Andhra Vs Punjab LIVE Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: AP To Bowl First - Check Playing XIs

Andhra vs Punjab Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Toss & Playing XIs
Andhra skipper Ricky Bhui has won the toss and elected to field.
Andhra (Playing XI): Srikar Bharat(w), Ashwin Hebbar, Nitish Kumar Reddy, Ricky Bhui(c), SDNV Prasad, Pyla Avinash, Saurabh Kumar, Satyanarayana Raju, Prithvi Raj Yarra, Maramreddy Hemanth Reddy, Bailapudi Yeswanth
Punjab (Playing XI): Harnoor Singh, Prabhsimran Singh(w/c), Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Salil Arora, Sanvir Singh, Ramandeep Singh, Ayush Goyal, Harpreet Brar, Gurnoor Brar, Ashwani Kumar
Andhra vs Punjab Live Score, Syed Mushtaq Ali Trophy Super League: Squad
Punjab Squad: Harnoor Singh, Prabhsimran Singh(w/c), Anmolpreet Singh, Naman Dhir, Salil Arora, Sanvir Singh, Ramandeep Singh, Gourav Choudhury, Ayush Goyal, Harpreet Brar, Ashwani Kumar, Abhishek Sharma, Mayank Markande, Arshdeep Singh, Nehal Wadhera, Gurnoor Brar, Uday Saharan, Vishwanath Singh
Andhra Squad: Srikar Bharat(w), Ashwin Hebbar, Shaik Rasheed, Nitish Kumar Reddy, Ricky Bhui(c), SDNV Prasad, Pyla Avinash, KV Sasikanth, Satyanarayana Raju, Prithvi Raj Yarra, Bailapudi Yeswanth, Cheepurapalli Stephen, Saurabh Kumar, Tripurana Vijay, K P Sai Rahul, Penmetsa Panduranga Raju, Bhupathiraju Munish Varma