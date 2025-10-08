England's Heather Knight, right, and England's Charlotte Dean celebrate after winning the ICC Women's Cricket World Cup match against Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
England's Heather Knight celebrates her fifty runs during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
England's Heather Knight plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
England's Charlotte Dean plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
Bangladesh's Fahima Khatun celebrates the dismissal of England's captain Nat Sciver-Brunt during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
England's captain Nat Sciver-Brunt plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
Bamgladeh's players celebrates the dismissal of England's Alice Capsey during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
Bangladesh's Sobhana Mostary plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
England's players celebrates the dismissal of Bangladesh's Nahida Akter during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
Bangladesh's Sobhana Mostary plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.
Bangladesh's Sobhana Mostary celebrates her fifty runs during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.