens Cricket World Cup: ENG Women vs IND Women
ICC Women's Cricket World Cup: IND Women vs ENG Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

India's Deepti Sharma plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

3/15
ICC Womens Cricket World Cup 2025: IND Women vs ENG Women
ICC Women's Cricket World Cup 2025: ENG Women vs IND Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

India's Smriti Mandhana plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

4/15
ICC Womens Cricket World Cup 2025: ENG Women vs IND Women
ICC Women's Cricket World Cup 2025: IND Women vs ENG Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

India's captain Harmanpreet Kaur plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

5/15
ICC Women’s World Cup 2025: IND Women vs ENG Women
ICC Women’s World Cup 2025: ENG Women vs IND Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

India's Smriti Mandhana celebrates her fifty runs during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

6/15
ICC Women’s World Cup 2025: ENG Women vs IND Women
ICC Women’s World Cup 2025: IND Women vs ENG Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

India's captain Harmanpreet Kaur, right, plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

7/15
Womens Cricket WCup: IND Women vs ENG Women
Women's Cricket WCup: ENG Women vs IND Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

India's Harleen Deol plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

8/15
Womens Cricket WCup: ENG Women vs IND Women
Women's Cricket WCup: IND Women vs ENG Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

England's Heather Knight celebrates her century during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

9/15
Womens Cricket World Cup 2025: IND Women vs ENG Women
Women's Cricket World Cup 2025: ENG Women vs IND Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

India's Deepti Sharma, right, bowls a delivery during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

10/15
Womens Cricket World Cup 2025: ENG Women vs IND Women
Women's Cricket World Cup 2025: IND Women vs ENG Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

England's Heather Knight, center, plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

11/15
ICC Womens Cricket World Cup cricket match: IND Women vs ENG Women
ICC Women's Cricket World Cup cricket match: ENG Women vs IND Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

England's captain Nat Sciver-Brunt plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

12/15
ICC Womens Cricket World Cup cricket match: ENG Women vs IND Women
ICC Women's Cricket World Cup cricket match: IND Women vs ENG Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

England's Amy Jones celebrates her fifty runs during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

13/15
ICC Womens Cricket World Cup: India Women vs England Women
ICC Women's Cricket World Cup: England Women vs India Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

England's Amy Jones plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

14/15
ICC Womens Cricket World Cup: England Women vs India Women
ICC Women's Cricket World Cup: India Women vs England Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

England's Tammy Beaumont, right, plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

15/15
ICC Womens Cricket World Cup 2025: India Women vs England Women
ICC Women's Cricket World Cup 2025: England Women vs India Women | Photo: AP/Ajit Solanki
  • Facebook Social
  • Twitter Social
  • Google Plus Social
  • WhatsApp Social

A fan waves India's national flag during the ICC Women's Cricket World Cup match between India and England in Indore, India.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the ICC Women's ODI World Cup 2025, News updates, Women's World Cup Schedule, women's world cup teams' Squad, Women's WC points table, and stats.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. Pakistan Vs South Africa Live Score, 2nd Test Day 1: PAK Openers Off To Steady Start In Rawalpindi

  2. New Zealand Vs England Live Score, 2nd T20I: Will Rain Affect Start Of Play In Christchurch?

  3. Kane Williamson And Nathan Smith Return As New Zealand Announce 14-Member ODI Squad Against England

  4. SL-W Vs BAN-W, ICC Women's ODI WC 2025: Navi Mumbai Weather Forecast, Dr DY Patil Stadium Pitch Report

  5. What India Need To Do To Qualify For Women’s World Cup Semi-Finals After England Loss: Scenarios Explained

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Raducanu Ends 2025 Season Due To Illness, To Continue With Coach Roig

  2. Six Kings Slam: Sinner Relishing Semi-Final Clash With Djokovic After Beating Tsitsipas

  3. Naomi Osaka Battles Past Suzan Lamens To Reach Japan Open Quarter-Finals

  4. Naomi Osaka Vs Wakana Sonobe: Top Seed Launches Japan Open Campaign With Dominant Win

  5. Jessica Pegula Vs Coco Gauff, Wuhan Open 2025 Final: Gauff Seals Comfortable Win In All-American Clash

Badminton News

  1. BWF World Junior Championships 2025: Tanvi Sharma Ends India's 17 Year Wait With Silver Medal In Guwahati

  2. Denmark Open: Satwik-Chirag Exit After Semifinal Loss To Hoki-Kobayashi

  3. Lakshya Sen Vs Alex Lanier Highlights, Denmark Open 2025: Indian Shuttler Suffers Heavy Quarter-Final Defeat

  4. Satwik-Chirag Vs Ardianto-Hidayat Highlights, Denmark Open 2025: Indian Pair Win Tight Battle To Move To Semi-Final

  5. Denmark Open 2025: Lakshya Sen Stuns Antonsen To Enter QFs; Satwik-Chirag Secure Win

Trending Stories

National News

  1. GRAP 2 Restrictions Imposed In Delhi Ahead Of Diwali As AQI Nears ‘Very Poor’ Category

  2. Keshav Kunj: The Sangh’s Capital Stage For Its Next Century

  3. Day In Pics: October 19, 2025

  4. A Century of Words: Women Writing History: Three Generations

  5. A Daylight Heist At Paris' Louvre Museum Has Left The Art World Reeling

Entertainment News

  1. Wake Up Dead Man Review | The New Impossible Murder With A Faithful Heart

  2. Bison Kaalamaadan Review | Defying The Usual Sports-Underdog Tale

  3. Smita Patil At 70 | Beautiful, Luminous, Graceful: Remembering Smita Through Her Songs

  4. Baahubali And The Perils Of Uncritically Defending Flawed Characters

  5. A Stitch in a Lifetime

US News

  1. Trump Again Claims He ‘Stopped Nuclear War’ Between India And Pakistan With Tariff Threat

  2. US Passport Drops Out Of Top 10 For First Time In 20 Years As Europe Leads Global Rankings

  3. Trump Claims Pakistan-Afghanistan Conflict Will Be An ‘Easy One’ To Solve

  4. Trump Says It's Too Early To Discuss Tomahawk Missiles In Talks with Zelenskyy

  5. Trump Says Gaza Hostages Should Be Released Monday Or Tuesday As Israeli Government Approves Peace Plan

World News

  1. The Enemy’s Enemy: How India Is Rebuilding Ties With Taliban-ruled Afghanistan

  2. Dogs Celebrated, Loyalties Honoured: Nepal’s Kukur Tihar Festival

  3. Israel Conducts Air Strikes On Southern Gaza After Clashes With Hamas Fighters

  4. Pakistan’s Military Confirms 11 Personnel And 40 Civilian Deaths During Four Day Conflict

  5. Israel Closes Rafah Border Amid US Warning Of Hamas Attack

Latest Stories

  1. Massive Fire Breaks Out At Dhaka Airport, All Flights Suspended

  2. Horoscope Today, October 18, 2025: Predictions for Gemini, Virgo, Pisces, and All Zodiac Signs

  3. Weekly Horoscope For October 19–25, 2025: Positive Shifts Await Aries, Taurus, and Pisces

  4. Judicial Inquiry Ordered Into Leh Violence: Ladakh CS Says Demand For Transparent Probe Fulfilled

  5. Dangal Actor Zaira Wasim Announces Her Wedding; Shares First Pics From The Nikaah

  6. International Legal Cooperation Now Integral To Judiciary, Says Justice Surya Kant

  7. Dude Vs Bison Box Office Collection Day 1: Pradeep Ranganathan's Rom-Com Powerbombs Dhruv Vikram's Sports Drama

  8. Pakistan Vs Afghanistan: ACB Boycotts Tri-Series After 3 Players Killed In Pakistani Airstrike