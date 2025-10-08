Cricket

Bangladesh Vs England, ICC Women's World Cup: Heather Knight Anchors ENG-W To Fighting Win

Heather Knight scored 79 not out off 111 balls as England beat Bangladesh by four wickets at the ICC Women’s Cricket World Cup in Guwahati on Tuesday (October 8, 2025). Knight’s half-century rescued England from a precarious position of 78-5 as the Bangladesh spinners piled on the pressure. Charlie Dean contributed 27 not out to the 79-run seventh-wicket partnership as Knight helped her side to a second consecutive victory in the tournament. Wrist spinner Fahima Khatun picked 3-16 in 10 overs for Bangladesh, who had been bowled out for 178 runs after Nat Sciver-Brunt won the toss for England. The win puts England top of the points table after beating South Africa in their opening game.

P
Photo Webdesk
Updated on:
Updated on:
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Heather Knight
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Heather Knight, right, and England's Charlotte Dean celebrate after winning the ICC Women's Cricket World Cup match against Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

2/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Charlotte Dean
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Heather Knight and England's Charlotte Dean, centre, shake hands with Bangladesh's players after winning the ICC Women's Cricket World Cup match against Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

3/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Heather Knight
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Heather Knight celebrates her fifty runs during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

4/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Heather Knight
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Heather Knight plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

5/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Charlotte Dean
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's Charlotte Dean plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

6/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Fahima Khatun
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

Bangladesh's Fahima Khatun celebrates the dismissal of England's captain Nat Sciver-Brunt during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

7/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Nat Sciver-Brunt
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's captain Nat Sciver-Brunt plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

8/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_1
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

Bamgladeh's players celebrates the dismissal of England's Alice Capsey during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

9/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Sobhana Mostary
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

Bangladesh's Sobhana Mostary plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

10/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_2
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

England's players celebrates the dismissal of Bangladesh's Nahida Akter during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

11/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Sobhana Mostary
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

Bangladesh's Sobhana Mostary plays a shot during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

12/12
ICC Women Cricket World Cup 2025 BAN-W Vs ENG-W match_Sobhana Mostary
ICC World Cup 2025: Bangladesh Women Vs England Women | Photo: AP/Anupam Nath

Bangladesh's Sobhana Mostary celebrates her fifty runs during the ICC Women's Cricket World Cup match between England and Bangladesh at Barsapara Cricket Stadium in Guwahati.

Get the Latest Cricket News, today's match Live Cricket Scores, Match Results, and upcoming cricket series & schedule at Outlook India. To follow our special coverage of the Asia Cup 2025, News updates, Asia Cup 2025 Schedule, Asia Cup teams' Squad, Asia Cup Points table, and stats.

SUBSCRIBE
Tags

Click/Scan to Subscribe

qr-code

Advertisement

MOST POPULAR

Advertisement

WATCH

Advertisement

MORE FROM THE AUTHOR

Advertisement

PHOTOS

Advertisement

CLOSE

Today Sports News

Cricket News

  1. Australia Vs Pakistan, ICC Women's World Cup: Colombo Weather Forecast, R Premadasa Pitch Report

  2. Bangladesh Vs England, ICC Women's World Cup 2025: Heather Knight Holds Nerve As ENG-W Beat BAN-W By 4 Wickets

  3. Gautam Gambhir Organizes Open-Air Dinner For Team India Before Delhi Test, Weather May Play Spoilsport: Report

  4. Prithvi Shaw Involved In Heated Altercation With Mumbai Players, Musheer Khan After Near Double-Century, Video

  5. Australia Vs Pakistan Preview, ICC Women’s World Cup 2025: AUS Favourites Against Winless PAK

Football News

  1. Bayern Munich 4-0 Tottenham Highlights, Club Friendlies: Kane, Coman Shine In Die Roten’s Pre-Season Rout Of Spurs

  2. Panathinaikos 0-0 Shakhtar Donetsk Highlights, UEFA Europa League Qualifiers: Goalless First Leg In Athens

  3. Ballon D’Or 2025: Complete List Of Awards And Nominees

  4. Durand Cup 2025: NEROCA FC And Indian Navy Share Spoils In Goalless Draw

  5. Premier League Transfers: Burnley Sign Leslie Ugochukwu From Chelsea For £23m

Tennis News

  1. Australian Open 2026: Carlos Alcaraz To Headline AO’s First-Ever Million Dollar '1 Point Slam' Next Year

  2. Wuhan Open 2025: Emma Raducanu Retires From Opener, Zhang Shuai Stuns Emma Navarro

  3. Shanghai Masters 2025: Rinderknech Upsets Zverev, Medvedev Advances

  4. Shanghai Masters 2025: Arthur Rinderknech Upsets Alexander Zverev Again

  5. China Open Final: Amanda Anisimova Beats Linda Noskova, Claims Her Second WTA 1000 Title Of 2025

Badminton News

  1. Pramod Bhagat Wins Three Gold Medals At Abia Para Badminton International

  2. India At Korea Open Super 500 Preview: HS Prannoy, Ayush Shetty To Spearhead Challenge

  3. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Match Report, China Masters Final: Heartbreak For Sat-Chi Who Went Down In Straight Sets

  4. Satwik-Chirag Vs Kim-Seo Highlights, China Masters Final: Indian Pair Goes Down In Straight Games

  5. China Masters 2025: Satwik-Chirag Sail Into The Final With Win Over Aaron Chia-Soh Wooi

Trending Stories

National News

  1. Uttar Pradesh Weather Forecast: Rain Eases with Clear Skies Expected by Midweek

  2. Punjab Weather: Final Phase of Western Disturbance Brings Relief

  3. Snowfall in Himachal Pradesh: Early Winter Arrives with Season's First Snow

  4. The Missing Representation: Why Bihar’s Muslims Feel Betrayed by Secular Parties

  5. At Least 15 Dead After A Massive Landslide In Himachal Pradesh's Bilaspur

Entertainment News

  1. Jhumkewali: A Flirty & Audacious Peek Into The Secret Havens Of Sapphic Love In 70s Bombay

  2. Talvar at 10 | Between Fact, Fiction & The Hungry Eye Of Public Storytelling

  3. 15 Years Of The Social Network | Revisiting Anxieties Around The Internet & Human Connection

  4. Bhagat Singh’s Many Rebirths On Screen: The Man, The Myth, The Moving Image

  5. Dwayne Johnson On Poor Performance Of The Smashing Machine: You Can’t Control Box Office Results

US News

  1. Trump Administration Labels Certain U.S. Cities As ’War Zones’

  2. Trump Threatens Mass Layoffs, Targets Democrat Programs Amid Government Shutdown

  3. White House Says Layoffs ‘Imminent’ As Plan To Reopen U.S. Government Collapses

  4. The US Government Shuts Down Over Funding Plan Impasse

  5. Trump Threatens 100 per cent Tariff on Foreign Films, Alarming Hollywood

World News

  1. Two Years On, The Unanswered Question: Was October 7 Worth It for Hamas? 

  2. Pakistan, China, Russia, Iran Reaffirm Commitment to Peace, Counterterrorism in Afghanistan

  3. Nobel Prize 2025 Explained: Full Schedule, Key Contenders, And Why The Peace Prize Is Being Watched Closely?

  4. Modi Wishes Putin on Birthday, Leaders Reaffirm Strong India-Russia Partnership

  5. Kerala Woman Sends Aid To Gaza

Latest Stories

  1. Delhi NCR Weather Alert: Clear Skies Return After Heavy Rain Brings Winter-Like Chill

  2. Daily Horoscope For October 8, 2025: Big Changes Ahead For Virgo, Scorpio, And Sagittarius

  3. Saffon Sisters: Sevika Samiti And The Women Of RSS 

  4. To Understand And Be Understood: India Has A Dementia Emergency

  5. UNICEF Reports Gaza Infants Sharing Oxygen Masks As Israel Blocks Equipment

  6. Moroccan Youth Demand End to Corruption And Better Healthcare

  7. ED Raids 17 Locations In Kerala And Tamil Nadu In Luxury Car Smuggling Probe

  8. Uttarakhand Weather: Post-Western Disturbance Clearing Brings Pleasant October Conditions