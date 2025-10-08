Cricket

Bangladesh Vs England, ICC Women's World Cup: Heather Knight Anchors ENG-W To Fighting Win

Heather Knight scored 79 not out off 111 balls as England beat Bangladesh by four wickets at the ICC Women’s Cricket World Cup in Guwahati on Tuesday (October 8, 2025). Knight’s half-century rescued England from a precarious position of 78-5 as the Bangladesh spinners piled on the pressure. Charlie Dean contributed 27 not out to the 79-run seventh-wicket partnership as Knight helped her side to a second consecutive victory in the tournament. Wrist spinner Fahima Khatun picked 3-16 in 10 overs for Bangladesh, who had been bowled out for 178 runs after Nat Sciver-Brunt won the toss for England. The win puts England top of the points table after beating South Africa in their opening game.